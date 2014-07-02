ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΗΠΟΥ
Οι αντλίες κήπου Kärcher είναι ιδανικές για να ποτίζεις φθηνά τον κήπο σου. Αντί της χρήσης πόσιμου νερού, το οποίο γίνεται ολοένα και πιο ακριβό, η σειρά αντλιών κήπου BP Garden επιτρέπει τη χρήση νερού πηγαδιών, υπόγειων υδάτων ή βρόχινου νερού. Για την παροχή νερού στο σπίτι σου, μην κοιτάξεις πέρα από τη σειρά οικιακών αντλιών μας, BP Home, και τις αντλίες σπιτιού και κήπου, BP Home & Garden. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανακυκλωμένο νερό για το ξέπλυμα της τουαλέτας και την τροφοδοσία του πλυντηρίου. Η αντλία βερελιού BP Barrel, η αντλία δεξαμενής BP Cistern και η αντλία βαθέων πηγαδιών BP Deep Well είναι ιδανικές για χρήση απευθείας στο νερό.
ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
Όλες οι αντλίες μας εντυπωσιάζουν χάρη στους ισχυρούς ρυθμούς ροής τους με ενεργειακά αποδοτική κατανάλωση, αποτελεσματικές προφυλάξεις ασφαλείας και φιλική προς το χρήστη λειτουργία. Εφοδιασμένες με φίλτρα, είναι κατάλληλες ακόμη και για βρώμικα νερά και διαθέτουν προστασία ξηρής λειτουργίας, υπέρτασης και υπερθέρμανσης, ανάλογα με την εφαρμογή. Οι αντλίες σπιτιού και κήπου μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν με έναν βολικό ποδοδιακόπτη, ενώ οι αντλίες δεξαμενής και βαθιού πηγαδιού ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εύκολα σε όρθιο ύψος.
Home and garden αντλίες
Είτε πρόκειται για το πότισμα του κήπου είτε για την παροχή νερού στο πλυντήριο ή την τουαλέτα – οι μακροχρόνιες, χαμηλού θορύβου και έξυπνες αντλίες σπιτιού και κήπου της σειράς BP Home & Garden προσφέρουν επιπλέον άνεση καθώς ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται αυτόματα όταν χρειάζεται νερό. Αναφέρονται επίσης ως ηλεκτρονικές ενισχυτικές αντλίες. Οι αντλίες πολλαπλών σταδίων προσφέρουν φανταστική απόδοση και αθόρυβη λειτουργία, ανάλογα με το τι απαιτείται. Με τον ίδιο ρυθμό ροής, απαιτούν μικρότερο κινητήρα από τις συμβατικές αντλίες - με εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 30%. Επιπλέον, η σταθερή πίεση λειτουργίας των αντλιών εξασφαλίζει αξιόπιστο πότισμα κήπου.
Αντλίες κήπου
Οι ισχυρές αντλίες BP Garden της Kärcher είναι ιδανικές για τη μεταφορά νερού από εναλλακτικές πηγές νερού, όπως στέρνες ή δεξαμενές νερού. Ο πρακτικός ποδοδιακόπτης παρέχει επιπλέον άνεση. Αυτές οι αντλίες κήπου διαθέτουν εξαιρετική ισχύ, επιτρέποντας, για παράδειγμα, τη σύνδεση των ψεκαστικών στον κήπο.
Οικιακές αντλίες
Με αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher, οι οικιακές αντλίες μας υψηλής απόδοσης της σειράς BP Home μεταφέρουν νερό πλήρως αυτόματα από εναλλακτικές πηγές όπως πηγάδια και στέρνες, παρέχοντας χαμηλού κόστους ανακτημένο νερό για οικιακή χρήση σε πλυντήρια ρούχων, για πλύσιμο τουαλέτας και για άλλες εφαρμογές. Αυτό που είναι εξαιρετικά πρακτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο οι οικιακές αντλίες ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται αυτόματα όπως απαιτείται και διαθέτουν ενσωματωμένο δοχείο αντιστάθμισης πίεσης.
