Μηχανή καθαρισμού σκληρών δαπέδων FC 4-4 Battery Set
Ακριβής καθαρισμός: Η FC 4-4 αφαιρεί ξηρούς και υγρούς καθημερινούς ρύπους με ακρίβεια και ταχύτητα με τις δύο λειτουργίες καθαρισμού της. Περιλαμβάνει ανταλλάξιμες μπαταρίες και γρήγορο φορτιστή Duo.
Με τη μηχανή καθαρισμού σκληρών δαπέδων FC 4-4 δεν χρειάζεται πλέον να βάζεις σκούπα πριν το σφουγγάρισμα και μπορείς να αφαιρέσεις ξηρούς και υγρούς καθημερινούς ρύπους με ένα βήμα. Με τη μεγάλη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας έως και 30 λεπτά, οι περιοχές έως και 90 τετραγωνικών μέτρων μπορούν να καθαριστούν χωρίς κόπο. Ο γρήγορος φορτιστής Duo που παρέχεται επιτρέπει τη φόρτιση σε μόλις 70 λεπτά. Ένα οπτικό και ακουστικό σήμα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία όταν ο κάδος καθαρού νερού πρέπει να ξαναγεμιστεί και η δεξαμενή αποβλήτων να αδειάσει. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, οι δύο κύλινδροι υγραίνονται αυτόματα με το νερό από τον κάδο καθαρού νερού. Η ποσότητα του νερού μπορεί να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας τις δύο λειτουργίες καθαρισμού. Η FC 4-4 καθαρίζει ακόμα και δυσπρόσιτα σημεία και μαζεύει εύκολα τις τρίχες. Η άμεση επαφή με τους ρύπους αποφεύγεται χάρη στην ενσωματωμένη δεξαμενή αποβλήτων, η οποία μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί μετά τη χρήση της συσκευής. Η FC 4-4 στέκεται μόνη της και μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο χάρη στην αφαιρούμενη λαβή της. Η συσκευή είναι κατάλληλη για όλα τα σκληρά δάπεδα. Οι ανταλλάξιμες μπαταρίες 4 V Kärcher Battery Power είναι συμβατές με όλες τις συσκευές 4 V Kärcher Battery Power.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
All-in-one: Αφαιρεί όλους τους καθημερινούς τύπους ξηρού και υγρού ρύπου σε ένα βήμα50% εξοικονόμηση χρόνου: Η τεχνολογία συλλογής χονδροειδών ρύπων επιτρέπει το σφουγγάρισμα χωρίς να χρειάζεται να έχεις βάλει σκούπα πρώτα. Βέλτιστη συλλογή τριχών μέσω του ενσωματωμένου φίλτρου τριχών. Καθαρίζει μέχρι και τις άκρες.
Το σφουγγάρισμα είναι 20%* καθαρότερο από ό,τι με σφουγγαρίστρα και πολύ πιο πρακτικόΣύστημα 2 κάδων: Συνεχής διαβροχή των κυλίνδρων από τον κάδο καθαρού νερού, ενώ παράλληλα οι ρύποι συλλέγονται στον κάδο ακάθαρτου νερού. Χωρίς κόπο: Τέλος στο τράβηγμα των κουβάδων τριγύρω, στο χειροκίνητο στύψιμο του πανιού καθαρισμού δαπέδου και στο τρίψιμο. Οι κύλινδροι πλένονται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Δύο διαφορετικές ρυθμίσεις καθαρισμούΗ περιστροφή του κυλίνδρου και η ποσότητα νερού ρυθμίζονται ανάλογα με τον τύπο του ρύπου και του δαπέδου. Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα – συμπεριλαμβανομένων παρκέ, laminate, πέτρινων και κεραμικών πλακιδίων, PVC και βινυλίου. Η χαμηλή υπολειμματική υγρασία σημαίνει ότι τα δάπεδα μπορούν να ξαναπατηθούν μετά από περίπου 2 λεπτά.
Πλατφόρμα μπαταρίας 4 V Kärcher
- Μεγάλη διάρκεια και ισχυρή χάρη στα στοιχεία ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές 4 V Kärcher Battery Power.
Στέκεται μόνο του και εύκολα ευέλικτο
- Πρακτικό για διακοπές εργασίας: Η συσκευή στέκεται μόνη της.
- Εύκολος καθαρισμός κάτω από έπιπλα και γύρω από αντικείμενα.
Έξυπνη παρακολούθηση επιπέδου δεξαμενής
- Οπτικό σήμα όταν ο κάδος καθαρού νερού είναι άδειος και ο κάδος βρώμικου νερού είναι γεμάτος.
- Ισορροπημένη αναλογία: η δεξαμενή ακάθαρτου νερού είναι γεμάτη όταν η δεξαμενή καθαρού νερού είναι άδεια.
Εύκολος καθαρισμός μηχανήματος
- Λειτουργία καθαρισμού συσκευής και κυλίνδρων.
- Απλός καθαρισμός φίλτρων τριχών με παρεχόμενη βούρτσα καθαρισμού.
- Ο κάδος ακάθαρτου νερού που πλένεται σε πλυντήριο πιάτων μπορεί να εκκενωθεί χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους.
Αποσπώμενη λαβή και θέση στάθμευσης με αποθήκευση κυλίνδρων
- Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο χάρη στο ρυθμιζόμενο ύψος αποθήκευσης, το οποίο μπορεί να μειωθεί κατά περίπου 30 cm.
- Οι κύλινδροι μπορούν να στοιβάζονται τακτοποιημένα απευθείας στο χώρο στάθμευσης.
Εξαιρετικά αθόρυβο
- Ευχάριστος θόρυβος μόλις 57 dB.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 4 V
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (ml)
|400
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (ml)
|200
|Πλάτος εργασίας ρολού (mm)
|300
|Χρόνος στεγνώματος δαπέδου (min)
|περίπου 2
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|57
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|Номинальный 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|2
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 90 (2,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 30 (2,5 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|50 / 70
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2 x 2,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher επιτυγχάνουν έως και 20% καλύτερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μία συμβατική σφουγγαρίστρα στην κατηγορία δοκιμής «Σκούπισμα». Αναφέρεται στα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών στην αποτελεσματικότητα καθαρισμού, στη συλλογή των ρύπων και στον καθαρισμό των άκρων.
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία ισχύος 2,5 Ah (2 τεμ.)
- Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 4 V Battery Power (1 τμχ.)
- Κυλινδρική βούρτσα πολλαπλών επιφανειών: 2 Τεμάχιο(α)
- Υγρό καθαρισμού: Προϊόν καθαρισμού για όλα τα δάπεδα RM 536, 30 ml
- Βούρτσα καθαρισμού
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
- Δυνατότητα ρύθμισης της περιστροφής του κυλίνδρου και του όγκου του νερού
- Θέση καθαρισμού και στάθμευσης με δυνατότητα αποθήκευσης των ρολών
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Χονδρός ρύπος
- Λεπτοί ρύποι
- Ξηροί ρύποι
- Υγροί ρύποι