Με χρήσιμες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργίες μείωσης ενέργειας και αναμονής), καθώς και ενσωματωμένο δίσκο υπερχείλισης, ο ψύκτης νερού WPD 200 Basic Black παρέχει ανά πάσα στιγμή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και κρύο μη ανθρακούχο νερό σε έως 100 άτομα. Η μαύρη επιτραπέζια μονάδα που εξοικονομεί χώρο μπορεί να λειτουργήσει είτε με το φίλτρο Active-Pure είτε με το Hy-Protect της Kärcher, το οποίο πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Η επιδαπέδια βάση και αντλία, καθώς και τα κιτ εξαρτημάτων διατίθενται επίσης για την αποστράγγιση του νερού από τον δίσκο υπερχείλισης σε δοχείο ή απευθείας σε γραμμή αποχέτευσης. Το μηχάνημα καθαρίζεται με χημικά μέσα.