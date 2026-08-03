SurfacePro Surface Cleaner CA 30 R eco!perform, 0.5l

Έτοιμο για χρήση καθαριστικό επιφανειών για χειρωνακτική εφαρμογή. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς ραβδώσεις. Συσκευασία 12 φιαλών συμπεριλαμβανομένων 2 κεφαλών ψεκασμού. Έως 40 εφαρμογές ανά κεφαλή ψεκασμού.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 0,5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 12
pH 9
Βάρος (kg) 0,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 302 x 187 x 244
Προϊόν
  • Έτοιμο για χρήση καθαριστικό επιφανειών
  • αφαιρεί αποτελεσματικά υπολείμματα τροφών, λιπαρούς λεκέδες, εναποθέσεις νικοτίνης, λεκέδες από καφέ, βερνίκι παπουτσιών, σημάδια από τακούνια κ.λπ.
  • Ισχυρή καθαριστική δράση σε όλες τις ανθεκτικές στην αλκοόλη και στο νερό επιφάνειες
  • Ισχυρή καθαριστική δράση
  • Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό ανοξείδωτου χάλυβα
  • Ελαφρύ, εργονομικό μπουκάλι σπρέι 500ml με επαγγελματικό ψεκαστήρα και ακροφύσσιο ψεκασμού.
  • Επαναχρησιμοποιούμενος επαγγελαμτικός ψεκαστήρας για λιγότερα απόβλητα
  • Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
  • Φέρει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (EU Ecolabel)
SurfacePro Surface Cleaner CA 30 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro Surface Cleaner CA 30 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro Surface Cleaner CA 30 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro Surface Cleaner CA 30 R eco!perform, 0.5l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
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Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών
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