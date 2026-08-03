SurfacePro Surface Cleaner CA 30 R eco!perform, 0.5l

Έτοιμο για χρήση καθαριστικό επιφανειών για χειρωνακτική εφαρμογή. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς ραβδώσεις. Συσκευασία 12 φιαλών συμπεριλαμβανομένων 2 κεφαλών ψεκασμού. Έως 40 εφαρμογές ανά κεφαλή ψεκασμού.