Αντλίες βαρελιού
Χάρη στην αντλία νερού BP Barrel με ενσωματωμένο διακόπτη on/off στον σφιγκτήρα στερέωσης κάννης, οι κήποι μπορούν να ποτίζονται άνετα, αποτελεσματικά και οικονομικά χρησιμοποιώντας το νερό της βροχής. Τα πλεονεκτήματα είναι ξεκάθαρα: δεν χρειάζεται πλέον να σηκώνεις βαριά ποτιστήρια. Τέρμα η κατανάλωση πολύτιμου πόσιμου νερού. Χωρίς άσκοπα υψηλούς λογαριασμούς νερού. Δεν απαιτείται καν πρίζα με το μοντέλο που λειτουργεί με μπαταρία.
Cistern and deep well pumps
Πηγές νερού όπως στέρνες, βαθιά πηγάδια και δεξαμενές νερού είναι προσβάσιμες χάρη στις αντλίες για βαθιά πηγάδια από ανοξείδωτο χάλυβα της σειράς BP Deep Well. Οι αντλίες εγκαθίστανται απευθείας στο νερό και προστατεύονται από ένα προφίλτρο. Οι συμπαγείς διαστάσεις τους και η υψηλή πίεση εργασίας που επιτυγχάνεται με τη βοήθεια υδραυλικού συστήματος πολλαπλών σταδίων καθιστούν τις αντλίες την ιδανική λύση για στενά, βαθιά φρεάτια. Εξοπλισμένες με διακόπτη πίεσης που περιλαμβάνει προστασία από υπερένταση και πολύ μακρύ καλώδιο τροφοδοσίας, οι αντλίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για παροχή νερού στο σπίτι. Η αντλία Cistern BP έχει σχεδιαστεί για χρήση σε καζανάκια, βαρέλια ή φαρδιά φρεάτια στον κήπο. Χρησιμοποιείται κυρίως για το πότισμα του κήπου.
Αντλία βαρελιού μπαταρίας
Βολικό και οικονομικό πότισμα: η εύκαμπτη αντλία βαρελιού μπαταρίας διευκολύνει τη χρήση του συλλεγμένου νερού της βροχής και δεν χρειάζεται ξεχωριστή παροχή νερού ή ρεύματος.
Βίντεο
Αντλίες βαρελιού
BP 6.000 Garden
Συχνές ερωτήσεις για τις αντλίες κήπου
Οι αντλίες μας ώθησης φέρουν κινητήρες μεταξύ 400 και 1150 W. Αλλά ποια αντλία κήπου πρέπει να αγοράσεις; Ανεξάρτητα από το πόσες συσκευές θέλεις να συνδέσεις στο σπίτι ή τον κήπο σου, η Kärcher έχει το τέλειο μοντέλο για κάθε απαίτηση. Μπορείς να βρεις απαντήσεις από τους ειδικούς μας στην Kärcher εδώ.
Εξαρτήματα
Ανεξάρτητα από το αν είναι από την πλευρά της αναρρόφησης ή της πίεσης, με τον κατάλληλο συνδυασμό εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας της Kärcher, οι αντλίες μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η ακτινωτή στεγανοποίηση των αξεσουάρ PerfectConnect σημαίνει ότι μπορούν να συναρμολογηθούν πολύ εύκολα και προσφέρουν εξαιρετικά αξιόπιστη στεγανοποίηση προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία χωρίς προβλήματα.
Ευέλικτο και ασφαλές
Οι εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης της BP μπορούν να μεταφέρουν νερό από οπουδήποτε - από σωλήνες πολυαιθυλενίου ή απευθείας από "ανοιχτές πηγές νερού", όπως για παράδειγμα.
Εύκολη σύνδεση
Χρησιμοποιώντας τους προσαρμογείς και τις συνδέσεις της Kärcher, μπορείς να ενώσεις σωλήνες και αντλίες μεταξύ τους με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα.
Βέλτιστη προστασία
Τα φίλτρα προστατεύουν τις αντλίες από ακαθαρσίες και μπλοκαρίσματα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν απρόσκοπτη απόδοση. Η Kärcher παρέχει το σωστό φίλτρο για κάθε εφαρμογή.
Τέλεια εξοπλισμένο
Τα σωστά εξαρτήματα, από την προστασία ξηρής λειτουργίας έως τον ηλεκτρονικό διακόπτη πίεσης, εξασφαλίζουν άνετη και ασφαλή λειτουργία.
Μπορείς να βρεις τα κατάλληλα εξαρτήματα για την αντλία σου στη σελίδα του προϊόντος.
Υπολογισμός απόδοσης αντλίας
Πώς να προσδιορίσεις την κατάλληλη αντλία:
1. Σχεδίασε την καμπύλη λειτουργίας που είναι κατάλληλη για τον εύκαμπτο σωλήνα που χρησιμοποιείται (1/2" ή 3/4") στο διάγραμμα με τις καμπύλες απόδοσης της αντλίας. Ξεκινήστε με το επιθυμητό ύψος παράδοσης για την εφαρμογή σας (στο διάγραμμα δείγματος: 5 m).
2. Καθορίστε την τιμή κατανάλωσης για την εφαρμογή σας (στο παράδειγμά μας: 1000 l/h στα 2 bar). Για να προσδιορίσετε το σημείο λειτουργίας της εφαρμογής, ορίστε πρώτα το σημείο έναρξης για την τιμή κατανάλωσης στην καμπύλη λειτουργίας του εύκαμπτου σωλήνα που χρησιμοποιείται (βλ. σημεία έναρξης στο παράδειγμα).
3. Τώρα μετατρέψτε την πίεση λειτουργίας για την εφαρμογή σας στο ύψος παράδοσης (1 bar = 10 m). Προσθέστε το ύψος παράδοσης στο σημείο εκκίνησης και σχεδιάστε το σημείο λειτουργίας που προκύπτει για την εφαρμογή σας.
Η καμπύλη απόδοσης της αντλίας πάνω από το σημείο λειτουργίας σας δείχνει την ιδανική αντλία για την εφαρμογή σας. Στο παράδειγμά μας, το BP 3 Home & Garden είναι κατάλληλο όταν χρησιμοποιείτε σωλήνα 3/4" και το BP 5 Home & Garden όταν χρησιμοποιείτε σωλήνα 1/2". Να επιλέγετε πάντα την επόμενη μεγαλύτερη αντλία για περισσότερα αποθέματα ισχύος.
Κάθε καταναλωτής/εφαρμογή απαιτεί ένα συγκεκριμένο σημείο λειτουργίας. Τα ακόλουθα παραδείγματα προσανατολισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό (τα δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με το ύψος παράδοσης, τη διατομή γραμμής/λάστιχου):
Ψεκαστήρας: περίπου. 1000 l/h στα 2 bar (20 m ύψος παράδοσης)
Ακροφύσιο: περίπου. 750 l/h στα 2 bar (20 m ύψος παράδοσης)
Καθαρισμός τουαλέτας: περίπου. 400 l/h στο λεπτό. πίεση 0,5 bar (ιδανικά 1 bar [10 m ύψος παράδοσης])
Πλυντήριο ρούχων: περίπου. 800 l/h στο λεπτό. πίεση 0,5 bar (ιδανικά 1 bar [10 m ύψος παράδοσης])
BP Home & Garden
BP Garden
BP Home
BP Deep Well
BP Barrel
BP Cistern
BP Battery
Επέκταση εγγύησης
-
Μπορείς να επεκτείνεις την εγγύηση για τα BP Garden, BP Home, BP Home & Garden και SP Dirt, SP Flat και SP Dual σε 5 χρόνια εδώ!