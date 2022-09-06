Κατηγορία premium: Αυτόματο πότισμα με χρονοδιακόπτη νερού

Εάν επιθυμείς ένα εντελώς αυτόματο σύστημα ποτίσματος για τον κήπο σου, μπορείς να βασιστείς στους χρονοδιακόπτες νερού. Ακόμα και όταν βρίσκεσαι σε διακοπές ή στη δουλειά, δεν υπάρχει πλέον λόγος να ανησυχείς ότι τα λουλούδια σου δεν ποτίζονται αρκετά. Μπορείς να ορίσεις εκ των προτέρων στη συσκευή το διάστημα που θα μεσολαβεί ανάμεσα στα ποτίσματα – έτσι ώστε ο κήπος σου να ποτίζεται εντελώς αυτόματα, σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Αυτό λειτουργεί ως εξής. Ο χρονοδιακόπτης νερού συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης του σπιτιού, όπως θα έχεις παρατηρήσει και σε άλλα συστήματα ποτίσματος. Ανάλογα με το μοντέλο, έχεις τη δυνατότητα να συνδέσεις από ένα έως τρία συστήματα διανομέα σε αυτό. Εάν, για παράδειγμα, αποφασίσεις να επιλέξεις ένα ρολόι ποτίσματος, μπορείς να ρυθμίσεις τη χρονική διάρκεια ποτίσματος μόνο χειροκίνητα. Μετά από το πολύ δύο ώρες – ή νωρίτερα εφόσον απαιτείται – το πότισμα σταματά αυτόματα.

Ωστόσο, χρησιμοποιώντας έναν χρονοδιακόπτη νερού μπορείς να αποκτήσεις ακόμα περισσότερη ανεξαρτησία. Αυτός δεν διασφαλίζει μόνο το αυτόματο πότισμα του κήπου μία φορά την ημέρα – ή περισσότερες εάν είναι απαραίτητο – αλλά παράλληλα μετρά την υγρασία του εδάφους μέσω ενός αισθητήρα. Το σήμα αποστέλλεται ασύρματα στη μονάδα λειτουργίας στο δίκτυο ύδρευσης, με αποτέλεσμα την έναρξη και τη διακοπή του ποτίσματος σύμφωνα με την εκ των προτέρων ρυθμισμένη λειτουργία - αυτός είναι ο σύγχρονος και αποτελεσματικός τρόπος για το πότισμα του κήπου.