RM 535, Καθαριστικό κερωμένων ξύλινων δαπέδων, 500ml
Το καθαριστικό RM 535 καθαρίζει, προστατεύει και περιποιείται τα λαδωμένα και κερωμένα ξύλινα δάπεδα και αφήνει μια στιλπνότητα, χωρίς να χρειάζεται σκούπισμα αργότερα. Ευχάριστο άρωμα κεριού από μέλισσα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (ml)
|500
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|8
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|65 x 655 x 210
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Κερωμένα ξύλινα πατώματα
- Ξύλινα δάπεδα με φινίρισμα μίγματος ελαίου-κεριού