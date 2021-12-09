Διττανθρακική σόδα: Αυτό το ευέλικτο οικιακό μέσο καθαρισμού σάς βοηθά επίσης πολύ στην αφαίρεση των επίμονων ρύπων από τις εστίες ή τον φούρνο. Για να την χρησιμοποιήσετε, αναμείξτε διττανθρακική σόδα σε σκόνη με νερό, σε αναλογία 1:1, και απλώστε τον πολτό στα λερωμένα σημεία. Αφήστε τη να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Όταν μαλακώνει τα καμένα τρόφιμα, η διττανθρακική σόδα αρχίζει να αφρίζει και μετά στεγνώνει σταδιακά. Τέλος, η στεγνή σκόνη πρέπει απλώς να αφαιρεθεί από την εστία ή τον φούρνο. Εάν δεν έχετε διττανθρακική σόδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε baking powder. Έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Ένα άλλο οικιακό μέσο καθαρισμού που έχει αποδείξει ότι κάνει καλή δουλειά είναι το ξύδι: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαγειρικό ξύδι ή εκχύλισμα ξυδιού. Για ελαφρείς ρύπους, αναμείξτε μαγειρικό ξύδι με λίγο υγρό πιάτων και τρίψτε το μείγμα στο λερωμένο σημείο με ένα σφουγγάρι. Αφήστε το να δράσει για λίγο και μετά σκουπίστε τα υπολείμματα ρύπων με ένα νωπό πανί. Για επίμονους ρύπους, γεμίστε ένα πυράντοχο σκεύος, όπως ένα πυρέξ, με νερό και προσθέστε 2-3 κουταλιές της σούπας εκχύλισμα ξυδιού. Στη συνέχεια, αφήστε το πυρέξ μέσα στον φούρνο για περίπου 45 λεπτά στους 150°C. Ο ατμός που προκύπτει μαλακώνει τους ρύπους. Αφήστε τον φούρνο να κρυώσει για λίγο και στη συνέχεια σκουπίστε τον καλά με ένα νωπό πανί. Αντί για ξύδι, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε νερό με χυμό λεμονιού.

Αλάτι: Τα σημεία με καμένους ρύπους στον φούρνο ή στα ταψιά μπορούν επίσης να αφαιρεθούν με αλάτι. Βήμα 1: Υγράνετε τον πάτο του φούρνου ή το ταψί με ένα πανί. Βήμα 2: Απλώστε αρκετό αλάτι πάνω σε όλους τους λεκέδες και στα καμένα τρόφιμα, ώστε να καλύπτονται από μια λευκή στρώση. Βήμα 3: Προθερμάνετε τον φούρνο στους 50°C. Σβήστε τον φούρνο μόλις ροδίσει το αλάτι. Αφού κρυώσει, απλώς σκουπίστε προσεκτικά το αλάτι από το φούρνο.