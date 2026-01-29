Μηχανή καθαρισμού σκληρών δαπέδων FC 7 Cordless
Φρεσκοκαθαρισμένα δάπεδα χωρίς να χρειάζεται να σκουπίσεις εκ των προτέρων: η FC 7 Cordless αφαιρεί όλους τους τύπους καθημερινών ξηρών και υγρών ρύπων με ένα μόνο βήμα.
Όχι άλλο σκούπισμα πριν το σφουγγάρισμα! Χάρη στην τεχνολογία 4 κυλίνδρων με αντίστροφη περιστροφή, η μηχανή καθαρισμού δαπέδου FC 7 Cordless αφαιρεί γρήγορα και αβίαστα ξηρούς και υγρούς καθημερινούς ρύπους από όλα τα σκληρά δάπεδα – και με τη λειτουργία boost, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πολύ επίμονους ρύπους, μέχρι και τις άκρες. Μπορεί ακόμη και να μαζέψει τρίχες χάρη στο ειδικό φίλτρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση χρόνου έως και 50%** σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού και περίπου 20% καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε σύγκριση με μια κανονική σφουγγαρίστρα*. Με χρόνο λειτουργίας 45 λεπτών, η ισχυρή μπαταρία μπορεί να καθαρίσει έως και 175 m² ανθεκτικών σκληρών δαπέδων. Ο όγκος του νερού και η ταχύτητα περιστροφής των αυτόματα διαβρεχόμενων κυλίνδρων μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο επίπεδα καθαρισμού για να ταιριάζουν στον τύπο δαπέδου και δεν χρειάζεται να σέρνεις κουβάδες χάρη στις ξεχωριστές δεξαμενές καθαρού και βρώμικου νερού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Το σφουγγάρισμα είναι 20%* καθαρότερο από ό,τι με σφουγγαρίστρα και πολύ πιο πρακτικό
- Χωρίς κόπο: Τέλος στο τράβηγμα των κουβάδων τριγύρω, στο χειροκίνητο στύψιμο του πανιού καθαρισμού δαπέδου και στο τρίψιμο.
Εξαιρετικά αθόρυβο
- Ευχάριστη ένταση μόλις 59 dB.
Δύο διαφορετικοί τρόποι καθαρισμού συν λειτουργία boost
- Η περιστροφή του κυλίνδρου και η ποσότητα του νερού μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τον τύπο του ρύπου και του δαπέδου, επιπλέον λειτουργία Boost για επίμονη βρωμιά.
- Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα - όπως παρκέ, laminate, πέτρα και κεραμικά πλακίδια, PVC και βινύλιο.
- Τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας σημαίνουν ότι μπορείτε να πατήσετε στο δάπεδο ύστερα από περίπου 2 λεπτά.
Χρόνος λειτουργίας: περίπου 45 λεπτά χάρη στην ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου
- Μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά το καθάρισμα χάρη στη μη εξάρτηση από πρίζες: δεν χρειάζεται να αλλάζετε πρίζες συνέχεια.
- Οθόνη LED τριών σταδίων με διαισθητική λειτουργία ένδειξης στάθμης μπαταρίας.
Έξυπνη παρακολούθηση επιπέδου δεξαμενής
- Οπτικό και ακουστικό σήμα για άδεια δεξαμενή καθαρού νερού και γεμάτη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
- Προστασία υπερχείλισης: Αυτόματη απενεργοποίηση εάν δεν αδειάσει η δεξαμενή ακάθαρτου νερού
Σταθμός στάθμευσης και καθαρισμού
- Υψηλότερη θέση συσκευής στη θέση στάθμευσης για απλή αφαίρεση και ξήρανση των κυλίνδρων.
- Πρακτική αποθήκευση αξεσουάρ στο σταθμό καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση σε κάλυψη επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας (m²)
|περίπου 175
|Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού νερού (ml)
|400
|Χωρητικότητα δεξαμενής ακάθαρτου νερού (ml)
|200
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πλάτος εργασίας ρολού (mm)
|300
|Χρόνος στεγνώματος δαπέδου (min)
|περίπου 2
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Τάση μπαταρίας (V)
|25
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|2,85
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|περίπου 45
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (h)
|4
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher επιτυγχάνουν έως και 20% καλύτερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μία συμβατική σφουγγαρίστρα στην κατηγορία δοκιμής «Σκούπισμα». Αναφέρεται στα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών στην αποτελεσματικότητα καθαρισμού, στη συλλογή των ρύπων και στον καθαρισμό των άκρων. /
** Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδου της Kärcher μειώνουν το χρόνο καθαρισμού έως και 50%, καθώς οι συνηθισμένες οικιακές ακαθαρσίες μπορούν να αφαιρεθούν από τα σκληρά δάπεδα σε ένα μόνο βήμα, απομακρύνοντας την ανάγκη αναρρόφησης πριν σκουπίσετε.
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα πολλαπλών επιφανειών: 4 Τεμάχιο(α)
- Υγρό καθαρισμού: Προϊόν καθαρισμού για όλα τα δάπεδα RM 536, 30 ml
- Θέση καθαρίσματος και στάθμευσης
- Φορτιστής
- Βούρτσα καθαρισμού
Εξοπλισμός
- Δυνατότητα ρύθμισης της περιστροφής του κυλίνδρου και του όγκου του νερού
- Σύστημα 2 κάδων
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Χονδρός ρύπος
- Λεπτοί ρύποι
- Ξηροί ρύποι
- Υγροί ρύποι