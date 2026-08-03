Η επιτραπέζια μονάδα WPD 200 Basic S Black είναι κατάλληλη για την παροχή κρύου ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος νερού, μη ανθρακούχου ή ανθρακούχου νερού για έως 100 άτομα. Ο ψύκτης πόσιμου νερού διαθέτει δίσκο υπερχείλισης και αντλία. Επίσης είναι διαθέσιμα κιτ εξαρτημάτων για την αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού από τον δίσκο υπερχείλισης σε δοχείο ή απευθείας σε γραμμή αποχέτευσης. Διατίθεται επίσης επιδαπέδια βάση. Για το φιλτράρισμα του νερού, η Kärcher προσφέρει την επιλογή μεταξύ του φίλτρου Active-Pure και Hy-Protect, το οποίο πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Οι αποτελεσματικές λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργία μείωσης ενέργειας και αναμονής) βοηθούν στη διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα. Το μηχάνημα καθαρίζεται με χημικά μέσα.