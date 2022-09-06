ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΗΠΟΥ
Μια λιμνούλα κήπου είναι όμορφη και προσελκύει τα βλέμματα, απαιτεί όμως τακτική συντήρηση και σχολαστικό καθαρισμό. Εξάλλου, μπορεί να αποτελέσει έναν υγιή βιότοπο για τα φυτά και τα ζώα μόνο εφόσον διατηρείται σε καλή κατάσταση. Αυτές οι συμβουλές εγγυώνται έναν επιτυχημένο καθαρισμό της λιμνούλας.
Καθαρισμός της λιμνούλας: Πότε και πώς;
Πρέπει να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός της λιμνούλας κήπου τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο — μία την άνοιξη και μία στο τέλος του φθινοπώρου.
Το φθινόπωρο, θα πρέπει να προστατεύεις τη λίμνη από τις χειμερινές καιρικές συνθήκες. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή τα πεσμένα φύλλα, τα υπολείμματα νεκρών φυτών ή τα νεκρά έντομα σχηματίζουν στον πυθμένα της λίμνης μια οργανική μάζα, η αποσύνθεση της οποίας έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση μεγάλου μέρους του οξυγόνου. Εάν η λίμνη καλυφθεί από ένα κλειστό στρώμα πάγου και η κυκλοφορία του νερού είναι πολύ περιορισμένη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη οξυγόνου για τα μεγαλύτερα ζώα, όπως τα ψάρια και οι βάτραχοι. Γι’ αυτό και ο σχολαστικός καθαρισμός της λιμνούλας κήπου πριν από το φθινόπωρο, η απομάκρυνση της λάσπης και η διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήματος έχουν μεγάλη σημασία.
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, υπολείμματα φύλλων και φυτών συσσωρεύονται ξανά στη λίμνη και ένα παχύ στρώμα λάσπης σχηματίζεται στο έδαφος. Την άνοιξη, θα πρέπει να απομακρύνεις εκ νέου αυτό το υλικό, να αποστραγγίζεις τη λίμνη, να καθαρίζεις τον πυθμένα της και να την γεμίζετε και πάλι με φρέσκο νερό. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται ιδανική προετοιμασία του υδάτινου σώματος για τους καλοκαιρινούς μήνες.
Αποστράγγιση της λιμνούλας κήπου και μεταφορά των φυτών
Πριν από τον καθαρισμό, τα φυτά και τα ζώα όπως τα ψάρια, τα βατράχια και οι τρίτωνες πρέπει να μεταφέρονται προσωρινά και το νερό της λίμνης να αποστραγγίζεται. Αυτό μπορεί να γίνει πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας μια βυθιζόμενη αντλία για την άντληση του ακάθαρτου νερού. Αυτή πρέπει να τοποθετείται στο βαθύτερο σημείο της λιμνούλας κήπου, όπου συσσωρεύεται το μεγαλύτερο μέρος της βρωμιάς. Μόλις η λίμνη αδειάσει, η μη στερεοποιημένη λάσπη συλλέγεται πρώτη. Στη συνέχεια μπορούν να καθαριστούν η επένδυση, τα χαλίκια και οι μεγαλύτερες πέτρες, χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ώστε να απομακρυνθεί η βρωμιά που έχει κολλήσει στον πυθμένα. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν με μια επίπεδη δέσμη νερού, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόκληση φθοράς στην επένδυση της λίμνης. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στον καθαρισμό των άκρων της λίμνης, καθώς εκεί συσσωρεύεται μεγάλη ποσότητα βρωμιάς. Στη συνέχεια, μπορείς να αντλήσεις το (πρόσφατα συλλεχθέν) ακάθαρτο νερό από τη λίμνη χρησιμοποιώντας τη βυθιζόμενη αντλία.
