RM 535, Καθαριστικό κερωμένων ξύλινων δαπέδων, 500ml

Το καθαριστικό RM 535 καθαρίζει, προστατεύει και περιποιείται τα λαδωμένα και κερωμένα ξύλινα δάπεδα και αφήνει μια στιλπνότητα, χωρίς να χρειάζεται σκούπισμα αργότερα. Ευχάριστο άρωμα κεριού από μέλισσα.