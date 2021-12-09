ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ: ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Το λίπος και τα κολλημένα υπολείμματα τροφών στο φούρνο, στην εστία και στον απορροφητήρα μπορούν γρήγορα να χαλάσουν την απόλαυση του μαγειρέματος και του ψησίματος. Οι ρύποι είναι συχνά επίμονοι και αφαιρούνται δύσκολα. Οι παρακάτω συμβουλές και τα κόλπα θα σας εγγυηθούν άριστο καθαρισμό.
Καθαρισμός του φούρνου με ατμό
Μην αναβάλλετε τον καθαρισμό του φούρνου σας για πολύ καιρό. Όσο περισσότερο παραμένει το καμένο φαγητό και τα λίπη στο φούρνο, τόσο πιο δύσκολο είναι να αφαιρεθούν.
Πρώτα, σκουπίστε τυχόν χύμα και εύκολα αφαιρούμενα υπολείμματα φαγητού με ένα νωπό πανί. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τυχόν επίμονα υπολείμματα από τον φούρνο με έναν ατμοκαθαριστή, για μην προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε τη στρογγυλή βούρτσα ή το ακροφύσιο χειρός και καθαρίστε ολόκληρο τον φούρνο, συμπεριλαμβανομένης της πόρτας, με ατμό. Η θερμότητα υγροποιεί τους στερεοποιημένους ρύπους και μετά μπορείτε εύκολα να τους σκουπίσετε με ένα καθαρό πανί. Τα επίμονα καμένα τρόφιμα μπορούν να αφαιρεθούν με ένα συνηθισμένο συρματάκι: Τοποθετήστε το πάνω στη στρογγυλή βούρτσα και τρίψτε τη λερωμένη περιοχή ενώ διοχετεύετε συνεχώς ατμό, μέχρι να υγροποιηθούν οι ρύποι. Ενώ καθαρίζετε με το ακροφύσιο χειρός ή τη στρογγυλή βούρτσα, σας συνιστούμε να περάσετε την περιοχή με ένα πανί μικροϊνών, σκουπίζοντας τους ξεκολλημένους ρύπους απευθείας με το πανί. Επίσης, αν μουλιάσετε με υγρό πιάτων πριν χρησιμοποιήσετε τον ατμοκαθαριστή, θα μπορέσετε να απομακρύνετε τους ρύπους πιο εύκολα.
Εάν έχετε αυτοκαθαριζόμενο φούρνο με πυρόλυση, το τρίψιμο αποτελεί παρελθόν. Με την πυρόλυση, θερμοκρασίες άνω των 500°C μετατρέπουν τα λίπη και τα υπολείμματα τροφών σε στάχτη, η οποία χρειάζεται απλώς να σκουπιστεί.
Το καλύτερο οικιακό μέσο καθαρισμού για τον καθαρισμό του φούρνου
Εάν θέλετε να καθαρίσετε τον φούρνο σας με απορρυπαντικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χημικά καθαριστικά φούρνων που διατίθενται στο εμπόριο, γνωστά και ως καθαριστικά γκριλ, τα οποία διατίθενται σε μορφή υγρού, τζελ ή αφρού καθαρισμού. Είναι γενικά πολύ αλκαλικά και περιέχουν πρόσθετους παράγοντες αφαίρεσης λίπους. Τα δοκιμασμένα οικιακά μέσα καθαρισμού προσφέρουν μια πραγματική εναλλακτική λύση στα χημικά καθαριστικά:
Διττανθρακική σόδα: Αυτό το ευέλικτο οικιακό μέσο καθαρισμού σάς βοηθά επίσης πολύ στην αφαίρεση των επίμονων ρύπων από τις εστίες ή τον φούρνο. Για να την χρησιμοποιήσετε, αναμείξτε διττανθρακική σόδα σε σκόνη με νερό, σε αναλογία 1:1, και απλώστε τον πολτό στα λερωμένα σημεία. Αφήστε τη να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Όταν μαλακώνει τα καμένα τρόφιμα, η διττανθρακική σόδα αρχίζει να αφρίζει και μετά στεγνώνει σταδιακά. Τέλος, η στεγνή σκόνη πρέπει απλώς να αφαιρεθεί από την εστία ή τον φούρνο. Εάν δεν έχετε διττανθρακική σόδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε baking powder. Έχει το ίδιο αποτέλεσμα.
