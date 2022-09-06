ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι θερμοκρασίες αυξάνονται και δεν βρέχει για μεγάλα διαστήματα. Για τους ιδιοκτήτες κήπων, αυτό σημαίνει ότι τα λουλούδια, τα λαχανικά και το γκαζόν πρέπει να ποτίζονται τακτικά. Αλλά τι πρέπει να λαμβάνεις υπόψη όταν ποτίζεις τον κήπο; Με αυτές τις συμβουλές, ο κήπος θα αντέξει εύκολα τη θερμή καλοκαιρινή περίοδο.
Πότε και πώς πρέπει να ποτίζω τον κήπο μου;
Το συχνό πότισμα του γκαζόν και των καλλωπιστικών και καλλιεργούμενων φυτών και λουλουδιών είναι απαραίτητο και αποτελεί προϋπόθεση για έναν καταπράσινο κήπο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη κατά το πότισμα του κήπου. Πάνω απ’ όλα, οι παράγοντες που επηρεάζουν είναι ο χρόνος, ο εξοπλισμός και η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής ποτίσματος. Πρέπει επίσης να γνωρίζεις ότι τα διαφορετικά φυτά και εδάφη έχουν και διαφορετικές ανάγκες, και ότι το πότισμα και η συντήρηση πρέπει να γίνονται σύμφωνα με αυτές.
Πέντε συμβουλές για το σωστό πότισμα του κήπου
Ο κατάλληλος χρόνος:
Η ιδανική ώρα για το πότισμα του κήπου είναι νωρίς ή αργά το πρωί. Ιδίως το καλοκαίρι, όταν κάνει πολλή ζέστη κατά τη διάρκεια της ημέρας, το νερό μπορεί να εισχωρήσει σταδιακά στο έδαφος σε θερμοκρασίες που είναι ακόμα ήπιες. Ποτέ μην ποτίζεις τον κήπο κάτω από τον μεσημεριανό ήλιο, διαφορετικά το νερό θα εξατμιστεί γρήγορα, προτού προλάβει να εισχωρήσει στις ρίζες των φυτών. Ως εκ τούτου, πολλοί εργαζόμενοι συνηθίζουν να ποτίζουν τον κήπο το βράδυ, μετά τη δουλειά. Αυτή είναι μια εναλλακτική επιλογή, η οποία ωστόσο μπορεί να προσελκύσει ανεπιθύμητα σαλιγκάρια, καθώς τα φύλλα διατηρούν την υγρασία τους για περισσότερο χρόνο, δημιουργώντας έτσι έναν παράδεισο για τα παράσιτα του κήπου.
Εξοπλισμός ποτίσματος:
Σε αυτό το σημείο οφείλεις να αναρωτηθείς εκ των προτέρων: Ποια πηγή νερού θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και πώς θα φτάνει το νερό από εκεί στα φυτά; Ουσιαστικά υπάρχουν τρεις διαθέσιμες πηγές νερού για το πότισμα του κήπου. Μπορείς να χρησιμοποιείς τα όμβρια ύδατα που συλλέγονται σε μια δεξαμενή ή τα υπόγεια ύδατα από ένα πηγάδι, ή να συνδέσεις ένα παραδοσιακό λάστιχο ή το σύστημα ποτίσματος στο δίκτυο ύδρευσης του σπιτιού σου. Η τελευταία επιλογή έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος, κάτι που σημαίνει ότι η επένδυση, ενδεικτικά, σε ένα σύστημα ποτίσματος με αντλία μπορεί να αξίζει τον κόπο. Σχετικά με το εξοπλισμό διανομής του νερού, υπάρχουν πολυάριθμες επιλογές: Ψεκαστικά νερού, εύκαμπτοι σωλήνες, ακροφύσια, αντλίες και χρονοδιακόπτες (θα βρεις σχετικές πληροφορίες παρακάτω). Για παράδειγμα, υπάρχουν κατάλληλα κυλιόμενα καρότσια για το σύστημα εύκαμπτων σωλήνων.
Τακτικό πότισμα:
Η βασική αρχή για το πότισμα του κήπου είναι η εξής: Το τακτικό πότισμα έχει θεαματικά αποτελέσματα! Τα φυτά και τα παρτέρια πρέπει, επομένως, να ποτίζονται επαρκώς, έτσι ώστε το νερό να εισχωρεί βαθιά στο έδαφος, φτάνοντας μέχρι τις ρίζες. Σε κάθε περίπτωση, το καθημερινό πότισμα πρέπει να αποφεύγεται. Δεν είναι μόνο ακριβό και ενεργοβόρο, αλλά και περιττό. Η απαιτούμενη συχνότητα ποτίσματος του κήπου εξαρτάται επίσης από το είδος του εδάφους. Μπορείς να έχεις στο μυαλό σου τον εξής κανόνα: Ποτίζεις τα αμμώδη εδάφη ανά τέσσερις ημέρες και τα αργιλώδη εδάφη μία φορά την εβδομάδα.
