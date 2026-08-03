Θερμοψύκτης WPD 200 Basic Black
Ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Basic Black: επιτραπέζια μονάδα που παρέχει κρύο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μη ανθρακούχο νερό σε έως 100 άτομα. Με λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας και δίσκο υπερχείλισης. Χημικός καθαρισμός.
Με χρήσιμες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργίες μείωσης ενέργειας και αναμονής), καθώς και ενσωματωμένο δίσκο υπερχείλισης, ο ψύκτης νερού WPD 200 Basic Black παρέχει ανά πάσα στιγμή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και κρύο μη ανθρακούχο νερό σε έως 100 άτομα. Η μαύρη επιτραπέζια μονάδα που εξοικονομεί χώρο μπορεί να λειτουργήσει είτε με το φίλτρο Active-Pure είτε με το Hy-Protect της Kärcher, το οποίο πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Η επιδαπέδια βάση και αντλία, καθώς και τα κιτ εξαρτημάτων διατίθενται επίσης για την αποστράγγιση του νερού από τον δίσκο υπερχείλισης σε δοχείο ή απευθείας σε γραμμή αποχέτευσης. Το μηχάνημα καθαρίζεται με χημικά μέσα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βασικός εξοπλισμός
- Απλός και εύκολος χειρισμός μέσω κουμπιών αφής.
Εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια διοχέτευσης
- Απόσταση διανομής νερού ύψους έως 30 cm. Δίνει τη δυνατότητα για την εύκολη πλήρωση ακόμη και μεγάλων δοχείων.
Επιλογή δύο φίλτρων για εξαιρετικά καθαρό νερό.
- Το φίλτρο Hy-Protect εξαλείφει τους ιούς και τα βακτήρια, ενώ διατηρεί τα πολύτιμα μέταλλα.
- Φίλτρο Active-Pure: απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από τη γραμμή παροχής.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση εισόδου (bar)
|1,5 - 6
|Βαθμός ροής νερού (l/h)
|120
|Απόδοση ψύξης (l/h)
|65
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 300
|Ψυκτικό
|R290
|Κρύο νερό
|ναι
|Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
|ναι
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|23,6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|23,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|27,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Πεδίο προμήθειας
- Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Εξοπλισμός
- Ψύκτης νερού με προστασία επαφής
- Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης
- Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης: Χωρίς αποστράγγιση
- Έκδοση: Επιτραπέζια έκδοση
- Ηλεκτρονικό πακέτο: Βασική
- Υγειονομικός καθαρισμός: χημικά
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Πεδία εφαρμογής
- Ο κατάλληλος διανομέας νερού για κάθε τοποθεσία εγκατάστασης
- Γραφεία, χώροι εργασίας, καταστήματα λιανικής, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, σχολεία, πανεπιστήμια, δημαρχεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία, ιατρεία