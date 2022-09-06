Αποστράγγιση της λιμνούλας κήπου και μεταφορά των φυτών

Πριν από τον καθαρισμό, τα φυτά και τα ζώα όπως τα ψάρια, τα βατράχια και οι τρίτωνες πρέπει να μεταφέρονται προσωρινά και το νερό της λίμνης να αποστραγγίζεται. Αυτό μπορεί να γίνει πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας μια βυθιζόμενη αντλία για την άντληση του ακάθαρτου νερού. Αυτή πρέπει να τοποθετείται στο βαθύτερο σημείο της λιμνούλας κήπου, όπου συσσωρεύεται το μεγαλύτερο μέρος της βρωμιάς. Μόλις η λίμνη αδειάσει, η μη στερεοποιημένη λάσπη συλλέγεται πρώτη. Στη συνέχεια μπορούν να καθαριστούν η επένδυση, τα χαλίκια και οι μεγαλύτερες πέτρες, χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ώστε να απομακρυνθεί η βρωμιά που έχει κολλήσει στον πυθμένα. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν με μια επίπεδη δέσμη νερού, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόκληση φθοράς στην επένδυση της λίμνης. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στον καθαρισμό των άκρων της λίμνης, καθώς εκεί συσσωρεύεται μεγάλη ποσότητα βρωμιάς. Στη συνέχεια, μπορείς να αντλήσεις το (πρόσφατα συλλεχθέν) ακάθαρτο νερό από τη λίμνη χρησιμοποιώντας τη βυθιζόμενη αντλία.

Έπειτα, εξέτασε την καθαρή επένδυση για τυχόν ρωγμές και διαρροές και επισκεύασε την εφόσον είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώντας, ενδεικτικά, υπολείμματα από την επένδυση της λίμνης και αδιάβροχη κόλλα PVC. Εάν όλα είναι εντάξει, επανατοποθέτησε τα φυτά στη θέση τους και γέμισε τη λεκάνη της λίμνης με φρέσκο νερό.

Δώσε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό της λίμνης εάν ζουν ψάρια μέσα. Αυτά πρέπει να μεταφερθούν με προσοχή πριν από την έναρξη του καθαρισμού. Οι δεξαμενές αποθήκευσης μπορούν να λειτουργήσουν ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Προκειμένου να δημιουργηθούν περίπου οι ίδιες συνθήκες διαβίωσης για τα ψάρια, κάθε δεξαμενή πρέπει να γεμίζεται κατά το ένα τρίτο με νερό που προέρχεται από τη λίμνη. Τα φυτά της λίμνης προστατεύονται από την ξηρασία κατά τον ίδιο τρόπο. Προκειμένου να τους διασφαλίσεις ακόμα περισσότερη προστασία, μην ρίχνεις πολύ γρήγορα το φρέσκο νερό στη λίμνη μετά τον καθαρισμό. Με αυτόν τον τρόπο η θερμοκρασία ρυθμίζεται ομοιόμορφα και η αιωρούμενη ύλη κατακάθεται πιο εύκολα στον πυθμένα της λίμνης.