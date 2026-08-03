Με κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα για θερμικό καθαρισμό, ενσωματωμένη αντλία και αποτελεσματικές λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργίες μείωσης ενέργειας και αναμονής), καθώς και διαφανή οθόνη, ο ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Adv S Black εντυπωσιάζει με τα χρήσιμα και πρακτικά πρόσθετα χαρακτηριστικά που διαθέτει στον βασικό του εξοπλισμό. Η προηγμένη επιτραπέζια μονάδα σε μαύρο χρώμα είναι κατάλληλη για έως και 100 άτομα και παρέχει ανά πάσα στιγμή νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή κρύο, Medium ή Classic ανθρακούχο νερό, ζεστό και καυτό νερό με το πάτημα ενός κουμπιού. Το υπολειπόμενο νερό από τον δίσκο υπερχείλισης αποβάλλεται απευθείας σε γραμμή αποχέτευσης, είναι επίσης δυνατή η ενσωμάτωση επιδαπέδιας βάσης και αποστράγγισης σε δοχείο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των φίλτρων Active-Pure και Hy-Protect της Kärcher.