Λάβετε υπόψη τις ανάγκες των φυτών και του εδάφους:
Η χρήση εξαιρετικά κρύου νερού θα πρέπει να αποφεύγεται. Το κρύο νερό βρύσης αποτελεί στρεσογόνο παράγοντα για τα περισσότερα είδη φυτών. Εναλλακτικά, συνιστάται να χρησιμοποιείς νερό από ένα βαρέλι συλλογής βρόχινου νερού και να το διανέμεις χρησιμοποιώντας μια αντλία ώθησης. Φυσικά, για το πότισμα του κήπου μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις νερό βρύσης, αν και αυτό έχει ορισμένα μειονεκτήματα σε σύγκριση με το πότισμα με υπόγεια ή όμβρια ύδατα. Το νερό είναι πολύ πιο κρύο, παράγοντας που είναι στρεσογόνος για τα φυτά και τα λουλούδια. Πρέπει επίσης να γνωρίζεις ποια είναι η ποιότητα του τοπικού νερού. Το νερό που περιέχει άλατα καταστρέφει τα φυτά. Επειδή οι απαιτήσεις νερού διαφέρουν από φυτό σε φυτό, είναι δύσκολο να εφαρμόσεις ένα γενικό πρόγραμμα ποτίσματος. Τα φυτά σε παρτέρια χρειάζονται μικρότερη ποσότητα νερού σε σύγκριση με τα φυτά σε γλάστρες. Για να διαπιστώσεις πόσο νερό χρειάζεται ένα φυτό, συχνά το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ρίξεις μια ματιά στα φύλλα του. Η παρουσία πολλών λεπτών και απαλών φύλλων δείχνει ότι οι απαιτήσεις του φυτού σε νερό είναι αυξημένες. Τα φυτά που έχουν παχιά, σκληρά ή χνουδωτά φύλλα χρειάζονται λιγότερο νερό. Το φυτό που καταναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού στον κήπο είναι το γκαζόν. Ιδιαίτερα όταν το έδαφος είναι αμμώδες, θα πρέπει να ποτίζεις το γκαζόν τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. Από την άλλη πλευρά, τα αργιλώδη εδάφη αποθηκεύουν μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας, επομένως το σχολαστικό πότισμα του κήπου μία φορά την εβδομάδα είναι αρκετό.
Λίγο πριν την έλευση του χειμώνα:
Η απομάκρυνση του νερού από το σύστημα ποτίσματος του κήπου είναι ένα θέμα που απασχολεί του λάτρεις των κήπων κάθε χρόνο, όταν έρχεται η ώρα να τον προετοιμάσουν για τον χειμώνα. Οι αντλίες ακάθαρτου νερού, για παράδειγμα, είναι κατάλληλες για την απομάκρυνση του νερού από λιμνούλες και πηγάδια, ενώ οι βυθιζόμενες αντλίες νερού επίπεδης αναρρόφησης μπορούν είναι κατάλληλες για χρήση σε πισίνες.
Πότισμα με ποτιστήρι, λάστιχο ή σύστημα ποτίσματος;
Για τις προηγούμενες γενιές το ζήτημα του κατάλληλου εξοπλισμού ποτίσματος δεν υφίστατο. Η μοναδική διαθέσιμη επιλογή ήταν το ποτιστήρι. Σήμερα, ξεκινάμε από ένα ολότελα διαφορετικό σημείο εκκίνησης. Υπάρχουν πολλά εργαλεία, όπως κινητά ψεκαστικά νερού και πιστόλια με λειτουργία ψεκασμού, ή ακόμα και ολοκληρωμένα συστήματα ποτίσματος (π.χ. αντλίες βρόχινου νερού). Ποιο είδος εξοπλισμού είναι κατάλληλο για την ικανοποίηση των προσωπικών σας απαιτήσεων;
Το ποτιστήρι εξακολουθεί να αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού. Παρά την ύπαρξη μιας πληθώρας σύγχρονων και αποτελεσματικών συσκευών για το πότισμα του κήπου, θα βρεις ένα ποτιστήρι σχεδόν σε κάθε κήπο. Είναι ιδανικό για να διασφαλίζει το έγκαιρο πότισμα των φυτών που είναι τοποθετημένα σε γλάστρες και παρτέρια. Μπορείς επίσης να ποτίζεις με προσοχή τα καλλωπιστικά φυτά, χρησιμοποιώντας ένα προσαρτώμενο ακροφύσιο. Ωστόσο, το αποφασιστικό μειονέκτημα εξακολουθεί να ισχύει – το επαναλαμβανόμενο γέμισμα και η μεταφορά του ποτιστηριού απαιτούν δύναμη και ενδέχεται να οδηγήσουν σύντομα σε πόνους στην πλάτη και τους ώμους.
