Θερμοψύκτης WPD 200 Basic White

Επιτραπέζια μονάδα-ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Basic White με ενσωματωμένο δίσκο υπερχείλισης και λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας. Παρέχει κρύο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος νερό σε έως και 100 άτομα. Χημικός καθαρισμός.

Ο ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Basic White παρέχει κρύο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μη ανθρακούχο νερό σε έως 100 άτομα. Η βασική επιτραπέζια μονάδα σε λευκό χρώμα διαθέτει δίσκο υπερχείλισης – διατίθενται πολλές άλλες διαμορφώσεις κατόπιν αιτήματος. Για παράδειγμα, με το αντίστοιχο κιτ εξαρτημάτων, το υπολειπόμενο νερό από τον δίσκο υπερχείλισης αποβάλλεται απευθείας σε δοχείο ή γραμμή αποχέτευσης. Εάν απαιτείται, διατίθενται επίσης αντλία και επιδαπέδια βάση στήριξης για αγορά ξεχωριστά. Για το φιλτράρισμα του νερού, χρησιμοποιείται είτε το φίλτρο Active-Pure είτε το Hy-Protect της Kärcher. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργία μείωσης ενέργειας και αναμονής). Το μηχάνημα καθαρίζεται με χημικά μέσα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βασικός εξοπλισμός
  • Απλός και εύκολος χειρισμός μέσω κουμπιών αφής.
Εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια διοχέτευσης
  • Απόσταση διανομής νερού ύψους έως 30 cm. Δίνει τη δυνατότητα για την εύκολη πλήρωση ακόμη και μεγάλων δοχείων.
Επιλογή δύο φίλτρων για εξαιρετικά καθαρό νερό.
  • Το φίλτρο Hy-Protect εξαλείφει τους ιούς και τα βακτήρια, ενώ διατηρεί τα πολύτιμα μέταλλα.
  • Φίλτρο Active-Pure: απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από τη γραμμή παροχής.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 220 - 240
Συχνότητα (Hz) 50
Πίεση εισόδου (bar) 1,5 - 6
Βαθμός ροής νερού (l/h) 120
Απόδοση ψύξης (l/h) 65
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) max. 300
Ψυκτικό R290
Κρύο νερό ναι
Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ναι
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 23,6
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 23,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 27,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 545 x 365 x 465

Πεδίο προμήθειας

  • Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης

Εξοπλισμός

  • Ψύκτης νερού με προστασία επαφής
  • Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης
  • Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης: Χωρίς αποστράγγιση
  • Έκδοση: Επιτραπέζια έκδοση
  • Ηλεκτρονικό πακέτο: Βασική
  • Υγειονομικός καθαρισμός: χημικά
Θερμοψύκτης WPD 200 Basic White
Θερμοψύκτης WPD 200 Basic White
Θερμοψύκτης WPD 200 Basic White
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Πεδία εφαρμογής
  • Ο κατάλληλος διανομέας νερού για κάθε τοποθεσία εγκατάστασης
  • Γραφεία, χώροι εργασίας, καταστήματα λιανικής, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, σχολεία, πανεπιστήμια, δημαρχεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία, ιατρεία
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