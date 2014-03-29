ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Οι αντλίες αποστράγγισης της Kärcher είναι εξαιρετικά στιβαρές και ανθεκτικές στο χρόνο – ακόμη και με απαιτητική χρήση. Αυτό γίνεται εφικτό με μια δοκιμασμένη και αξιόπιστη στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές εφαρμογές, η οποία είναι ιδιαίτερα ανθεκτική. Με τις υποβρύχιες αντλίες μας για βρώμικο νερό, ακόμη και μολυσμένο, το λασπωμένο νερό μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από το Α στο Β σε υψηλή πίεση και σε σημαντικό ύψος παροχής. Οι αντλίες επίπεδης αναρρόφησης μπορούν να απορροφήσουν καθαρό ή ελαφρώς βρώμικο νερό σε επίπεδο μόλις 1 mm. Το μόνο που μένει να κάνεις είναι να στεγνώσεις την επιφάνεια. Η νέα υποβρύχια αντλία βρώμικου νερού επίπεδης αναρρόφησης ανταποκρίνεται άψογα και στις δύο προκλήσεις.
Αντλίες αποστράγγισης της Kärcher για απαιτητικές εργασίες
Αντλίες αποστράγγισης βρώμικου νερού
Στιβαρές και ιδιαίτερα ανθεκτικές, οι υποβρύχιες αντλίες βρώμικου νερού μας κάνουν τέλεια τη δουλειά τους όπου χρειάζονται. Αποτελούν την πρώτη επιλογή εάν απαιτείται γρήγορη δράση σε περίπτωση πλημμύρας, αλλά είναι επίσης ιδανικές για την άντληση διακοσμητικών λιμνών κήπων πριν από έναν καθαρισμό αποκατάστασης, για παράδειγμα. Το βρώμικο νερό μπορεί να περιέχει σωματίδια με μέγεθος κόκκου έως και 30 mm.
Υποβρύχια αντλία επίπεδης αναρρόφησης
Οι υποβρύχιες αντλίες μας με επίπεδη αναρρόφηση μπορούν να μεταφέρουν καθαρό ή ελαφρώς βρώμικο νερό με σωματίδια έως 5 mm. Η επίπεδη αναρρόφηση σημαίνει ότι, χάρη στην αναδιπλούμενη βάση, το νερό μπορεί να αντληθεί μέχρι το επίπεδο του 1 mm για αποτελεσματικό στέγνωμα. Ιδανικό για όταν μια πισίνα κήπου πρέπει να αδειάσει ή να καθαρίσει το νερό από το κελάρι.
Πεδία εφαρμογής
Ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής και τον βαθμό μόλυνσης του νερού που αντλείται, μπορείς να αγοράσεις είτε μια υποβρύχια αντλία καθαρού νερού είτε μια αντλία βρώμικου νερού. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια προϊόντα είναι πιο κατάλληλα για κάθε εφαρμογή.
Highlights
Ισχυρές, στιβαρές και εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας – αυτές είναι οι ιδιότητες που προσφέρουν οι υποβρύχιες αντλίες Kärcher. Σε σημαντικά ύψη παράδοσης, μπορούν να χειριστούν οποιαδήποτε εργασία μέσα ή γύρω από το σπίτι, ανεξάρτητα από το πόσο απαιτητική είναι, και, ανάλογα με την κατηγορία απόδοσης, μεταφέρουν έως και 22.000 λίτρα νερού την ώρα. Προστατευμένο από θάλαμο λαδιού, ένας κεραμικός στεγανοποιητικός δακτύλιος ολίσθησης μειώνει τη φθορά και αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής των υποβρύχιων αντλιών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των υποβρύχιων αντλιών Kärcher
Εξαιρετικά ανθεκτικές στο χρόνο
Προστατευμένο από θάλαμο λαδιού, η στεγανοποίηση του κεραμικού δακτυλίου ολίσθησης αυξάνει τη διάρκεια ζωής των υποβρύχιων αντλιών.
Ευέλικτη ρύθμιση επιπέδου ενεργοποίησης
Η ρύθμιση του επιπέδου ενεργοποίησης είναι ιδιαίτερα εύκολη χάρη στον πλωτηροδιακόπτη ρυθμιζόμενου ύψους.
Τέλεια προστασία
Το προφίλτρο, διαθέσιμο σε ενσωματωμένη μορφή ή ως προαιρετικό εξάρτημα, προστατεύει αξιόπιστα την αντλία από μπλοκαρίσματα.
Αυτόματη εκκίνηση αντλίας
Ο αισθητήρας στάθμης αντιδρά αμέσως – ακόμα και σε χαμηλή στάθμη νερού.
Αποτελέσματα άντλησης στεγνώματος
Όταν η βάση έχει διπλωθεί, οι υποβρύχιες αντλίες επίπεδης αναρρόφησης μπορούν να αφαιρέσουν το νερό σε βάθος 1 mm για αποτελεσματικό στέγνωμα.
Μεμονωμένο επίπεδο ενεργοποίησης
Το επίπεδο ενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί απεριόριστα – απλώς μετακινώντας τον αισθητήρα στάθμης.
Χειροκίνητη ή αυτόματη
Εύκολη εναλλαγή από χειροκίνητη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση σε αυτόματη λειτουργία.
Πρακτική, γρήγορη σύνδεση
Γρήγορη και βολική λειτουργία εύκαμπτου σωλήνα χάρη στο Quick Connect.
