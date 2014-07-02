Αντλίες κήπου

Υπολογισμός απόδοσης αντλίας

Πώς να προσδιορίσεις την κατάλληλη αντλία:

1. Σχεδίασε την καμπύλη λειτουργίας που είναι κατάλληλη για τον εύκαμπτο σωλήνα που χρησιμοποιείται (1/2" ή 3/4") στο διάγραμμα με τις καμπύλες απόδοσης της αντλίας. Ξεκινήστε με το επιθυμητό ύψος παράδοσης για την εφαρμογή σας (στο διάγραμμα δείγματος: 5 m).

2. Καθορίστε την τιμή κατανάλωσης για την εφαρμογή σας (στο παράδειγμά μας: 1000 l/h στα 2 bar). Για να προσδιορίσετε το σημείο λειτουργίας της εφαρμογής, ορίστε πρώτα το σημείο έναρξης για την τιμή κατανάλωσης στην καμπύλη λειτουργίας του εύκαμπτου σωλήνα που χρησιμοποιείται (βλ. σημεία έναρξης στο παράδειγμα).

3. Τώρα μετατρέψτε την πίεση λειτουργίας για την εφαρμογή σας στο ύψος παράδοσης (1 bar = 10 m). Προσθέστε το ύψος παράδοσης στο σημείο εκκίνησης και σχεδιάστε το σημείο λειτουργίας που προκύπτει για την εφαρμογή σας.

Η καμπύλη απόδοσης της αντλίας πάνω από το σημείο λειτουργίας σας δείχνει την ιδανική αντλία για την εφαρμογή σας. Στο παράδειγμά μας, το BP 3 Home & Garden είναι κατάλληλο όταν χρησιμοποιείτε σωλήνα 3/4" και το BP 5 Home & Garden όταν χρησιμοποιείτε σωλήνα 1/2". Να επιλέγετε πάντα την επόμενη μεγαλύτερη αντλία για περισσότερα αποθέματα ισχύος.

Κάθε καταναλωτής/εφαρμογή απαιτεί ένα συγκεκριμένο σημείο λειτουργίας. Τα ακόλουθα παραδείγματα προσανατολισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό (τα δεδομένα ποικίλλουν ανάλογα με το ύψος παράδοσης, τη διατομή γραμμής/λάστιχου):

Ψεκαστήρας: περίπου. 1000 l/h στα 2 bar (20 m ύψος παράδοσης)

Ακροφύσιο: περίπου. 750 l/h στα 2 bar (20 m ύψος παράδοσης)

Καθαρισμός τουαλέτας: περίπου. 400 l/h στο λεπτό. πίεση 0,5 bar (ιδανικά 1 bar [10 m ύψος παράδοσης])

Πλυντήριο ρούχων: περίπου. 800 l/h στο λεπτό. πίεση 0,5 bar (ιδανικά 1 bar [10 m ύψος παράδοσης])