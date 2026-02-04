Σφουγγαρίστρα ρομπότ RCF 3
Το RCF 3 σφουγγαρίζει σκληρά δάπεδα εντελώς αυτόνομα και προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα χάρη στην τεχνολογία κυλίνδρων καθαρισμού δαπέδων. Εξοπλισμένο με ανίχνευση χαλιού, είναι έτοιμο για χρήση σε κάθε νοικοκυριό.
Καθάρισε τα δάπεδα με το πάτημα ενός κουμπιού: από εδώ και πέρα, η έξυπνη ρομποτική σφουγγαρίστρα RCF 3 φροντίζει για το κατά τα άλλα κουραστικό και χρονοβόρο σφουγγάρισμα σκληρών δαπέδων. Χάρη στην αποδεδειγμένη τεχνολογία κυλίνδρων καθαρισμού δαπέδων, το RCF 3 όχι μόνο αφαιρεί την επίμονη βρωμιά ή τα αποξηραμένα υγρά, αλλά και τη σκόνη και τα ψίχουλα. Επίσης, εντοπίζει αυτόματα τα χαλιά και τα αποφεύγει επιδέξια. Το RCF 3 έχει δύο δεξαμενές που του επιτρέπουν να παρέχει συνεχώς καθαρό νερό στον κύλινδρο και να συλλέγει το βρώμικο νερό ξεχωριστά. Οι ξηροί ρύποι συλλέγονται και μεταφέρονται στη δεξαμενή βρώμικου νερού. Μπορούν να ρυθμιστούν διαφορετικές λειτουργίες καθαρισμού με το πρακτικό έλεγχο εφαρμογής. Το ρομπότ μπορεί έτσι να προσαρμοστεί πολύ ευέλικτα σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών και απαιτήσεων. Για τον καθαρισμό, το ρομπότ ξεκινάει εύκολα μέσω εφαρμογής ή πατώντας ένα κουμπί στη συσκευή. Εάν το RCF 3 χρειάζεται βοήθεια, σε πολλές περιπτώσεις θα σου το πει μέσω φωνητικής εξόδου ή μέσω της εφαρμογής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τεχνολογία κυλίνδρων FCΗ ρομποτική σφουγγαρίστρα RCF 3 λειτουργεί με την αποδεδειγμένη τεχνολογία κυλίνδρων της Kärcher, η οποία εξασφαλίζει ιδιαίτερα λεπτομερή υγρό καθαρισμό σκληρών δαπέδων. Ήπιοι ξηροί ρύποι, π.χ. χνούδι σκόνης, μικρά ψίχουλα ή βρωμιά του δρόμου, συλλέγονται απευθείας κατά το υγρό σφουγγάρισμα και συλλέγονται με το χρησιμοποιημένο νερό σκουπίσματος στη δεξαμενή βρώμικου νερού. Η τεχνολογία κυλίνδρων με συνεχή καθαρισμό του κυλίνδρου και το σύστημα 2 δεξαμενών εξασφαλίζουν βέλτιστα αποτελέσματα ακόμη και σε μεγαλύτερες περιοχές, καθώς καθαρίζεις πάντα με καθαρό ρόλλερ.
Σύστημα 2 δεξαμενών με δείκτες στάθμης πλήρωσηςΜε έξυπνο σύστημα 2 δεξαμενών: ο κύλινδρος μικροϊνών υγραίνεται συνεχώς με καθαρό νερό από τη δεξαμενή καθαρού νερού. Το χρησιμοποιημένο νερό και η βρωμιά συλλέγονται στη 2η δεξαμενή. Οι ενδείξεις στάθμης πλήρωσης δεξαμενής δείχνουν εάν η δεξαμενή βρώμικου νερού είναι γεμάτη ή η δεξαμενή καθαρού νερού είναι άδεια. Και στις δύο περιπτώσεις, το ρομπότ διακόπτει την εργασία του και επιστρέφει στο σταθμό φόρτισης. Η οθόνη υποδεικνύεται μέσω LED απευθείας στο ρομπότ καθαρισμού και επίσης μέσω μιας ειδοποίησης στην εφαρμογή.
Ανίχνευση και αποφυγή χαλιούΤο RCF 3 ανιχνεύει αυτόματα επιφάνειες με μοκέτα χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα υπερήχων και τις εμφανίζει στον χάρτη της εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, το ρομπότ κινείται γύρω από τα χαλιά με μια έξυπνη στρατηγική οδήγησης και τα εμποδίζει να βραχούν. Εάν απαιτείται, η αποφυγή χαλιού μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί μέσω εφαρμογής, έτσι ώστε η ρομποτική σφουγγαρίστρα να περνά πάνω από όλες τις επιφάνειες - ακόμη και τα χαλιά με χαμηλά πέλος.
Λειτουργία αυτοκαθαρισμού του κυλίνδρου
- Στην άκρη της ξύστρας, η βρωμιά αφαιρείται συνεχώς από τον κύλινδρο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και συλλέγεται αξιόπιστα στη χτένα ή μεταφέρεται στη δεξαμενή βρώμικου νερού.
- Καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού με αποδεδειγμένη τεχνολογία κυλίνδρων και σύστημα 2 δεξαμενών: το βρώμικο νερό και τα σωματίδια αφαιρούνται από τον κύλινδρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας καθαρισμού. Ιδανικό και για μεγαλύτερες περιοχές.
