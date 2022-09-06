ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΚΗΠΟΥ
Πλούσιο, καταπράσινο γκαζόν, υπέροχα παρτέρια, πολύχρωμο χαλί από λουλούδια - το όνειρο κάθε λάτρη του κήπου για το καλοκαίρι! Ωστόσο, ένας επαγγελματίας γνωρίζει ότι, εκτός από χόμπι και πάθος, η δημιουργία ενός πράσινου παραδεισένιου κήπου απαιτεί επίσης πολλή δουλειά. Πιο συγκεκριμένα, το πότισμα των φυτών και του γκαζόν απαιτεί πολύ χρόνο και ενέργεια σε καθημερινή βάση τους ζεστούς μήνες. Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αυτόματου ποτίσματος, μπορείς να απαλλαγείς από αυτήν τη χρονοβόρα διαδικασία, εξοικονομώντας παράλληλα πολύτιμο νερό. Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των διαφορετικών συστημάτων, καθώς επίσης και του τρόπου λειτουργίας του αυτόματου ποτίσματος με υπόγεια και όμβρια ύδατα.
Πλεονεκτήματα του αυτόματου ποτίσματος στον κήπο
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης ενός συστήματος αυτόματου ποτίσματος στον κήπο είναι εύκολο να απαριθμηθούν: Σε σύγκριση με το πότισμα με ποτιστήρι ή με τα παραδοσιακά πιστόλια ψεκασμού, μπορείς να εξοικονομήσεις πολύ χρόνο χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ποτίσματος στον κήπο. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει την εξοικονόμηση νερού και τη διατήρηση περισσότερων πόρων σε σύγκριση με το χειροκίνητο πότισμα του κήπου με νερό βρύσης. Μπορείς να ποτίζεις τον κήπο σου με εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας ξεχωριστά ρυθμιζόμενα ψεκαστικά νερού και χρονοδιακόπτες ή ρολόγια ποτίσματος. Αυτό καθιστά δυνατό το πότισμα του γκαζόν, των φυτών και των θάμνων είτε χειροκίνητα είτε στοχευμένα, ακολουθώντας ένα ξεχωριστά ρυθμιζόμενο πρόγραμμα ποτίσματος - ακόμη και ενώ βρίσκεσαι στη δουλειά ή σε διακοπές. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι επιλέγοντας το αυτόματο πότισμα με χρήση, ενδεικτικά, όμβριων ή υπόγειων υδάτων δεν καταναλώνεται πολύτιμο πόσιμο νερό. Τα όμβρια ύδατα μπορούν να συλλέγονται σε ένα πηγάδι ή ένα βαρέλι συλλογής βρόχινου νερού και στη συνέχεια να συνδέονται με το σύστημα αυτόματου ποτίσματος μέσω μιας αντλίας ώθησης και ενός συστήματος εύκαμπτων σωλήνων. Φυσικά, με τον ίδιο τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα υπόγεια ύδατα ή το νερό από πηγάδια, η διανομή των οποίων μπορεί να γίνει αποτελεσματικά με μια αντλία κήπου.
Αυτόματο πότισμα: Χειροκίνητος έλεγχος ή έλεγχος μέσω υπολογιστή
Εάν σκέφτεσαι να προχωρήσεις στην αγορά ενός συστήματος ποτίσματος, υπάρχουν πρώτα ορισμένα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να διασαφηνιστούν. Αυτά δεν σχετίζονται μόνο με την επιθυμία σου να μάθεις πώς λειτουργεί το αυτόματο πότισμα και ποια είναι τα διαθέσιμα συστήματα. Συνδέονται επίσης με την ποιότητα και το μέγεθος του κήπου σας. Για παράδειγμα, υπάρχουν ερωτήματα σε σχέση με το ποιο είναι το κατάλληλο σύστημα εύκαμπτων σωλήνων και ποια είναι η πηγή νερού που θέλεις να χρησιμοποιήσεις, προκειμένου να πετύχεις το στοχευμένο πότισμα των παρτεριών, των φρακτών και του γκαζόν. Υπάρχουν επίσης διαφορετικοί τύποι χρονοδιακοπτών νερού. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να γνωρίζεις τα εξής: Εάν έχεις απαντήσει σε αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα, τότε έχεις ήδη κάνει το μεγαλύτερο μέρος της «δουλειάς». Η εγκατάσταση του συστήματος ποτίσματος είναι μια απλή διαδικασία που δεν διαρκεί περισσότερο από μερικά λεπτά.
