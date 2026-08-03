Θερμοψύκτης WPD 200 Adv. S Black
Επιτραπέζια μονάδα-ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Adv S Black για έως 100 άτομα. Παρέχει 6 τύπους πόσιμου νερού (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κρύο, Medium ή Classic ανθρακούχο νερό, ζεστό, καυτό). Με ενσωματωμένη αντλία.
Με κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα για θερμικό καθαρισμό, ενσωματωμένη αντλία και αποτελεσματικές λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργίες μείωσης ενέργειας και αναμονής), καθώς και διαφανή οθόνη, ο ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Adv S Black εντυπωσιάζει με τα χρήσιμα και πρακτικά πρόσθετα χαρακτηριστικά που διαθέτει στον βασικό του εξοπλισμό. Η προηγμένη επιτραπέζια μονάδα σε μαύρο χρώμα είναι κατάλληλη για έως και 100 άτομα και παρέχει ανά πάσα στιγμή νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή κρύο, Medium ή Classic ανθρακούχο νερό, ζεστό και καυτό νερό με το πάτημα ενός κουμπιού. Το υπολειπόμενο νερό από τον δίσκο υπερχείλισης αποβάλλεται απευθείας σε γραμμή αποχέτευσης, είναι επίσης δυνατή η ενσωμάτωση επιδαπέδιας βάσης και αποστράγγισης σε δοχείο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των φίλτρων Active-Pure και Hy-Protect της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολυλειτουργική έγχρωμη οθόνη με κουμπιά-αισθητήρες
- Εύκολος χειρισμός: ποικιλία θερμοκρασιών, συγκέντρωση CO₂, ένδειξη αλλαγής φίλτρου και επιμέρους γκαλερί εικόνων.
Εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια διοχέτευσης
- Απόσταση διανομής νερού ύψους έως 30 cm. Δίνει τη δυνατότητα για την εύκολη πλήρωση ακόμη και μεγάλων δοχείων.
Επιλογή δύο φίλτρων για εξαιρετικά καθαρό νερό.
- Το φίλτρο Hy-Protect εξαλείφει τους ιούς και τα βακτήρια, ενώ διατηρεί τα πολύτιμα μέταλλα.
- Φίλτρο Active-Pure: απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από τη γραμμή παροχής.
Πρόσθετοι τύποι νερού
- Ανθρακούχο νερό (Medium και Classic), καθώς και ζεστό και καυτό νερό.
Δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας που διανέμεται
- Ο όγκος νερού που διοχετεύεται μπορεί να προσαρμοστεί στο μέγεθος του αντίστοιχου δοχείου: 0,2 l για φλυτζάνια/ποτήρια: 0,5 l ή 1 l για φιάλες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση εισόδου (bar)
|1,5 - 6
|Βαθμός ροής νερού (l/h)
|120
|Απόδοση ψύξης (l/h)
|65
|Ποσότητα ζεστού νερού (l/h)
|10
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1900
|Ψυκτικό
|R290
|Ζεστό νερό
|ναι
|Κρύο νερό
|ναι
|Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
|ναι
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|26,4
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|26,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|29,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Πεδίο προμήθειας
- Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Εξοπλισμός
- Αυτόματη, θερμική απολύμανση
- Αυτόματη διαδικασία έκπλυσης
- Ψύκτης νερού με προστασία επαφής
- Επιλογή ποσότητας του νερού σε ποτήρια, φιάλες ή κανάτες
- Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης
- Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης: Χωρίς αποστράγγιση
- Οικολογική λειτουργία
- Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη
- Έκδοση: Επιτραπέζια έκδοση
- Ηλεκτρονικό πακέτο: Προχωρημένη
- Υγειονομικός καθαρισμός: θερμική
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Πεδία εφαρμογής
- Ο κατάλληλος διανομέας νερού για κάθε τοποθεσία εγκατάστασης
- Γραφεία, χώροι εργασίας, καταστήματα λιανικής, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, σχολεία, πανεπιστήμια, δημαρχεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία, ιατρεία