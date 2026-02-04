Με τη μηχανή καθαρισμού σκληρών δαπέδων FC 4-4 δεν χρειάζεται πλέον να βάζεις σκούπα πριν το σφουγγάρισμα και μπορείς να αφαιρέσεις ξηρούς και υγρούς καθημερινούς ρύπους με ένα βήμα. Με τη μεγάλη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας έως και 30 λεπτά, οι περιοχές έως και 90 τετραγωνικών μέτρων μπορούν να καθαριστούν χωρίς κόπο. Ο γρήγορος φορτιστής Duo που παρέχεται επιτρέπει τη φόρτιση σε μόλις 70 λεπτά. Ένα οπτικό και ακουστικό σήμα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία όταν ο κάδος καθαρού νερού πρέπει να ξαναγεμιστεί και η δεξαμενή αποβλήτων να αδειάσει. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, οι δύο κύλινδροι υγραίνονται αυτόματα με το νερό από τον κάδο καθαρού νερού. Η ποσότητα του νερού μπορεί να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας τις δύο λειτουργίες καθαρισμού. Η FC 4-4 καθαρίζει ακόμα και δυσπρόσιτα σημεία και μαζεύει εύκολα τις τρίχες. Η άμεση επαφή με τους ρύπους αποφεύγεται χάρη στην ενσωματωμένη δεξαμενή αποβλήτων, η οποία μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί μετά τη χρήση της συσκευής. Η FC 4-4 στέκεται μόνη της και μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο χάρη στην αφαιρούμενη λαβή της. Η συσκευή είναι κατάλληλη για όλα τα σκληρά δάπεδα. Οι ανταλλάξιμες μπαταρίες 4 V Kärcher Battery Power είναι συμβατές με όλες τις συσκευές 4 V Kärcher Battery Power.