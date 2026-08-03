Θερμοψύκτης WPD 200 Basic S White

Παρέχει 3 τύπους πόσιμου νερού σε έως 100 άτομα (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κρύο, μη ανθρακούχο και ανθρακούχο νερό): επιτραπέζια μονάδα-ψύκτης πόσιμου νερού WPD 200 Basic S White. Χημικός καθαρισμός. Με δίσκο υπερχείλισης και αντλία.

Οι αποτελεσματικές λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργίες μείωσης ενέργειας και αναμονής) εξασφαλίζουν χαμηλό λειτουργικό κόστος για την επιτραπέζια μονάδα μας WPD 200 Basic S White, η οποία είναι κατάλληλη για την παροχή νερού σε έως 100 άτομα. Η λευκή βασική επιτραπέζια μονάδα παρέχει κρύο ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος νερό, μη ανθρακούχο ή ανθρακούχο με το πάτημα ενός κουμπιού. Για το φιλτράρισμα του νερού, χρησιμοποιείται είτε το φίλτρο Active-Pure είτε το Hy-Protect, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά από την Kärcher. Ο δίσκος υπερχείλισης και η αντλία είναι ήδη ενσωματωμένα, ενώ παράλληλα διατίθεται, κατόπιν αιτήματος, επιδαπέδια βάση και κιτ εξαρτημάτων για την αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού από τον δίσκο υπερχείλισης σε δοχείο ή απευθείας σε γραμμή αποχέτευσης. Το μηχάνημα καθαρίζεται με χημικά μέσα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βασικός εξοπλισμός
  • Απλός και εύκολος χειρισμός μέσω κουμπιών αφής.
Εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια διοχέτευσης
  • Απόσταση διανομής νερού ύψους έως 30 cm. Δίνει τη δυνατότητα για την εύκολη πλήρωση ακόμη και μεγάλων δοχείων.
Επιλογή δύο φίλτρων για εξαιρετικά καθαρό νερό.
  • Το φίλτρο Hy-Protect εξαλείφει τους ιούς και τα βακτήρια, ενώ διατηρεί τα πολύτιμα μέταλλα.
  • Φίλτρο Active-Pure: απομακρύνει το χλώριο και τα βαρέα μέταλλα από τη γραμμή παροχής.
Πρόσθετοι τύποι νερού
  • Ανθρακούχο νερό σε μεσαία και κλασική συσκευασία.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 220 - 240
Συχνότητα (Hz) 50
Πίεση εισόδου (bar) 1,5 - 6
Βαθμός ροής νερού (l/h) 120
Απόδοση ψύξης (l/h) 65
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W) max. 300
Ψυκτικό R290
Κρύο νερό ναι
Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ναι
Ανθρακούχο νερό ναι
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 24,4
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 24,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 27,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 545 x 365 x 465

Πεδίο προμήθειας

  • Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης

Εξοπλισμός

  • Ψύκτης νερού με προστασία επαφής
  • Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης
  • Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης: Χωρίς αποστράγγιση
  • Έκδοση: Επιτραπέζια έκδοση
  • Ηλεκτρονικό πακέτο: Βασική
  • Υγειονομικός καθαρισμός: χημικά
Θερμοψύκτης WPD 200 Basic S White
Θερμοψύκτης WPD 200 Basic S White
Θερμοψύκτης WPD 200 Basic S White
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Ο κατάλληλος διανομέας νερού για κάθε τοποθεσία εγκατάστασης
  • Γραφεία, χώροι εργασίας, καταστήματα λιανικής, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, σχολεία, πανεπιστήμια, δημαρχεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία, ιατρεία
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού