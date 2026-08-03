Ο ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Basic White παρέχει κρύο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μη ανθρακούχο νερό σε έως 100 άτομα. Η βασική επιτραπέζια μονάδα σε λευκό χρώμα διαθέτει δίσκο υπερχείλισης – διατίθενται πολλές άλλες διαμορφώσεις κατόπιν αιτήματος. Για παράδειγμα, με το αντίστοιχο κιτ εξαρτημάτων, το υπολειπόμενο νερό από τον δίσκο υπερχείλισης αποβάλλεται απευθείας σε δοχείο ή γραμμή αποχέτευσης. Εάν απαιτείται, διατίθενται επίσης αντλία και επιδαπέδια βάση στήριξης για αγορά ξεχωριστά. Για το φιλτράρισμα του νερού, χρησιμοποιείται είτε το φίλτρο Active-Pure είτε το Hy-Protect της Kärcher. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργία μείωσης ενέργειας και αναμονής). Το μηχάνημα καθαρίζεται με χημικά μέσα.