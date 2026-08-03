Κρύο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ζεστό και καυτό νερό: ο ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Adv σε μαύρο παρέχει αξιόπιστα μη ανθρακούχο νερό για έως 100 άτομα σε 4 διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας, ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Η προηγμένη επιτραπέζια μονάδα σε μαύρο περίβλημα διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη και μπορεί να λειτουργήσει με το φίλτρο Active-Pure ή Hy-Protect το οποίο διατίθεται ξεχωριστά από την Kärcher. Το υπολειπόμενο νερό από τον δίσκο υπερχείλισης αποβάλλεται απευθείας σε γραμμή αποχέτευσης, ενώ είναι επίσης δυνατή η ενσωμάτωση αντλίας και η εκροή σε δοχείο. Το μηχάνημα καθαρίζεται με τη χρήση κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θερμικής απολύμανσης των τμημάτων μεταφοράς νερού, ενώ παράλληλα διαθέτει ενσωματωμένες χρήσιμες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργία μείωσης ενέργειας και αναμονής) στον βασικό εξοπλισμό.