Λάβετε υπόψη τις ανάγκες των φυτών και του εδάφους:

Η χρήση εξαιρετικά κρύου νερού θα πρέπει να αποφεύγεται. Το κρύο νερό βρύσης αποτελεί στρεσογόνο παράγοντα για τα περισσότερα είδη φυτών. Εναλλακτικά, συνιστάται να χρησιμοποιείς νερό από ένα βαρέλι συλλογής βρόχινου νερού και να το διανέμεις χρησιμοποιώντας μια αντλία ώθησης. Φυσικά, για το πότισμα του κήπου μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις νερό βρύσης, αν και αυτό έχει ορισμένα μειονεκτήματα σε σύγκριση με το πότισμα με υπόγεια ή όμβρια ύδατα. Το νερό είναι πολύ πιο κρύο, παράγοντας που είναι στρεσογόνος για τα φυτά και τα λουλούδια. Πρέπει επίσης να γνωρίζεις ποια είναι η ποιότητα του τοπικού νερού. Το νερό που περιέχει άλατα καταστρέφει τα φυτά. Επειδή οι απαιτήσεις νερού διαφέρουν από φυτό σε φυτό, είναι δύσκολο να εφαρμόσεις ένα γενικό πρόγραμμα ποτίσματος. Τα φυτά σε παρτέρια χρειάζονται μικρότερη ποσότητα νερού σε σύγκριση με τα φυτά σε γλάστρες. Για να διαπιστώσεις πόσο νερό χρειάζεται ένα φυτό, συχνά το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ρίξεις μια ματιά στα φύλλα του. Η παρουσία πολλών λεπτών και απαλών φύλλων δείχνει ότι οι απαιτήσεις του φυτού σε νερό είναι αυξημένες. Τα φυτά που έχουν παχιά, σκληρά ή χνουδωτά φύλλα χρειάζονται λιγότερο νερό. Το φυτό που καταναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού στον κήπο είναι το γκαζόν. Ιδιαίτερα όταν το έδαφος είναι αμμώδες, θα πρέπει να ποτίζεις το γκαζόν τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. Από την άλλη πλευρά, τα αργιλώδη εδάφη αποθηκεύουν μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας, επομένως το σχολαστικό πότισμα του κήπου μία φορά την εβδομάδα είναι αρκετό.

Λίγο πριν την έλευση του χειμώνα:

Η απομάκρυνση του νερού από το σύστημα ποτίσματος του κήπου είναι ένα θέμα που απασχολεί του λάτρεις των κήπων κάθε χρόνο, όταν έρχεται η ώρα να τον προετοιμάσουν για τον χειμώνα. Οι αντλίες ακάθαρτου νερού, για παράδειγμα, είναι κατάλληλες για την απομάκρυνση του νερού από λιμνούλες και πηγάδια, ενώ οι βυθιζόμενες αντλίες νερού επίπεδης αναρρόφησης μπορούν είναι κατάλληλες για χρήση σε πισίνες.