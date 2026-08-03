Θερμοψύκτης WPD 200 Adv. White

WPD 200 Adv White: επιτραπέζια μονάδα-ψύκτης πόσιμου νερού σε λευκό. Παρέχει μη ανθρακούχο νερό σε 4 διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας από κρύο έως καυτό. Με οθόνη και θερμικό καθαρισμό.

Ο ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Adv White είναι κατάλληλος για έως και 100 άτομα και παρέχει ανά πάσα στιγμή φρέσκο μη ανθρακούχο νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή κρύο, ζεστό και καυτό νερό με το πάτημα ενός κουμπιού. Η προηγμένη επιτραπέζια μονάδα διαθέτει κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα για θερμικό καθαρισμό και άμεση απόρριψη του υπολειπόμενου νερού από τον δίσκο υπερχείλισης σε γραμμή αποχέτευσης – οπότε η ανάγκη άμεσης τεχνικής συντήρησης είναι πολύ μικρή. Για το φιλτράρισμα του νερού, χρησιμοποιείται είτε το φίλτρο Active-Pure είτε το Hy-Protect, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά από την Kärcher. Η επιδαπέδια βάση και η αντλία ανήκουν επίσης στον προαιρετικό εξοπλισμό. Κατόπιν αιτήματος είναι επίσης δυνατή η αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού σε δοχείο. Στον βασικό εξοπλισμό διατίθενται ενσωματωμένες χρήσιμες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργία μείωσης ενέργειας και αναμονής).

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολυλειτουργική έγχρωμη οθόνη με κουμπιά-αισθητήρες
  • Εύκολος χειρισμός: ποικιλία θερμοκρασιών, συγκέντρωση CO₂, ένδειξη αλλαγής φίλτρου και επιμέρους γκαλερί εικόνων.
Εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια διοχέτευσης
  • Απόσταση διανομής νερού ύψους έως 30 cm για εύκολη πλήρωση των δοχείων.
Επιλογή δύο φίλτρων για εξαιρετικά καθαρό νερό.
  • Το φίλτρο Hy-Protect εξαλείφει τους ιούς και τα βακτήρια, ενώ διατηρεί τα πολύτιμα μέταλλα.
  • Φίλτρο Active-Pure: απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από τη γραμμή παροχής.
Πρόσθετοι τύποι νερού
  • Ζεστό και πολύ ζεστό νερό.
Δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας που διανέμεται
  • Ο όγκος νερού που διοχετεύεται μπορεί να προσαρμοστεί στο μέγεθος του αντίστοιχου δοχείου: 0,2 l για φλυτζάνια/ποτήρια: 0,5 l ή 1 l για φιάλες.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 220 - 240
Συχνότητα (Hz) 50
Πίεση εισόδου (bar) 1,5 - 6
Βαθμός ροής νερού (l/h) 120
Απόδοση ψύξης (l/h) 65
Ποσότητα ζεστού νερού (l/h) 10
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) max. 1900
Ψυκτικό R290
Ζεστό νερό ναι
Κρύο νερό ναι
Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ναι
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 25,6
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 25,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 29,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 545 x 365 x 465

Πεδίο προμήθειας

  • Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης

Εξοπλισμός

  • Αυτόματη, θερμική απολύμανση
  • Αυτόματη διαδικασία έκπλυσης
  • Ψύκτης νερού με προστασία επαφής
  • Επιλογή ποσότητας του νερού σε ποτήρια, φιάλες ή κανάτες
  • Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης
  • Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης: Χωρίς αποστράγγιση
  • Οικολογική λειτουργία
  • Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη
  • Έκδοση: Επιτραπέζια έκδοση
  • Ηλεκτρονικό πακέτο: Προχωρημένη
  • Υγειονομικός καθαρισμός: θερμική
Θερμοψύκτης WPD 200 Adv. White
Θερμοψύκτης WPD 200 Adv. White
Θερμοψύκτης WPD 200 Adv. White
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Πεδία εφαρμογής
  • Ο κατάλληλος διανομέας νερού για κάθε τοποθεσία εγκατάστασης
  • Γραφεία, χώροι εργασίας, καταστήματα λιανικής, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, σχολεία, πανεπιστήμια, δημαρχεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία, ιατρεία
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