Ένα άλλο οικιακό μέσο καθαρισμού που έχει αποδείξει ότι κάνει καλή δουλειά είναι το ξύδι: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαγειρικό ξύδι ή εκχύλισμα ξυδιού. Για ελαφρείς ρύπους, αναμείξτε μαγειρικό ξύδι με λίγο υγρό πιάτων και τρίψτε το μείγμα στο λερωμένο σημείο με ένα σφουγγάρι. Αφήστε το να δράσει για λίγο και μετά σκουπίστε τα υπολείμματα ρύπων με ένα νωπό πανί. Για επίμονους ρύπους, γεμίστε ένα πυράντοχο σκεύος, όπως ένα πυρέξ, με νερό και προσθέστε 2-3 κουταλιές της σούπας εκχύλισμα ξυδιού. Στη συνέχεια, αφήστε το πυρέξ μέσα στον φούρνο για περίπου 45 λεπτά στους 150°C. Ο ατμός που προκύπτει μαλακώνει τους ρύπους. Αφήστε τον φούρνο να κρυώσει για λίγο και στη συνέχεια σκουπίστε τον καλά με ένα νωπό πανί. Αντί για ξύδι, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε νερό με χυμό λεμονιού.
Αλάτι: Τα σημεία με καμένους ρύπους στον φούρνο ή στα ταψιά μπορούν επίσης να αφαιρεθούν με αλάτι. Βήμα 1: Υγράνετε τον πάτο του φούρνου ή το ταψί με ένα πανί. Βήμα 2: Απλώστε αρκετό αλάτι πάνω σε όλους τους λεκέδες και στα καμένα τρόφιμα, ώστε να καλύπτονται από μια λευκή στρώση. Βήμα 3: Προθερμάνετε τον φούρνο στους 50°C. Σβήστε τον φούρνο μόλις ροδίσει το αλάτι. Αφού κρυώσει, απλώς σκουπίστε προσεκτικά το αλάτι από το φούρνο.
Καθαρισμός του απορροφητήρα
Ο απορροφητήρας κάνει πολύ σημαντική δουλειά στην κουζίνα: Εξάγει τους ατμούς που παράγονται κατά το μαγείρεμα και το τηγάνισμα και απορροφά τα σωματίδια λίπους από τον αέρα. Ωστόσο, το συχνό μαγείρεμα προκαλεί τον σχηματισμό μιας κολλώδους μεμβράνης λίπους επάνω στον ίδιο τον απορροφητήρα, με την πάροδο του χρόνου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους απορροφητήρες από ανοξείδωτο χάλυβα. Καθαρίζονται γρήγορα και εύκολα με έναν ατμοκαθαριστή: Τοποθετήστε το κατάλληλο πανί καθαρισμού από μικροΐνες πάνω από το ακροφύσιο χειρός. Συνεχίστε να απελευθερώνετε ατμό και τρίψτε την επιφάνεια του απορροφητήρα με το κάλυμμα από μικροΐνες, έως ότου η θερμότητα διαλύσει τις εναποθέσεις λαδιού και λίπους. Εάν η στρώση λίπους είναι πιο παλιά, σίγουρα θα χρειαστεί συνεχές τρίψιμο και πίεση. Εάν έχετε απορροφητήρα από κοκκώδη ανοξείδωτο χάλυβα, φροντίστε να ακολουθείτε το μοτίβο των κόκκων κατά τον καθαρισμό. Το λίπος σταδιακά θα συσσωρευτεί στο ύφασμα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να το αντικαταστήσετε στα μέσα του καθαρισμού. Μπορείτε να σκουπίσετε την καθαρισμένη περιοχή με ένα πανί μικροϊνών, για φινίρισμα χωρίς ραβδώσεις.
Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ένα αλκαλικό καθαριστικό επιφανειών ή νερό και υγρό πιάτων, για να καθαρίσετε τον απορροφητήρα σας. Εάν έχετε καιρό να καθαρίσετε τον απορροφητήρα και οι ρύποι αφαιρούνται δύσκολα, η διττανθρακική σόδα έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ως οικιακό μέσο καθαρισμού: Ανακατέψτε νερό και διττανθρακικό σόδα σε πολτό και εφαρμόστε την στον απορροφητήρα. Αφήστε την να δράσει για λίγο, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και, στη συνέχεια, στεγνώστε καλά τον απορροφητήρα.
Συμβουλή: Καθαρισμός του φίλτρου λίπους
Εάν μαγειρεύετε συχνά, συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο λίπους του απορροφητήρα, κάθε 6-8 εβδομάδες. Αυτό το φίλτρο συχνά κατασκευάζεται από μέταλλο, το οποίο μπορεί απλά να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων ή να καθαριστεί με σαπουνόνερο.
