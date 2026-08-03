Θερμοψύκτης WPD 200 Adv. S White
Παρέχει φρέσκο νερό σε 6 διαφορετικούς τύπους: Επιτραπέζια μονάδα-ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 AdvS White, για έως 100 άτομα. Με κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θερμικό καθαρισμό και οθόνη.
Η μονάδα-ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Adv S White είναι μια προηγμένη επιτραπέζια μονάδα για την παροχή έως 100 ατόμων με κρύο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος νερό, μη ανθρακούχο ή ανθρακούχο (Medium και Classic) νερό, καθώς και ζεστό και καυτό νερό. Στον βασικό εξοπλισμό διατίθενται επίσης το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα για θερμικό καθαρισμό, η διάφανη οθόνη, οι αποτελεσματικές λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργίες μείωσης ενέργειας και αναμονής), καθώς και η πρακτική απόρριψη του υπολειπόμενου νερού από τον δίσκο υπερχείλισης απευθείας σε γραμμή αποχέτευσης. Για το φιλτράρισμα του νερού, η Kärcher προσφέρει την επιλογή μεταξύ του φίλτρου Active-Pure και Hy-Protect, το οποίο πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Η ενσωμάτωση μιας επιδαπέδιας βάσης και αποστράγγισης σε δοχείο μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολυλειτουργική έγχρωμη οθόνη με κουμπιά-αισθητήρες
- Εύκολος χειρισμός: ποικιλία θερμοκρασιών, συγκέντρωση CO₂, ένδειξη αλλαγής φίλτρου και επιμέρους γκαλερί εικόνων.
Εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια διοχέτευσης
- Απόσταση διανομής νερού ύψους έως 30 cm. Δίνει τη δυνατότητα για την εύκολη πλήρωση ακόμη και μεγάλων δοχείων.
Επιλογή δύο φίλτρων για εξαιρετικά καθαρό νερό.
- Το φίλτρο Hy-Protect εξαλείφει τους ιούς και τα βακτήρια, ενώ διατηρεί τα πολύτιμα μέταλλα.
- Φίλτρο Active-Pure: απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από τη γραμμή παροχής.
Πρόσθετοι τύποι νερού
- Ανθρακούχο νερό (Medium και Classic), καθώς και ζεστό και καυτό νερό.
Δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας που διανέμεται
- Ο όγκος νερού που διοχετεύεται μπορεί να προσαρμοστεί στο μέγεθος του αντίστοιχου δοχείου: 0,2 l για φλυτζάνια/ποτήρια: 0,5 l ή 1 l για φιάλες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση εισόδου (bar)
|1,5 - 6
|Βαθμός ροής νερού (l/h)
|120
|Απόδοση ψύξης (l/h)
|65
|Ποσότητα ζεστού νερού (l/h)
|10
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1900
|Ψυκτικό
|R290
|Ζεστό νερό
|ναι
|Κρύο νερό
|ναι
|Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
|ναι
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|26,4
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|26,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|29,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Πεδίο προμήθειας
- Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Εξοπλισμός
- Αυτόματη, θερμική απολύμανση
- Αυτόματη διαδικασία έκπλυσης
- Ψύκτης νερού με προστασία επαφής
- Επιλογή ποσότητας του νερού σε ποτήρια, φιάλες ή κανάτες
- Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης
- Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης: Χωρίς αποστράγγιση
- Οικολογική λειτουργία
- Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη
- Έκδοση: Επιτραπέζια έκδοση
- Ηλεκτρονικό πακέτο: Προχωρημένη
- Υγειονομικός καθαρισμός: θερμική
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ο κατάλληλος διανομέας νερού για κάθε τοποθεσία εγκατάστασης
- Γραφεία, χώροι εργασίας, καταστήματα λιανικής, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, σχολεία, πανεπιστήμια, δημαρχεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία, ιατρεία