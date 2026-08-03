Θερμοψύκτης WPD 200 Adv. Black
Η επιτραπέζια μονάδα-ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Adv Black παρέχει 4 τύπους μη ανθρακούχου νερού (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κρύο, ζεστό, καυτό) για έως 100 άτομα. Με κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θερμικό καθαρισμό
Κρύο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ζεστό και καυτό νερό: ο ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Adv σε μαύρο παρέχει αξιόπιστα μη ανθρακούχο νερό για έως 100 άτομα σε 4 διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας, ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Η προηγμένη επιτραπέζια μονάδα σε μαύρο περίβλημα διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη και μπορεί να λειτουργήσει με το φίλτρο Active-Pure ή Hy-Protect το οποίο διατίθεται ξεχωριστά από την Kärcher. Το υπολειπόμενο νερό από τον δίσκο υπερχείλισης αποβάλλεται απευθείας σε γραμμή αποχέτευσης, ενώ είναι επίσης δυνατή η ενσωμάτωση αντλίας και η εκροή σε δοχείο. Το μηχάνημα καθαρίζεται με τη χρήση κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θερμικής απολύμανσης των τμημάτων μεταφοράς νερού, ενώ παράλληλα διαθέτει ενσωματωμένες χρήσιμες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργία μείωσης ενέργειας και αναμονής) στον βασικό εξοπλισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολυλειτουργική έγχρωμη οθόνη με κουμπιά-αισθητήρες
- Εύκολος χειρισμός: ποικιλία θερμοκρασιών, συγκέντρωση CO₂, ένδειξη αλλαγής φίλτρου και επιμέρους γκαλερί εικόνων.
Εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια διοχέτευσης
- Απόσταση διανομής νερού ύψους έως 30 cm για εύκολη πλήρωση των δοχείων.
Επιλογή δύο φίλτρων για εξαιρετικά καθαρό νερό.
- Το φίλτρο Hy-Protect εξαλείφει τους ιούς και τα βακτήρια, ενώ διατηρεί τα πολύτιμα μέταλλα.
- Φίλτρο Active-Pure: απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από τη γραμμή παροχής.
Πρόσθετοι τύποι νερού
- Ζεστό και πολύ ζεστό νερό.
Δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας που διανέμεται
- Ο όγκος νερού που διοχετεύεται μπορεί να προσαρμοστεί στο μέγεθος του αντίστοιχου δοχείου: 0,2 l για φλυτζάνια/ποτήρια: 0,5 l ή 1 l για φιάλες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση εισόδου (bar)
|1,5 - 6
|Βαθμός ροής νερού (l/h)
|120
|Απόδοση ψύξης (l/h)
|65
|Ποσότητα ζεστού νερού (l/h)
|10
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1900
|Ψυκτικό
|R290
|Ζεστό νερό
|ναι
|Κρύο νερό
|ναι
|Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
|ναι
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|25,6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|25,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|29,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Πεδίο προμήθειας
- Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Εξοπλισμός
- Αυτόματη, θερμική απολύμανση
- Αυτόματη διαδικασία έκπλυσης
- Ψύκτης νερού με προστασία επαφής
- Επιλογή ποσότητας του νερού σε ποτήρια, φιάλες ή κανάτες
- Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης
- Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης: Χωρίς αποστράγγιση
- Οικολογική λειτουργία
- Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη
- Έκδοση: Επιτραπέζια έκδοση
- Ηλεκτρονικό πακέτο: Προχωρημένη
- Υγειονομικός καθαρισμός: θερμική
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Πεδία εφαρμογής
- Ο κατάλληλος διανομέας νερού για κάθε τοποθεσία εγκατάστασης
- Γραφεία, χώροι εργασίας, καταστήματα λιανικής, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, σχολεία, πανεπιστήμια, δημαρχεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία, ιατρεία