Ποτίζεις τον κήπο σου μόνος σου ή τον ποτίζει κάποιος άλλος για εσένα; Για μεγαλύτερες εκτάσεις, το πότισμα με ένα απλό λάστιχο είναι λογικό μέχρι ένα σημείο. Εάν πρόκειται να ποτίσεις μια περιορισμένη έκταση γκαζόν, μπορείς με καθαρή συνείδηση να καταφύγετε στη χρήση ενός λάστιχου σε συνδυασμό με ένα ψεκαστικό νερού ή μια κάνη ψεκασμού. Οι εύκαμπτοι σωλήνες της Kärcher είναι ανθεκτικοί και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην δημιουργούνται συστροφές, γεγονός που ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την αντοχή του.
Από την άλλη πλευρά, όταν πρόκειται για κήπους μεγαλύτερης έκτασης συνιστάται η χρήση συστημάτων ποτίσματος. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και ένα ψεκαστικό νερού το οποίο έχει συνδεθεί μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα είτε με την παροχή νερού είτε με μια αντλία αρκεί. Τα κινητά ψεκαστικά νερού είναι ιδιαίτερα κατάλληλα γι’ αυτό. Διαθέτουν ρυθμιζόμενο πλάτος ψεκασμού, έτσι ώστε να είσαι σε θέση να προσαρμόζεις το εύρος και τον όγκο νερού με μη αυτόματο τρόπο – αυτό επιτρέπει το αποτελεσματικό πότισμα του κήπου. Σε αυτό το σημείο, το σημαντικό είναι ότι το ψεκαστικό νερού πρέπει να επιλέγεται με βάση το σχήμα και τις απαιτήσεις της περιοχής που θα ποτιστεί.
Σύστημα ποτίσματος: Αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση νερού! Εάν θέλεις να υιοθετήσεις μια πιο επαγγελματική προσέγγιση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα σύστημα αντλίας και ένα σύστημα ποτίσματος τα οποία λειτουργούν εντελώς συντονισμένα. Αυτά τα συστήματα ποτίσματος όχι μόνο επιτρέπουν την εξοικονόμηση χρόνου διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα του ποτίσματος, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν τη διατήρηση των πόρων και υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα. Με αυτόν τον τρόπο, το νερό διανέμεται με στοχευμένο τρόπο σε ένα μεμονωμένο φυτό ή σε συγκεκριμένες εκτάσεις γκαζόν.
Πώς λειτουργεί το πότισμα του κήπου με βρόχινο νερό
Η τελική διαμόρφωση του συστήματος ποτίσματος του κήπου εξαρτάται φυσικά από τις προσωπικές προτιμήσεις και την έκταση που καλύπτει ο κήπος. Σε κάθε περίπτωση, κάθε παθιασμένος ερασιτέχνης κηπουρός πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το πότισμα του κήπου με βρόχινο νερό. Πρώτον, η συγκεκριμένη μέθοδος συνεπάγεται μηδενικά έξοδα νερού και είναι εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον. Δεύτερον, το βρόχινο νερό έχει ένα αποφασιστικής σημασίας πλεονέκτημα έναντι του νερού της βρύσης – το βρόχινο νερό αποτελεί τη φυσική μορφή του αποσταγμένου νερού και δεν περιέχει μικρόβια ή ρύπους. Είναι αλήθεια ότι το νερό της βρύσης είναι επίσης πολύ καθαρό, ωστόσο ενδέχεται να διαφέρει σε σκληρότητα από τη μία περιοχή στην άλλη, ή, για παράδειγμα, να περιέχει ανεπιθύμητες εναποθέσεις εξαιτίας της παλαιότητας των σωληνώσεων. Προκειμένου να σιγουρευτείς για την ασφάλεια του νερού, θα έπρεπε πρώτα να ελέγξεις την ποιότητά του.