Ελέγχεται εύκολα μέσω της εφαρμογής χρησιμοποιώντας WLAN
- Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει πολλές από τις ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζουν με τις μεμονωμένες προτιμήσεις.
- Η εφαρμογή επιτρέπει στο ρομπότ καθαρισμού να ελέγχεται και να ρυθμίζεται από οποιαδήποτε τοποθεσία. Ακόμα κι αν δεν είσαι στο σπίτι.
- Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και μια οθόνη που δείχνει την τρέχουσα πρόοδο καθαρισμού είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής.
Ακριβής χαρτογράφηση των υπαρχόντων ορόφων και ευέλικτες επιλογές προσαρμογής στην εφαρμογή
- Η εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύσει πολλούς χάρτες, π.χ. για πολλαπλούς ορόφους.
- Καθορίστε ζώνες που δεν πρέπει να καθαρίζονται (π.χ. χαλιά, χώροι παιχνιδιού και μεγαλύτερα εμπόδια) ή που πρέπει να προσεγγίζονται ειδικά και να σφουγγαρίζονται μεμονωμένα.
- Καθορισμός μεμονωμένων ρυθμίσεων καθαρισμού (ένταση καθαρισμού, ποσότητα νερού, αριθμός περασμάτων) για συγκεκριμένους χώρους ή χώρους ανάλογα με την απαίτηση καθαρισμού ή τον βαθμό ρύπανσης.
Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη
- Μπορείς να προγραμματίσεις ώρες καθαρισμού και να δημιουργήσεις σχέδια καθαρισμού μέσω της εφαρμογής.
- Το RCF 3 ξεκινά ανεξάρτητα τις εργασίες καθαρισμού βάσει προγραμματισμένων ημερομηνιών/ωρών.
Έξοδος φωνής
- Πάντα καλά ενημερωμένο: το RCF 3 χρησιμοποιεί έξοδο φωνής για να παρέχει σημαντικές πληροφορίες και να μοιράζεται την τρέχουσα κατάσταση.
- Εάν η ρομποτική σφουγγαρίστρα χρειάζεται βοήθεια ή υπηρεσία, σε πολλές περιπτώσεις θα σου το πει μέσω φωνητικής εξόδου.
Αισθητήρας πτώσης
- Οι αισθητήρες πτώσης εμποδίζουν αξιόπιστα το RCF 3 να πέσει κάτω από σκαλοπάτια ή προεξοχές.
- Οι αισθητήρες σαρώνουν το δάπεδο συνεχώς. Εάν εντοπιστεί μεγάλη πτώση ή παρόμοιος κίνδυνος, ο ελεγκτής λαμβάνει ένα σήμα που ενεργοποιεί το ρομπότ να γυρίσει.
Προστασία δεδομένων και ενημερώσεις
- Ως κατασκευαστής με έδρα τη Γερμανία, η Kärcher δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των δεδομένων και φροντίζει ιδιαίτερα να διασφαλίζει ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες νομικές απαιτήσεις σε αυτό το θέμα.
- Ολόκληρη η μεταφορά δεδομένων μεταξύ της εφαρμογής Home Robots στο smartphone σας και της ρομποτικής σας σφουγγαρίστρας εκτελείται μέσω cloud σε διακομιστές που βρίσκονται μόνο στη Γερμανία.
- Οι τακτικές ενημερώσεις βελτιώνουν και επεκτείνουν την απόδοση της ρομποτικής σφουγγαρίστρας και της εφαρμογής. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η ασφάλεια του συστήματος ενημερώνεται συνεχώς για να ταιριάζει με τις τρέχουσες προδιαγραφές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (min)
|180
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|5,2
|Χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση (min)
|120
|Απόδοση περιοχής (εξαρτάται από τη λειτουργία καθαρισμού) (m²)
|80
|Δοχείο καθαρού νερού (ml)
|430
|Δεξαμενή ακάθαρτου νερού (ml)
|115
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Σκουπίζοντας βάρος ρομπότ (kg)
|4,5
|Βάρος, σταθμός βάσης (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,2
|Ύψος ρομπότ (mm)
|120
|Διάμετρος ρομπότ (mm)
|340
|Διαστάσεις, σταθμός φόρτισης (Μ x Π x Υ) (mm)
|142 x 153 x 124
Πεδίο προμήθειας
- Roller μικροϊνών: 2 Τεμάχιο(α)
- Εργαλείο καθαρισμού
- Δοχείο καθαρού νερού
- Δεξαμενή ακάθαρτου νερού
- Σταθμός φόρτισης
Εξοπλισμός
- Αυτόνομος καθαρισμός
- Αισθητήρας πτώσης
- Αισθητήρας χαλιού
- λειτουργία μέσω εφαρμογής
- Σύνδεση μέσω WLAN
- Smart υπηρεσίες/λειτουργίες στην εφαρμογή
- Έξοδος φωνής
- Σύστημα πλοήγησης με λέιζερ (LiDAR)
- Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη: δυνατότητα ρύθμισης περισσότερων του ενός χρονοδιακοπτών
- Λειτουργίες καθαρισμού: Υγρό καθάρισμα/ Αυτόματο σύστημα/ Σημείο
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Στεγανά σκληρά δάπεδα, όπως δάπεδα παρκέ, δάπεδα laminate, δάπεδα από φελλό, πέτρα, λινοτάπητα και PVC