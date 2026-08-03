Ο ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Adv White είναι κατάλληλος για έως και 100 άτομα και παρέχει ανά πάσα στιγμή φρέσκο μη ανθρακούχο νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή κρύο, ζεστό και καυτό νερό με το πάτημα ενός κουμπιού. Η προηγμένη επιτραπέζια μονάδα διαθέτει κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα για θερμικό καθαρισμό και άμεση απόρριψη του υπολειπόμενου νερού από τον δίσκο υπερχείλισης σε γραμμή αποχέτευσης – οπότε η ανάγκη άμεσης τεχνικής συντήρησης είναι πολύ μικρή. Για το φιλτράρισμα του νερού, χρησιμοποιείται είτε το φίλτρο Active-Pure είτε το Hy-Protect, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά από την Kärcher. Η επιδαπέδια βάση και η αντλία ανήκουν επίσης στον προαιρετικό εξοπλισμό. Κατόπιν αιτήματος είναι επίσης δυνατή η αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού σε δοχείο. Στον βασικό εξοπλισμό διατίθενται ενσωματωμένες χρήσιμες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργία μείωσης ενέργειας και αναμονής).