Το βρόχινο νερό είναι από τη φύση του αγνό και έχει ουδέτερο pH. Το μόνο που έχουν να αναρωτηθούν οι λάτρεις των κήπων είναι με ποιον τρόπο θέλουν να το συλλέγουν. Τα πηγάδια, οι γεωτρήσεις και τα βαρέλια συλλογής βρόχινου νερού αποτελούν όλα πιθανές επιλογές. Το βρόχινο νερό που έχουν συλλέξει μπορεί να διανεμηθεί αποτελεσματικά στον κήπο με τη βοήθεια αντλιών για βαρέλια ή αντλιών ώθησης, καθώς επίσης και με τη χρήση συστημάτων σωλήνων και ψεκαστικών νερού.
Πότισμα του κήπου με υπόγεια ύδατα και νερό από πηγάδια
Ακριβώς όπως συμβαίνει όταν ποτίζεις τον κήπο με βρόχινο νερό, δεν χρειάζεται να ανησυχείς για την ποιότητα του νερού όταν χρησιμοποιείς υπόγεια ύδατα ή νερό από πηγάδια. Εάν θέλεις να τα χρησιμοποιήσεις για το πότισμα του κήπου, θα πρέπει να ενημερωθείς προκαταβολικά σχετικά με τη στάθμη των υπόγειων υδάτων. Μπορείς να ζητήσεις αυτήν την πληροφορία από την τοπική αρχή ύδρευσης. Κάποιος γείτονάς σου ίσως είναι σε θέση να σου δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό, στα πλαίσια μιας συζήτησης πάνω από τον φράκτη του κήπου. Γενικότερο, το ζήτημα του ποτίσματος του κήπου με χρήση υπόγειων υδάτων και νερού από πηγάδια αποτελεί ένα οικονομικό θέμα. Το πότισμα του κήπου με νερό βρύσης συνεπάγεται συνεχή έξοδα, ενώ η κατασκευή ενός πηγαδιού αποτελεί μια εφάπαξ επένδυση για την οποία συνήθως κάνεις απόσβεση μέσα σε μερικά χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να εξετάσεις αυτό το ενδεχόμενο με προσοχή. Κάτι άλλο που δεν πρέπει να ξεχνάς είναι ότι εάν θέλεις να κατασκευάσεις ένα πηγάδι, αυτό θα πρέπει να καταχωριστεί στον αρμόδιο δήμο. Θα πρέπει πάντα να ενημερώνεσαι εκ των προτέρων σχετικά με τις τοπικές απαιτήσεις αδειοδότησης και τους νομικούς περιορισμούς.
Η κατασκευή του δικού σου πηγαδιού στον κήπο αποτελεί μια οικολογική εναλλακτική λύση αντί του ποτίσματος με νερό βρύσης. Προκειμένου να διασφαλίσεις ότι το νερό που προέρχεται από το πηγάδι μπορεί να διανεμηθεί στα φυτά και τα παρτέρια, χρειάζεσαι επίσης μια αντλία. Το πότισμα χρησιμοποιώντας μια αντλία ώθησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο σκοπό. Με ικανότητα άντλησης που φτάνει τα 7000 λίτρα την ώρα, οι ανθεκτικές και μακράς διάρκειας αντλίες αποτελούν ιδανική επιλογή για τη μεταφορά νερού από λιμνούλες και πηγάδια.
Αυτόματο πότισμα με αντλία
Μπορείς να εξοικονομείς πολύ χρόνο και να ποτίζεις τον κήπο σου σύμφωνα με τις ανάγκες του και με αποτελεσματικό τρόπο χρησιμοποιώντας ένα αυτόματα ελεγχόμενο σύστημα ποτίσματος. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ποτίσματος και χρονοδιακόπτες νερού, κάθε ιδιοκτήτης κήπου είναι σε θέση να ελέγχει με ακρίβεια τόσο τον χρόνο ποτίσματος όσο και την έκταση του κήπου που πρέπει να ποτιστεί. Το σύστημα μπορεί, ενδεικτικά, να προγραμματιστεί έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα νωρίς το πρωί, όταν όλοι κοιμούνται. Ένα σύστημα αυτόματου ποτίσματος αποτελεί επίσης την ιδανική λύση όταν θέλεις να ταξιδέψεις αλλά δεν υπάρχει κάποιος στον οποίο θα μπορούσες να αναθέσεις το χρονοβόρο πότισμα του κήπου. Μάθε εδώ από τι εξαρτάται το αυτόματο πότισμα με χρονοδιακόπτες νερού ή ρολόγια ποτίσματος.