Πώς λειτουργεί το σύστημα αυτόματου ποτίσματος;
Ουσιαστικά έχεις τρεις επιλογές αυτόματου ποτίσματος Για να ξεκινήσεις, ένα σύγχρονο σύστημα εύκαμπτων σωλήνων που διανέμει το νερό μέσω αυτόματων ψεκαστικών νερού μπορεί να είναι αρκετό. Αυτή η εκδοχή είναι οικονομική και δεν απαιτεί κοπιαστικό σχεδιασμό, επειδή οι κινητές και ξεχωριστά ρυθμιζόμενες συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν στην επιθυμητή περιοχή του κήπου οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείς πολύ χρόνο, τον οποίο μπορείς να αφιερώσεις για να φροντίσεις την οικογένεια ή το σπίτι σου, ή για να εργαστείς από το σπίτι. Χάρη στα ευέλικτα συστήματα σύνδεσης των εύκαμπτων σωλήνων, πολλά ψεκαστικά νερού μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συνδεθούν ακόμα και μεταξύ τους.
Εάν δεν μιλάμε πλέον μόνο για μεγάλες επιφάνειες γκαζόν αλλά για στοχευμένο πότισμα, για παράδειγμα σε παρτέρια ή βότανα, τότε αυτό που χρειάζεσαι είναι ένα έξυπνο σύστημα ποτίσματος, το οποίο θα τροφοδοτεί κάθε φυτό ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες του. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιείται ένα σύστημα στάλαξης με μικροσταγόνες. Το νερό οδηγείται σε πολυάριθμα ακροφύσια σταγόνας και ακροφύσια μικροψεκασμού μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα, έτσι ώστε τα φυτά να ποτίζονται με τρόπο που όχι μόνο είναι αποτελεσματικός, αλλά ταυτόχρονα εξοικονομεί πόρους και ρυθμίζει τις ποσότητες. Μέσω του συνδυασμού των ακροφυσίων σταγόνας και των ακροφυσίων μικροψεκασμού, μπορείς να ποτίζεις είτε μεμονωμένα φυτά με στοχευμένο τρόπο είτε ολόκληρο το παρτέρι χρησιμοποιώντας διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού. Όσον αφορά στο πότισμα, υπάρχουν σωλήνες στάγδην που έχουν σχεδιαστεί ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό, τους οποίους μπορείς να τοποθετήσεις επάνω στο παρτέρι ή γύρω από αυτό, όπως θα έκανες με ένα συμβατικό λάστιχο. Χάρη στις παρεχόμενες αναλυτικές οδηγίες, η εγκατάσταση είναι εξαιρετικά γρήγορη. Κόψε τους σωλήνες στο απαιτούμενο μήκος, χρησιμοποιώντας τους διανομείς που παρέχονται μαζί τους για να επεκτείνετε το σύστημα ανάλογα με τις ανάγκες. Τα ακροφύσια σταγόνας και τα ακροφύσια μικροψεκασμού τοποθετούνται στον σωλήνα του συστήματος, το οποίο με τη σειρά του στερεώνεται στο επιθυμητό σημείο του εδάφους με τα ειδικά καρφιά στερέωσης. Εξαιρετικά πρακτικό: Υπάρχει δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης των ακροφυσίων μικροψεκασμού μέσω ενός μηχανισμού ελέγχου.
