Η μονάδα-ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Adv S White είναι μια προηγμένη επιτραπέζια μονάδα για την παροχή έως 100 ατόμων με κρύο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος νερό, μη ανθρακούχο ή ανθρακούχο (Medium και Classic) νερό, καθώς και ζεστό και καυτό νερό. Στον βασικό εξοπλισμό διατίθενται επίσης το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα για θερμικό καθαρισμό, η διάφανη οθόνη, οι αποτελεσματικές λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργίες μείωσης ενέργειας και αναμονής), καθώς και η πρακτική απόρριψη του υπολειπόμενου νερού από τον δίσκο υπερχείλισης απευθείας σε γραμμή αποχέτευσης. Για το φιλτράρισμα του νερού, η Kärcher προσφέρει την επιλογή μεταξύ του φίλτρου Active-Pure και Hy-Protect, το οποίο πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Η ενσωμάτωση μιας επιδαπέδιας βάσης και αποστράγγισης σε δοχείο μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος.