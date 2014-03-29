Αποτέλεσμα δειγματοληπτικού υπολογισμού:

Τώρα μπορείς να διαβάσεις άνετα τον αντίστοιχο κατά προσέγγιση ρυθμό ροής στα σημεία επαφής της καμπύλης απόδοσης σωλήνα και της καμπύλης απόδοσης της αντλίας. Διαίρεσε τον όγκο του νερού που υπολόγισες προηγουμένως με τον ρυθμό ροής (μπορεί να διαβαστεί από τον οριζόντιο άξονα). Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να αποκτήσεις την αναμενόμενη λειτουργία της αντλίας σε ώρες.

Εάν πρέπει να ξεπεράσεις μια διαφορά ύψους* κατά την άντληση, μετακίνησε την καμπύλη απόδοσης του αντίστοιχου σωλήνα προς τα πάνω κατά τον αντίστοιχο αριθμό μέτρων. (Παράδειγμα: μέγιστη διαφορά ύψους = 1 m. Η καμπύλη απόδοσης πρέπει να μετακινηθεί προς τα πάνω κατά 1 m στον κατακόρυφο άξονα.)

Το σημείο επαφής για το SP 9.000 Flat είναι περίπου. 3800 l/h, για το SP 17.000 Flat Level Sensor στα 5200 l/h. Αυτό δίνει διάρκεια άντλησης περίπου. 4 ¾ ώρες με το SP 9.000 Flat. Ενώ ο SP 17.000 Flat Level Sensor θα χρειαζόταν μόνο 3 ½ ώρες και επομένως θα ήταν η καλύτερη λύση για αυτήν την εφαρμογή.

* Διαφορά ύψους μεταξύ της επιφάνειας του νερού και του άκρου του σωλήνα.