Υπολογισμός χωρητικότητας αντλίας
Καμπύλη απόδοσης αντλίας
Τα σχετικά κριτήρια περιλαμβάνουν τον ρυθμό ροής και την πίεση παροχής που απαιτούνται για την εφαρμογή (= ύψος παροχής). Από την καμπύλη απόδοσης της αντλίας, μπορεί να επιλεγεί μια κατάλληλη αντλία χρησιμοποιώντας τις υπολογισμένες τιμές.
Οι αντλίες που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το εύρος που είναι διαθέσιμο σε κάθε χώρα.
Δείγμα υπολογισμού για την επιλογή της σωστής υποβρύχιας αντλίας:
- Η επιλογή της σωστής αντλίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον όγκο του νερού, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: ορθογώνια επιφάνεια: μήκος × πλάτος × μέσο βάθος (m) × 1000 = περιεκτικότητα δεξαμενής (l). Στρογγυλή περιοχή: διάμετρος × διάμετρος × μέσο βάθος (m) × 0,78 × 1000 = περιεκτικότητα δεξαμενής (l).
(Παράδειγμα πισίνας: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)
- Ανάλογα με την περιοχή χρήσης και εφαρμογής, μπορείς να επιλέξεις μια αντλία βρώμικου νερού ή μια αντλία επίπεδης αναρρόφησης. Η επισκόπηση των παραπάνω εφαρμογών μπορεί να σε βοηθήσει να επιλέξεις τον σωστό τύπο αντλίας.
(Παράδειγμα: αντλία επίπεδης αναρρόφησης)
- Δες το σχετικό διάγραμμα και εστίασε στις καμπύλες απόδοσης της αντλίας, καθώς και στις καμπύλες απόδοσης για έναν εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® μήκους 10 m ή έναν υφασμάτινο σωλήνα μήκους 10 m 1 1/4", ανάλογα με τον τύπο του σωλήνα που θέλεις να χρησιμοποιήσεις. (Παράδειγμα: σωλήνας PrimoFlex® 1")
Αποτέλεσμα δειγματοληπτικού υπολογισμού:
Τώρα μπορείς να διαβάσεις άνετα τον αντίστοιχο κατά προσέγγιση ρυθμό ροής στα σημεία επαφής της καμπύλης απόδοσης σωλήνα και της καμπύλης απόδοσης της αντλίας. Διαίρεσε τον όγκο του νερού που υπολόγισες προηγουμένως με τον ρυθμό ροής (μπορεί να διαβαστεί από τον οριζόντιο άξονα). Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να αποκτήσεις την αναμενόμενη λειτουργία της αντλίας σε ώρες.
Εάν πρέπει να ξεπεράσεις μια διαφορά ύψους* κατά την άντληση, μετακίνησε την καμπύλη απόδοσης του αντίστοιχου σωλήνα προς τα πάνω κατά τον αντίστοιχο αριθμό μέτρων. (Παράδειγμα: μέγιστη διαφορά ύψους = 1 m. Η καμπύλη απόδοσης πρέπει να μετακινηθεί προς τα πάνω κατά 1 m στον κατακόρυφο άξονα.)
Το σημείο επαφής για το SP 9.000 Flat είναι περίπου. 3800 l/h, για το SP 17.000 Flat Level Sensor στα 5200 l/h. Αυτό δίνει διάρκεια άντλησης περίπου. 4 ¾ ώρες με το SP 9.000 Flat. Ενώ ο SP 17.000 Flat Level Sensor θα χρειαζόταν μόνο 3 ½ ώρες και επομένως θα ήταν η καλύτερη λύση για αυτήν την εφαρμογή.
* Διαφορά ύψους μεταξύ της επιφάνειας του νερού και του άκρου του σωλήνα.
Εξαρτήματα
Ως αξιόπιστος πάροχος συστημάτων, προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη γκάμα γνήσιων εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πεδία εφαρμογής σε όλο το σπίτι για τα δοκιμασμένα και αξιόπιστα συστήματα αντλιών μας. Με τα αυθεντικά εξαρτήματα της Kärcher, είσαι πάντα καλά εξοπλισμένος!
Πρακτικός υφασμάτινος σωλήνας
Ο εύκαμπτος υφασμάτινος εύκαμπτος σωλήνας με σφιγκτήρα σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα και βίδα πτερυγίου μπορεί να συνδεθεί χωρίς εργαλεία και να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο.
Αξιόπιστο και συμβατό
Οι σπειροειδείς σωλήνες και οι σωλήνες κήπου είναι ιδανικοί για σύνδεση με όλες τις αντλίες Kärcher.
Εύκολη σύνδεση
Χρησιμοποιώντας τους προσαρμογείς και τις συνδέσεις της Kärcher, μπορείς να ενώσεις σωλήνες και αντλίες μεταξύ τους με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα.
Τέλεια εξοπλισμένο
Το αφαιρούμενο προφίλτρο αυξάνει τη λειτουργική αξιοπιστία της υποβρύχιας αντλίας σου και προστατεύει την πτερωτή της αντλίας από τυχόν μπλοκαρίσματα.
Μπορείς να βρεις τα κατάλληλα εξαρτήματα για την αντλία σου στη σελίδα του προϊόντος.
Επέκταση εγγύησης
-
Μπορείς να επεκτείνεις την εγγύηση για τα BP Garden, BP Home, BP Home & Garden και SP Dirt, SP Flat και SP Dual σε 5 χρόνια εδώ!