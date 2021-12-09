Αφαλάτωση του πλυντηρίου πιάτων με οικιακά μέσα καθαρισμού

Εκτός από τον φυσικό καθαρισμό των σχετικών εξαρτημάτων, θα πρέπει επίσης να κάνετε τακτικά αφαλάτωση του πλυντηρίου πιάτων σας. Ουσιαστικά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αφαλάτωση εκτελώντας έναν κύκλο πλύσης με το πλυντήριο πιάτων άδειο. Υπάρχουν ειδικά απορρυπαντικά, αλλά η αφαλάτωση γίνεται εξίσου εύκολα με τα σωστά οικιακά μέσα καθαρισμού. Για να το κάνετε αυτό, πασπαλίστε 1-2 κουταλιές της σούπας σόδα ή baking powder στον πάτο του πλυντηρίου πιάτων όταν είναι άδειο. Ρίξτε περίπου 20 ml εκχύλισμα ξυδιού στη θήκη σκόνης και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το πλυντήριο πιάτων να εκτελέσει ένα πρόγραμμα στην υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία χωρίς πρόπλυση. Εάν δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί η πρόπλυση, το εκχύλισμα ξυδιού μπορεί να προστεθεί επίσης απευθείας στην προθερμασμένη συσκευή μετά την πρόπλυση. Είναι σημαντικό η διττανθρακική σόδα και το ξύδι να μην αναμειγνύονται απευθείας, επειδή μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους πιο αποτελεσματικά ξεχωριστά. Αυτά τα συστατικά δεν αφαλατώνουν απλά το πλυντήριο πιάτων σας, αλλά επιπλέον έχουν αντιβακτηριακή δράση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα φλιτζάνι ξύδι αντί για εκχύλισμα ξυδιού, το οποίο πρέπει να προσθέσετε στη συσκευή αφού πρώτα ζεσταθεί. Για καλύτερα αποτελέσματα, απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων για 1 ώρα μετά την προσθήκη του ξυδιού για να αυξήσετε τον χρόνο επαφής. Όταν τελειώσει, περιμένετε έως ότου κρυώσει το πλυντήριο πιάτων για να αποφύγετε τη διαφυγή ατμών ξυδιού με δυσάρεστη οσμή.