Για προστασία από τον παγετό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα ακροφύσια και οι αντάπτορες βρύσης του συστήματος ποτίσματος μπορούν να ξεβιδωθούν σε ελάχιστο χρόνο. Το σύστημα θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί εντελώς και να αποθηκευτεί σε σημείο προστατευμένο από τον παγετό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Ποια πηγή νερού χρησιμοποιείται για το πότισμα του κήπου;
Ανεξάρτητα από το αν θέλεις να ποτίζετε τα φυτά, τα παρτέρια και τα λουλούδια σου χειροκίνητα ή να χρησιμοποιήσεις ένα αυτόματο σύστημα για το πότισμα του κήπου, το ερώτημα της προέλευσης του νερού παραμένει. Η πιο προφανής επιλογή είναι η χρήση του νερού βρύσης, μέσω της σύνδεσης του λάστιχου κήπου ή του συστήματος ποτίσματος με τη βρύση του σπιτιού. Ωστόσο, για κάποιους ιδιοκτήτες κήπων μπορεί να είναι πιο συμφέρουσα η χρήση μιας εναλλακτικής πηγής νερού. Ένα σύστημα ποτίσματος που χρησιμοποιεί υπόγεια ύδατα ή το νερό από πηγάδια ή το αυτόματο πότισμα του κήπου με όμβρια ύδατα είναι δύο επιλογές που αξίζει να εξετάσεις.
Εάν έχεις μεγάλο κήπο, μπορείς επιπλέον να εξετάσεις το ενδεχόμενο κατασκευής ενός φρεατίου, ώστε να χρησιμοποιείς τα συλλεγόμενα υπόγεια ή όμβρια ύδατα για το πότισμα του κήπου. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη επιλογή συνεπάγεται ορισμένα εφάπαξ έξοδα, ωστόσο θα αρχίσει να αποφέρει κέρδος μέσα σε μερικά χρόνια. Η συλλογή των όμβριων υδάτων σε πηγάδια και δεξαμενές και η διοχέτευσή τους στο σύστημα ποτίσματος και τελικά στον κήπο χρησιμοποιώντας αντλίες ώθησης αποτελεί επίσης κατάλληλη επιλογή για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Κατηγορία premium: Αυτόματο πότισμα με χρονοδιακόπτη νερού
Εάν επιθυμείς ένα εντελώς αυτόματο σύστημα ποτίσματος για τον κήπο σου, μπορείς να βασιστείς στους χρονοδιακόπτες νερού. Ακόμα και όταν βρίσκεσαι σε διακοπές ή στη δουλειά, δεν υπάρχει πλέον λόγος να ανησυχείς ότι τα λουλούδια σου δεν ποτίζονται αρκετά. Μπορείς να ορίσεις εκ των προτέρων στη συσκευή το διάστημα που θα μεσολαβεί ανάμεσα στα ποτίσματα – έτσι ώστε ο κήπος σου να ποτίζεται εντελώς αυτόματα, σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Αυτό λειτουργεί ως εξής. Ο χρονοδιακόπτης νερού συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης του σπιτιού, όπως θα έχεις παρατηρήσει και σε άλλα συστήματα ποτίσματος. Ανάλογα με το μοντέλο, έχεις τη δυνατότητα να συνδέσεις από ένα έως τρία συστήματα διανομέα σε αυτό. Εάν, για παράδειγμα, αποφασίσεις να επιλέξεις ένα ρολόι ποτίσματος, μπορείς να ρυθμίσεις τη χρονική διάρκεια ποτίσματος μόνο χειροκίνητα. Μετά από το πολύ δύο ώρες – ή νωρίτερα εφόσον απαιτείται – το πότισμα σταματά αυτόματα.
Ωστόσο, χρησιμοποιώντας έναν χρονοδιακόπτη νερού μπορείς να αποκτήσεις ακόμα περισσότερη ανεξαρτησία. Αυτός δεν διασφαλίζει μόνο το αυτόματο πότισμα του κήπου μία φορά την ημέρα – ή περισσότερες εάν είναι απαραίτητο – αλλά παράλληλα μετρά την υγρασία του εδάφους μέσω ενός αισθητήρα. Το σήμα αποστέλλεται ασύρματα στη μονάδα λειτουργίας στο δίκτυο ύδρευσης, με αποτέλεσμα την έναρξη και τη διακοπή του ποτίσματος σύμφωνα με την εκ των προτέρων ρυθμισμένη λειτουργία - αυτός είναι ο σύγχρονος και αποτελεσματικός τρόπος για το πότισμα του κήπου.