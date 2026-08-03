Θερμοψύκτης WPD 200 Basic S Black
Ο ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Basic S Black παρέχει 3 τύπους νερού (κρύο, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και ανθρακούχο νερό). Επιτραπέζια μονάδα-ψύκτης νερού για έως 100 άτομα με δίσκο υπερχείλισης και αντλία. Χημικός καθαρισμός.
Η επιτραπέζια μονάδα WPD 200 Basic S Black είναι κατάλληλη για την παροχή κρύου ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος νερού, μη ανθρακούχου ή ανθρακούχου νερού για έως 100 άτομα. Ο ψύκτης πόσιμου νερού διαθέτει δίσκο υπερχείλισης και αντλία. Επίσης είναι διαθέσιμα κιτ εξαρτημάτων για την αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού από τον δίσκο υπερχείλισης σε δοχείο ή απευθείας σε γραμμή αποχέτευσης. Διατίθεται επίσης επιδαπέδια βάση. Για το φιλτράρισμα του νερού, η Kärcher προσφέρει την επιλογή μεταξύ του φίλτρου Active-Pure και Hy-Protect, το οποίο πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Οι αποτελεσματικές λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργία μείωσης ενέργειας και αναμονής) βοηθούν στη διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα. Το μηχάνημα καθαρίζεται με χημικά μέσα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βασικός εξοπλισμός
- Απλός και εύκολος χειρισμός μέσω κουμπιών αφής.
Εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια διοχέτευσης
- Απόσταση διανομής νερού ύψους έως 30 cm. Δίνει τη δυνατότητα για την εύκολη πλήρωση ακόμη και μεγάλων δοχείων.
Επιλογή δύο φίλτρων για εξαιρετικά καθαρό νερό.
- Το φίλτρο Hy-Protect εξαλείφει τους ιούς και τα βακτήρια, ενώ διατηρεί τα πολύτιμα μέταλλα.
- Φίλτρο Active-Pure: απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από τη γραμμή παροχής.
Πρόσθετοι τύποι νερού
- Ανθρακούχο νερό σε μεσαία και κλασική συσκευασία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση εισόδου (bar)
|1,5 - 6
|Βαθμός ροής νερού (l/h)
|120
|Απόδοση ψύξης (l/h)
|65
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 300
|Ψυκτικό
|R290
|Κρύο νερό
|ναι
|Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
|ναι
|Ανθρακούχο νερό
|ναι
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|24,4
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|24,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|27,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Πεδίο προμήθειας
- Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Εξοπλισμός
- Ψύκτης νερού με προστασία επαφής
- Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης
- Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης: Χωρίς αποστράγγιση
- Έκδοση: Επιτραπέζια έκδοση
- Ηλεκτρονικό πακέτο: Βασική
- Υγειονομικός καθαρισμός: χημικά
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Πεδία εφαρμογής
- Ο κατάλληλος διανομέας νερού για κάθε τοποθεσία εγκατάστασης
- Γραφεία, χώροι εργασίας, καταστήματα λιανικής, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, σχολεία, πανεπιστήμια, δημαρχεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία, ιατρεία