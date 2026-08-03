Θερμοψύκτης WPD 200 Basic S White
Παρέχει 3 τύπους πόσιμου νερού σε έως 100 άτομα (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κρύο, μη ανθρακούχο και ανθρακούχο νερό): επιτραπέζια μονάδα-ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Basic S White. Χημικός καθαρισμός. Με δίσκο υπερχείλισης και αντλία.
Οι αποτελεσματικές λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργίες μείωσης ενέργειας και αναμονής) εξασφαλίζουν χαμηλό λειτουργικό κόστος για την επιτραπέζια μονάδα μας WPD 200 Basic S White, η οποία είναι κατάλληλη για την παροχή νερού σε έως 100 άτομα. Η λευκή βασική επιτραπέζια μονάδα παρέχει κρύο ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος νερό, μη ανθρακούχο ή ανθρακούχο με το πάτημα ενός κουμπιού. Για το φιλτράρισμα του νερού, χρησιμοποιείται είτε το φίλτρο Active-Pure είτε το Hy-Protect, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά από την Kärcher. Ο δίσκος υπερχείλισης και η αντλία είναι ήδη ενσωματωμένα, ενώ παράλληλα διατίθεται, κατόπιν αιτήματος, επιδαπέδια βάση και κιτ εξαρτημάτων για την αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού από τον δίσκο υπερχείλισης σε δοχείο ή απευθείας σε γραμμή αποχέτευσης. Το μηχάνημα καθαρίζεται με χημικά μέσα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βασικός εξοπλισμός
- Απλός και εύκολος χειρισμός μέσω κουμπιών αφής.
Εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια διοχέτευσης
- Απόσταση διανομής νερού ύψους έως 30 cm. Δίνει τη δυνατότητα για την εύκολη πλήρωση ακόμη και μεγάλων δοχείων.
Επιλογή δύο φίλτρων για εξαιρετικά καθαρό νερό.
- Το φίλτρο Hy-Protect εξαλείφει τους ιούς και τα βακτήρια, ενώ διατηρεί τα πολύτιμα μέταλλα.
- Φίλτρο Active-Pure: απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από τη γραμμή παροχής.
Πρόσθετοι τύποι νερού
- Ανθρακούχο νερό σε μεσαία και κλασική συσκευασία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση εισόδου (bar)
|1,5 - 6
|Βαθμός ροής νερού (l/h)
|120
|Απόδοση ψύξης (l/h)
|65
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 300
|Ψυκτικό
|R290
|Κρύο νερό
|ναι
|Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
|ναι
|Ανθρακούχο νερό
|ναι
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|24,4
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|24,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|27,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Πεδίο προμήθειας
- Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Εξοπλισμός
- Ψύκτης νερού με προστασία επαφής
- Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης
- Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης: Χωρίς αποστράγγιση
- Έκδοση: Επιτραπέζια έκδοση
- Ηλεκτρονικό πακέτο: Βασική
- Υγειονομικός καθαρισμός: χημικά
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Πεδία εφαρμογής
- Ο κατάλληλος διανομέας νερού για κάθε τοποθεσία εγκατάστασης
- Γραφεία, χώροι εργασίας, καταστήματα λιανικής, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, σχολεία, πανεπιστήμια, δημαρχεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία, ιατρεία