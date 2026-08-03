Οι αποτελεσματικές λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργίες μείωσης ενέργειας και αναμονής) εξασφαλίζουν χαμηλό λειτουργικό κόστος για την επιτραπέζια μονάδα μας WPD 200 Basic S White, η οποία είναι κατάλληλη για την παροχή νερού σε έως 100 άτομα. Η λευκή βασική επιτραπέζια μονάδα παρέχει κρύο ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος νερό, μη ανθρακούχο ή ανθρακούχο με το πάτημα ενός κουμπιού. Για το φιλτράρισμα του νερού, χρησιμοποιείται είτε το φίλτρο Active-Pure είτε το Hy-Protect, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά από την Kärcher. Ο δίσκος υπερχείλισης και η αντλία είναι ήδη ενσωματωμένα, ενώ παράλληλα διατίθεται, κατόπιν αιτήματος, επιδαπέδια βάση και κιτ εξαρτημάτων για την αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού από τον δίσκο υπερχείλισης σε δοχείο ή απευθείας σε γραμμή αποχέτευσης. Το μηχάνημα καθαρίζεται με χημικά μέσα.