Επιπλέον, υπάρχουν και μοντέλα με φίλτρα ενεργού άνθρακα, ένα ειδικό φίλτρο που είναι απαραίτητο για απορροφητήρες με λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα, το οποίο φιλτράρει τα σωματίδια οσμών από τους ατμούς του μαγειρέματος. Αυτά τα φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Καθαρισμός των εστιών: Χρήση ατμού για την καταπολέμηση καμένων υπολειμμάτων τροφίμων
Όλοι γνωρίζουμε πώς είναι: Σταματήστε να προσέχετε για ένα δευτερόλεπτο και τα ζυμαρικά, η σάλτσα ή το γάλα σας ξεχειλίζουν στις εστίες της κουζίνας. Έχετε πλέον εστίες με καμμένα υπολείμματα τροφίμων, τα οποία δεν μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με ένα υγρό πανί. Χρησιμοποιήστε τον ατμοκαθαριστή για να αφαιρέσετε τα καμένα υπολείμματα τροφίμων και τα υγρά γρήγορα και εύκολα: Τοποθετήστε ένα συμβατικό συρματάκι καθαρισμού επάνω στη στρογγυλή βούρτσα του ατμοκαθαριστή και καθαρίστε ολόκληρη την περιοχή των εστιών, ενώ συνεχίζετε να παράγετε ατμό. Ο ατμός σχηματίζει μια λιπαντική στρώση αέρα κάτω από το συρματάκι και δεν το αφήνει να γρατσουνίσει την επιφάνεια του γυαλιού.
Οι αρμοί και τα άκρα μπορούν να καθαριστούν χωρίς συρματάκι, χρησιμοποιώντας το ακροφύσιο γωνιών με μια στρογγυλή βούρτσα προσαρτημένη σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια βούρτσα με πλαστικές τρίχες, καθώς αυτή δεν θα χαράξει τις εστίες. Ωστόσο, ο ατμός δεν πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας σε αρμούς σιλικόνης. Αντίθετα, πρέπει απλά να τους σκουπίσετε προσεκτικά. Στη συνέχεια, στεγνώστε την επιφάνεια με ένα πανί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να καθαρίσετε τα ταψιά και τις σχάρες ψησίματος.
Τα υπολείμματα από λιωμένο πλαστικό ή οι στερεές καμένες τροφές μπορούν να αφαιρεθούν με προσοχή από την επιφάνεια με μια ειδική ξύστρα για κεραμικές εστίες σε όσο το δυνατόν πιο επίπεδη γωνία.
Καθαρισμός των εστιών με οικιακά μέσα καθαρισμού
Τα δοκιμασμένα οικιακά μέσα καθαρισμού είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό εστιών ως εναλλακτική λύση από τα εμπορικά διαθέσιμα καθαριστικά φούρνων ή τα ειδικά απορρυπαντικά για κεραμικές εστίες: Προσθέστε 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder σε 100 ml χλιαρό νερό. Προκύπτει ένα παχύρρευστο διάλυμα, το οποίο πρέπει να απλώσετε στην επιφάνεια των εστιών. Αφήστε το να δράσει για λίγο και στη συνέχεια γυαλίστε με ένα καθαρό πανί μικροϊνών. Βουτήξτε ένα πανί σε εκχύλισμα ξυδιού και τοποθετήστε το επάνω στους ρύπους ή φτιάξτε ένα μείγμα ξυδιού και baking powder και απλώστε το με ένα πανί.
Για να αποφύγετε τη δημιουργία σκληρών υπολειμμάτων, καθαρίστε γρήγορα την επιφάνεια των εστιών μετά από κάθε χρήση, απομακρύνοντας πάντα αμέσως τα υπολείμματα. Συνήθως, αρκεί να σκουπίσετε την περιοχή με ένα νωπό πανί και στη συνέχεια να την στεγνώσετε. Βάλτε στο πανί λίγο υγρό πιάτων και σκουπίστε παντού για να αφαιρέσετε τα λίπη. Βεβαιωθείτε ότι η εστία έχει κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίσετε. Μια εναλλακτική για να αποφύγετε το κουραστικό τρίψιμο είναι ένας παλμικός τζαμοκαθαριστής χωρίς καλώδιο, που σαπουνίζει και καθαρίζει τις εστίες με ένα μόνο βήμα, αφαιρώντας εύκολα τους ρύπους.
Όπως με όλες τις επίπεδες επιφάνειες, μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε απαλά τα υγρά από τις κεραμικές εστίες με αναρρόφηση, με το Window Vac, όταν καθαρίζετε την κουζίνα.