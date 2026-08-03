Θερμοψύκτης WPD 200 Adv. S White

Παρέχει φρέσκο νερό σε 6 διαφορετικούς τύπους: Επιτραπέζια μονάδα-ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 AdvS White, για έως 100 άτομα. Με κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θερμικό καθαρισμό και οθόνη.

Η μονάδα-ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Adv S White είναι μια προηγμένη επιτραπέζια μονάδα για την παροχή έως 100 ατόμων με κρύο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος νερό, μη ανθρακούχο ή ανθρακούχο (Medium και Classic) νερό, καθώς και ζεστό και καυτό νερό. Στον βασικό εξοπλισμό διατίθενται επίσης το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα για θερμικό καθαρισμό, η διάφανη οθόνη, οι αποτελεσματικές λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργίες μείωσης ενέργειας και αναμονής), καθώς και η πρακτική απόρριψη του υπολειπόμενου νερού από τον δίσκο υπερχείλισης απευθείας σε γραμμή αποχέτευσης. Για το φιλτράρισμα του νερού, η Kärcher προσφέρει την επιλογή μεταξύ του φίλτρου Active-Pure και Hy-Protect, το οποίο πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Η ενσωμάτωση μιας επιδαπέδιας βάσης και αποστράγγισης σε δοχείο μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολυλειτουργική έγχρωμη οθόνη με κουμπιά-αισθητήρες
  • Εύκολος χειρισμός: ποικιλία θερμοκρασιών, συγκέντρωση CO₂, ένδειξη αλλαγής φίλτρου και επιμέρους γκαλερί εικόνων.
Εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια διοχέτευσης
  • Απόσταση διανομής νερού ύψους έως 30 cm. Δίνει τη δυνατότητα για την εύκολη πλήρωση ακόμη και μεγάλων δοχείων.
Επιλογή δύο φίλτρων για εξαιρετικά καθαρό νερό.
  • Το φίλτρο Hy-Protect εξαλείφει τους ιούς και τα βακτήρια, ενώ διατηρεί τα πολύτιμα μέταλλα.
  • Φίλτρο Active-Pure: απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από τη γραμμή παροχής.
Πρόσθετοι τύποι νερού
  • Ανθρακούχο νερό (Medium και Classic), καθώς και ζεστό και καυτό νερό.
Δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας που διανέμεται
  • Ο όγκος νερού που διοχετεύεται μπορεί να προσαρμοστεί στο μέγεθος του αντίστοιχου δοχείου: 0,2 l για φλυτζάνια/ποτήρια: 0,5 l ή 1 l για φιάλες.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 220 - 240
Συχνότητα (Hz) 50
Πίεση εισόδου (bar) 1,5 - 6
Βαθμός ροής νερού (l/h) 120
Απόδοση ψύξης (l/h) 65
Ποσότητα ζεστού νερού (l/h) 10
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) max. 1900
Ψυκτικό R290
Ζεστό νερό ναι
Κρύο νερό ναι
Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ναι
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 26,4
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 26,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 29,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 545 x 365 x 465

Πεδίο προμήθειας

  • Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης

Εξοπλισμός

  • Αυτόματη, θερμική απολύμανση
  • Αυτόματη διαδικασία έκπλυσης
  • Ψύκτης νερού με προστασία επαφής
  • Επιλογή ποσότητας του νερού σε ποτήρια, φιάλες ή κανάτες
  • Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης
  • Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης: Χωρίς αποστράγγιση
  • Οικολογική λειτουργία
  • Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη
  • Έκδοση: Επιτραπέζια έκδοση
  • Ηλεκτρονικό πακέτο: Προχωρημένη
  • Υγειονομικός καθαρισμός: θερμική
Θερμοψύκτης WPD 200 Adv. S White
Θερμοψύκτης WPD 200 Adv. S White
Θερμοψύκτης WPD 200 Adv. S White
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Πεδία εφαρμογής
  • Ο κατάλληλος διανομέας νερού για κάθε τοποθεσία εγκατάστασης
  • Γραφεία, χώροι εργασίας, καταστήματα λιανικής, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, σχολεία, πανεπιστήμια, δημαρχεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία, ιατρεία
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