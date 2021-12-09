ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
Παλιότερα, το πλυντήριο πιάτων θεωρείτο πολυτέλεια. Σήμερα, έχει γίνει ένα βασικό στοιχείο για πολλά νοικοκυριά. Για να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων σας μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του για όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό, θα πρέπει να το καθαρίζετε τακτικά. Ακολουθούν οι συμβουλές και τα κόλπα της Kärcher.
Γιατί πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το πλυντήριο πιάτων σας
Ένα πλυντήριο πιάτων είναι μια μεγάλη βοήθεια στην καθημερινή ζωή, καθώς συνήθως κάνει τη δουλειά του χωρίς να γίνεται αντιληπτό. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, τα υπολείμματα τροφών και αλάτων αρχίζουν να αφήνουν το στίγμα τους. Κατά συνέπεια, βακτήρια και μούχλα μπορούν να εξαπλωθούν στο πλυντήριο πιάτων, τα οποία μπορεί να είναι ακόμη και επιβλαβή για την υγεία, στη χειρότερη περίπτωση. Εάν τα πιάτα δεν καθαρίζονται πλέον σωστά, αυτό είναι μια καλή ένδειξη ότι το πλυντήριο πιάτων χρειάζεται καθαρισμό. Το αργότερο, θα πρέπει να καθαρίσετε το πλυντήριο πιάτων σας όταν εμφανιστούν δυσάρεστες οσμές και ορατές εναποθέσεις.
Καθαρισμός φίλτρου του πλυντηρίου πιάτων
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αφαιρείτε πάντα το φίλτρο από το κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων. Το φίλτρο προστατεύει την αντλία αποστράγγισης και εδώ συγκεντρώνονται υπολείμματα τροφών και άλλα ξένα αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν τη ροή του νερού με την πάροδο του χρόνου. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και πετάξτε τους στερεούς ρύπους στον κάδο. Το φίλτρο μπορεί συνήθως να καθαριστεί με το χέρι με μια βούρτσα πιάτων και κάποιο υγρό πιάτων ή ξύδι και στη συνέχεια να τοποθετηθεί ξανά στη συσκευή. Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή κατά την αφαίρεση και την επανατοποθέτηση του φίλτρου. Ορισμένα πλυντήρια πιάτων έχουν πολλά φίλτρα.
Καθαρισμός των βραχιόνων ψεκασμού του πλυντηρίου πιάτων
Οι βραχίονες ψεκασμού διανέμουν το νερό στο πλυντήριο πιάτων κατά τον κύκλο πλύσης και πρέπει να ελέγχονται μία ή δύο φορές τον χρόνο. Οι βραχίονες ψεκασμού μπορούν συνήθως να αφαιρεθούν με λίγα μόνο βήματα, ενδείκνυται ωστόσο να ρίξετε μια γρήγορη ματιά στις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι βραχίονες ψεκασμού έχουν μικρά ακροφύσια εκκένωσης, τα οποία μπορεί να φράξουν με υπολείμματα τροφών ή άλατα. Χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα και τρεχούμενο νερό για να καθαρίσετε τις οπές μέχρι να περνά ελεύθερα το νερό από τα ανοίγματα. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε τους βραχίονες ψεκασμού στη συσκευή.
Καθαρισμός λάστιχων στεγανοποίησης του πλυντηρίου πιάτων
Τα λάστιχα στεγανοποίησης του πλυντηρίου πιάτων διασφαλίζουν ότι δεν διαφεύγει νερό κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Οι εσοχές στα λάστιχα στεγανοποίησης αποτελούν ιδανικό περιβάλλον αναπαραγωγής για βακτήρια και μούχλα, επομένως πρέπει να καθαρίζονται τακτικά. Τα λάστιχα στεγανοποίησης μπορούν να καθαριστούν με ένα καθαριστικό με βάση το ξύδι. Ο καθαρισμός με έναν ατμοκαθαριστή είναι ακόμα ευκολότερος. Ο καυτός ατμός απομακρύνει αποτελεσματικά τα βακτήρια και τους λιπαρούς ρύπους. Για να αποφύγετε την καταστροφή των λάστιχων στεγανοποίησης, χρησιμοποιήστε τον ατμό μόνο σε απόσταση μερικών εκατοστών από τα λάστιχα στεγανοποίησης. Τα μαλακά υπολείμματα τροφών μπορούν να σκουπιστούν με ένα καθαρό, μαλακό πανί.
