Όχι άλλο σκούπισμα πριν το σφουγγάρισμα! Χάρη στην τεχνολογία 4 κυλίνδρων με αντίστροφη περιστροφή, η μηχανή καθαρισμού δαπέδου FC 7 Cordless αφαιρεί γρήγορα και αβίαστα ξηρούς και υγρούς καθημερινούς ρύπους από όλα τα σκληρά δάπεδα – και με τη λειτουργία boost, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πολύ επίμονους ρύπους, μέχρι και τις άκρες. Μπορεί ακόμη και να μαζέψει τρίχες χάρη στο ειδικό φίλτρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση χρόνου έως και 50%** σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού και περίπου 20% καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε σύγκριση με μια κανονική σφουγγαρίστρα*. Με χρόνο λειτουργίας 45 λεπτών, η ισχυρή μπαταρία μπορεί να καθαρίσει έως και 175 m² ανθεκτικών σκληρών δαπέδων. Ο όγκος του νερού και η ταχύτητα περιστροφής των αυτόματα διαβρεχόμενων κυλίνδρων μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο επίπεδα καθαρισμού για να ταιριάζουν στον τύπο δαπέδου και δεν χρειάζεται να σέρνεις κουβάδες χάρη στις ξεχωριστές δεξαμενές καθαρού και βρώμικου νερού.