Έπειτα, εξέτασε την καθαρή επένδυση για τυχόν ρωγμές και διαρροές και επισκεύασε την εφόσον είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώντας, ενδεικτικά, υπολείμματα από την επένδυση της λίμνης και αδιάβροχη κόλλα PVC. Εάν όλα είναι εντάξει, επανατοποθέτησε τα φυτά στη θέση τους και γέμισε τη λεκάνη της λίμνης με φρέσκο νερό.
Δώσε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό της λίμνης εάν ζουν ψάρια μέσα. Αυτά πρέπει να μεταφερθούν με προσοχή πριν από την έναρξη του καθαρισμού. Οι δεξαμενές αποθήκευσης μπορούν να λειτουργήσουν ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Προκειμένου να δημιουργηθούν περίπου οι ίδιες συνθήκες διαβίωσης για τα ψάρια, κάθε δεξαμενή πρέπει να γεμίζεται κατά το ένα τρίτο με νερό που προέρχεται από τη λίμνη. Τα φυτά της λίμνης προστατεύονται από την ξηρασία κατά τον ίδιο τρόπο. Προκειμένου να τους διασφαλίσεις ακόμα περισσότερη προστασία, μην ρίχνεις πολύ γρήγορα το φρέσκο νερό στη λίμνη μετά τον καθαρισμό. Με αυτόν τον τρόπο η θερμοκρασία ρυθμίζεται ομοιόμορφα και η αιωρούμενη ύλη κατακάθεται πιο εύκολα στον πυθμένα της λίμνης.
Συμβουλή: Χρήση της λάσπης ως λιπάσματος
Το νερό που παραμένει στη λίμνη μετά τον καθαρισμό και τα βιολογικά υπολείμματα όπως τα φύλλα ή η γύρη μπορούν να απομακρυνθούν χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα καθαρισμού λάσπης ή σκούπες υγρής/ξηρής αναρρόφησης. Κατά τη διαδικασία, μέρος των υπολειμμάτων μπορεί να παραμείνει στη λιμνούλα κήπου, προκειμένου να υποστηρίξει την αναγέννησή της. Η αναρροφημένη λάσπη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με εύλογο τρόπο - στην αποξηραμένη μορφή της, είναι κατάλληλη για χρήση ως λίπασμα σε παρτέρια κήπων..
Αποθήκευση των ευαίσθητων φυτών και ψαριών σε εσωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα προκειμένου να προστατεύονται από τον παγετό
Τα φυτά που είναι ευαίσθητα στον παγετό, όπως οι υδρόβιοι υάκινθοι ή οι λωτοί, δεν πρέπει να μεταφέρονται πίσω στη λίμνη μετά τον καθαρισμό το φθινόπωρο, αλλά να τοποθετούνται σε ένα δοχείο με νερό στο εσωτερικό του σπιτιού ή της αποθήκης ώστε να προστατεύονται από το κρύο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ξανά πριν από την επόμενη άνοιξη.
Εάν ζουν ψάρια μέσα στη λιμνούλα κήπου, μην επιτρέπεις στο νερό να παγώνει εντελώς κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς τα παραγόμενα από τη ζύμωση αέρια που αναπτύσσονται στον πυθμένα πρέπει να έχουν έξοδο διαφυγής. Αυτό αποτρέπει τη δηλητηρίαση των ψαριών και ταυτόχρονα διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκούς οξυγόνου στο νερό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι διατήρησης της ανταλλαγής αερίων, ακόμα και με την παρουσία παγετού και πάγου - από τη διακόσμηση της λίμνης με φυτά που διαθέτουν μακριά στελέχη μέχρι τη χρήση διατάξεων αποπάγωσης από πολυστυρένιο.
