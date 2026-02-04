Καθάρισε τα δάπεδα με το πάτημα ενός κουμπιού: από εδώ και πέρα, η έξυπνη ρομποτική σφουγγαρίστρα RCF 3 φροντίζει για το κατά τα άλλα κουραστικό και χρονοβόρο σφουγγάρισμα σκληρών δαπέδων. Χάρη στην αποδεδειγμένη τεχνολογία κυλίνδρων καθαρισμού δαπέδων, το RCF 3 όχι μόνο αφαιρεί την επίμονη βρωμιά ή τα αποξηραμένα υγρά, αλλά και τη σκόνη και τα ψίχουλα. Επίσης, εντοπίζει αυτόματα τα χαλιά και τα αποφεύγει επιδέξια. Το RCF 3 έχει δύο δεξαμενές που του επιτρέπουν να παρέχει συνεχώς καθαρό ​​νερό στον κύλινδρο και να συλλέγει το βρώμικο νερό ξεχωριστά. Οι ξηροί ρύποι συλλέγονται και μεταφέρονται στη δεξαμενή βρώμικου νερού. Μπορούν να ρυθμιστούν διαφορετικές λειτουργίες καθαρισμού με το πρακτικό έλεγχο εφαρμογής. Το ρομπότ μπορεί έτσι να προσαρμοστεί πολύ ευέλικτα σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών και απαιτήσεων. Για τον καθαρισμό, το ρομπότ ξεκινάει εύκολα μέσω εφαρμογής ή πατώντας ένα κουμπί στη συσκευή. Εάν το RCF 3 χρειάζεται βοήθεια, σε πολλές περιπτώσεις θα σου το πει μέσω φωνητικής εξόδου ή μέσω της εφαρμογής.