Αφαλάτωση του πλυντηρίου πιάτων με οικιακά μέσα καθαρισμού
Εκτός από τον φυσικό καθαρισμό των σχετικών εξαρτημάτων, θα πρέπει επίσης να κάνετε τακτικά αφαλάτωση του πλυντηρίου πιάτων σας. Ουσιαστικά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αφαλάτωση εκτελώντας έναν κύκλο πλύσης με το πλυντήριο πιάτων άδειο. Υπάρχουν ειδικά απορρυπαντικά, αλλά η αφαλάτωση γίνεται εξίσου εύκολα με τα σωστά οικιακά μέσα καθαρισμού. Για να το κάνετε αυτό, πασπαλίστε 1-2 κουταλιές της σούπας σόδα ή baking powder στον πάτο του πλυντηρίου πιάτων όταν είναι άδειο. Ρίξτε περίπου 20 ml εκχύλισμα ξυδιού στη θήκη σκόνης και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το πλυντήριο πιάτων να εκτελέσει ένα πρόγραμμα στην υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία χωρίς πρόπλυση. Εάν δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί η πρόπλυση, το εκχύλισμα ξυδιού μπορεί να προστεθεί επίσης απευθείας στην προθερμασμένη συσκευή μετά την πρόπλυση. Είναι σημαντικό η διττανθρακική σόδα και το ξύδι να μην αναμειγνύονται απευθείας, επειδή μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους πιο αποτελεσματικά ξεχωριστά. Αυτά τα συστατικά δεν αφαλατώνουν απλά το πλυντήριο πιάτων σας, αλλά επιπλέον έχουν αντιβακτηριακή δράση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα φλιτζάνι ξύδι αντί για εκχύλισμα ξυδιού, το οποίο πρέπει να προσθέσετε στη συσκευή αφού πρώτα ζεσταθεί. Για καλύτερα αποτελέσματα, απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων για 1 ώρα μετά την προσθήκη του ξυδιού για να αυξήσετε τον χρόνο επαφής. Όταν τελειώσει, περιμένετε έως ότου κρυώσει το πλυντήριο πιάτων για να αποφύγετε τη διαφυγή ατμών ξυδιού με δυσάρεστη οσμή.
Εναλλακτική χρήση κιτρικού οξέος
Κατ 'αρχήν, μπορεί επίσης να γίνει αφαλάτωση σε ένα πλυντήριο πιάτων με κιτρικό οξύ, αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να έχετε υπόψη σας κάποια πράγματα. Σε υψηλές θερμοκρασίες, το κιτρικό οξύ συνδυάζεται με τα άλατα και σχηματίζει κιτρικό ασβέστιο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί. Για αφαλάτωση, προσθέστε περίπου 10 κουταλιές της σούπας κιτρικό οξύ σε 2 λίτρα κρύο νερό. Ξεκινήστε το άδειο πλυντήριο πιάτων στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία. Μόλις διανεμηθεί νερό στο πλυντήριο πιάτων, διακόψτε το πρόγραμμα και ρίξτε το μείγμα νερού-κιτρικού οξέος. Κλείστε το πλυντήριο πιάτων και αφήστε το για 1 ώρα και μετά ξεκινήστε ξανά το πρόγραμμα. Το πλεονέκτημα σε σχέση με το ξύδι ή το εκχύλισμα ξυδιού είναι το ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδών.
Πρόληψη σχηματισμού αλάτων
Υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε καθημερινά για να προλάβετε τη δημιουργία προβλημάτων στο πλυντήριο πιάτων σας από τα άλατα. Αν τοποθετήσετε μερικές χρησιμοποιημένες λεμονόκουπες στο καλάθι των μαχαιροπίρουνων για έναν κανονικό κύκλο πλύσης, μειώνεται ο κίνδυνος αλάτων, ενώ παράλληλα, όταν τα καθαρά πιάτα βγαίνουν από το πλυντήριο πιάτων, μυρίζουν ωραία.