Προστασία της τεχνολογίας από το κρύο
Οι αντλίες νερού δεν πρέπει να παραμένουν στη λίμνη κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς ο παγετός μπορεί να καταστρέψει εξ ολοκλήρου τον μηχανισμό τους. Αυτό ισχύει επίσης και για τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Εάν δεν χρειάζεται πλέον μετά τον καθαρισμό της λίμνης, απόρριψε το υπολειπόμενο νερό. Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει επίσης να αφαιρείται προκειμένου να διακόπτεται η παροχή νερού. Στη συνέχεια, πάτησε για λίγο το πιστόλι του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης — για περίπου μισό λεπτό — ώστε η πίεση και το υπολειπόμενο νερό να απελευθερωθούν από το σύστημα. Αυτή η διαδικασία θα επιτρέψει στη συσκευή να συντηρηθεί με ασφάλεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μπορείς να την τοποθετήσεις σε χώρο ανθεκτικό στον παγετό μέχρι τον επόμενο καθαρισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη. Κατά συνέπεια, συνιστάται η αποθήκευση του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης σε χώρο ανθεκτικό στον παγετό, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόκληση φθοράς στην αντλία.
Συντήρηση της λίμνης: Τακτικός καθαρισμός των φύλλων
Για να εξασφαλίσεις ότι η λιμνούλα παραμένει ένα όμορφο στοιχείο του κήπου σας καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, θα πρέπει επίσης να μεριμνάς για την καθαριότητά της όλον τον χρόνο. Μπορείς να συλλέγεις εύκολα τα φύλλα που έχουν πέσει στη λίμνη, τα ευδιάκριτα πράσινα άλγη στην επιφάνεια του νερού και τα νεκρά φυτά χρησιμοποιώντας μια απόχη. Ένα δίχτυ που εφαρμόζεται πάνω από την επιφάνεια της λίμνης είναι αρκετά αποτελεσματικό για την προστασία της από την πτώση των φύλλων των παρακείμενων δέντρων κατά την φθινοπωρινή περίοδο.
Απομάκρυνση αλγών από τη λίμνη
Η ανάπτυξη αλγών στη λίμνη του κήπου πρέπει να αποτρέπεται, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη αφαίρεσής τους. Ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αλγών είναι η περιεκτικότητα της λίμνης σε θρεπτικά συστατικά. Αυτή μπορεί να προσδιοριστεί με μια απλή δοκιμή μέτρησης του pH. Η τιμή pH είναι ιδανική αν κυμαίνεται μεταξύ 6,8 και 8,2, δηλαδή αν το pH είναι ουδέτερο. Εάν είναι μεγαλύτερη (αλκαλικό εύρος), αυτό σημαίνει ότι η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά είναι υψηλή. Αυτό ευνοεί την αυξημένη ανάπτυξη των αλγών.
Κατά συνέπεια, πρέπει να διασφαλίζεται ότι το σύστημα της λίμνης δεν εκτίθεται υπερβολικά στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς η ανάπτυξη αλγών ενισχύεται από τη θερμότητα. Επιπλέον, για τη λίμνη συνιστάται η χρήση χώματος που έχει όσο το δυνατόν πιο χαμηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, και παράλληλα η επιλογή υδρόβιων φυτών που συμβάλλουν στην ισορροπία του υδάτινου σώματος. Τα άλγη έχουν ανάγκη από θρεπτικά συστατικά που δεσμεύουν στο εσωτερικό τους προκειμένου να αναπτυχθούν, τα οποία όμως χάνονται όταν τα φυτά κόβονται τακτικά.
Σε γενικές γραμμές ισχύουν τα εξής: Οι μικρές λίμνες απαιτούν περισσότερη συντήρηση σε σύγκριση με μια μεγάλη λίμνη. Στους στενούς χώρους δημιουργείται υψηλή βιομάζα εξαιτίας του μικρότερου βάθους και του μειωμένου όγκου του νερού. Επίσης, τα επίπεδα υδάτινα σώματα θερμαίνονται πιο γρήγορα το καλοκαίρι. Η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού οδηγεί με τη σειρά της στην ενισχυμένη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, στην επιδείνωση της ποιότητας του νερού και στην ανάπτυξη περισσότερων αλγών. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η λίμνη, τόσο μικρότερη προσπάθεια απαιτείται για τη συντήρησή της.