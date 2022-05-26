αντλια βαρελιου μπαταριασ

Βολικό και φιλικό προς το περιβάλλον πότισμα: Χρησιμοποίησε το συλλεγμένο βρόχινο νερό από μία δεξαμενή ή ένα βαρέλι, με την εύκαμπτη αντλία βαρελιού μπαταρίας – χωρίς να χρειάζεσαι βρύση, πρίζα ή ποτιστήρι.

Πλεονεκτήματα

Δεν χρειάζεται σύνδεση νερού

Η αντλία βαρελιού μπαταρίας είναι αυτάρκης: Η συσκευή δεν χρειάζεται ξεχωριστή σύνδεση νερού, αλλά χρησιμοποιεί το νερό της βροχής που συλλέγεται σε βαρέλι ή σε δοχείο IBC. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να ποτίζεις τα λουλούδια και τα λαχανικά σου σε χωρίσματα, για παράδειγμα, χωρίς να χρειάζεσαι σύνδεση νερού.

Δεν χρειάζεται τροφοδοσία ρεύματος

Ισχυρή μπαταρία αντί για καλώδιο: Η αντλία βαρελιού λειτουργεί με μπαταρία και δεν χρειάζεται σύνδεση στο ρεύμα. Αυτό επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία: Σε αντλίες, η περιοχή χρήσης περιορίζεται από το μήκος του καλωδίου. Αντίθετα, η αντλία βαρελιού επιτρέπει το ασύρματο πότισμα ακόμα και σε μέρη όπου δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.

Άνετο

Πιο αποτελεσματική, πιο εργονομική, πιο απλή: Σε σύγκριση με ένα ποτιστήρι, η αντλία βαρελιού προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη άνεση. Ο διακόπτης βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την άκρη της κάννης, οπότε δεν χρειάζεται να σκύψει ο χρήστης. Η μεταφορά βαριών ποτιστηριών ανήκει επίσης στο παρελθόν καθώς το νερό λαμβάνεται απευθείας από το βαρέλι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πότισμα μέσω του λάστιχου του κήπου και των ψεκαστήρων κήπου.

Αποδοτική στο νερό


Η αντλία βαρελιού χωράει επίσης μέσα από στενά ανοίγματα όπως αυτά σε ένα στενό δοχείο. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και νερό καθώς το νερό της βροχής που συλλέγεται μπορεί εύκολα να επαναχρησιμοποιηθεί.

Πηγές νερού

Οι αντλίες βαρελιού μπαταρίας είναι ιδανικές για αποτελεσματικό πότισμα λαχανικών και λουλουδιών με βρόχινο νερό από βαρέλι ή δοχείο IBC. Πιθανή χρήση:

  • Βαρέλι βροχής
  • Δοχείο IBC

Πεδία εφαρμογής

Κήπος σε οικόπεδο

Ιδιαίτερα τα παλαιότερα οικόπεδα, που ενδέχεται να μην έχουν ρεύμα. Όσοι χρειάζεται να ποτίζουν τακτικά μπορούν να κάνουν το πότισμα του κήπου πολύ πιο εύκολο με μια αντλία βαρελιού που λειτουργεί με μπαταρία.

 

Κήπος με λαχανικά και βότανα

Για να διασφαλιστεί ότι τα φυτά δίπλα στη βεράντα ή στον κήπο πίσω από το σπίτι ευδοκιμούν, μπορούν να ποτιστούν με τρόπο φιλικό προς τα φυτά με βρόχινο νερό χωρίς άλατα χρησιμοποιώντας μια αντλία βαρελιού μπαταρίας.

Πότισμα γκαζόν

Η αντλία βαρελιού μπαταρίας είναι επίσης κατάλληλη για πότισμα μεγαλύτερων περιοχών όπως γκαζόν. Το νερό από το βαρέλι της βροχής προσφέρει μια εναλλακτική λύση εξοικονόμησης του νερού του δικτύου.

Highlights

Για τους ιδιοκτήτες κήπων που έχουν βαρεθεί να μεταφέρουν ένα βαρύ ποτιστήρι πάνω-κάτω στον κήπο, αλλά δεν έχουν πρίζα, η αντλία βαρελιού μπαταρίας BP 2.000-18 κατασκευάστηκε για εσάς. Μπορεί να λειτουργήσει με οποιαδήποτε μπαταρία Kärcher 18 V Battery Power, ώστε να μπορείς να χρησιμοποιείς εναλλακτικές πηγές νερού, ακόμα κι αν δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση ρεύματος στον κήπο. Αυτό όχι μόνο εξοικονομεί πολύτιμο πόσιμο νερό, αλλά σε γλιτώνει και από την καταπόνηση της πλάτης και του πορτοφολιού σου – ιδανικό για μικρούς κήπους, εξοχικούς κήπους, χωρίσματα και οπουδήποτε υπάρχει νερό και διψασμένα φυτά, αλλά δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.

Χαρακτηριστικά

Άμεσα έτοιμο για χρήση

Η αντλία βαρελιού μπαταρίας είναι η βολική εναλλακτική λύση για το ποτιστήρι και είναι έτοιμη για χρήση σε λίγα μόλις βήματα.

Μεταβλητή θέση σωλήνα

Το σύστημα εύκαμπτων σωλήνων μπορεί να συνδεθεί στην πηγή νερού σε τρεις θέσεις.

Ασφάλεια και άνεση

Το στήριγμα της μονάδας μπαταρίας είναι τοποθετημένο στο επάνω μέρος της κάννης έτσι ώστε να μην μπορεί να έρθει σε επαφή με το νερό. Η αντλία βαρελιού διαθέτει εύκαμπτη βάση στεφάνης κάννης για να εξασφαλίζεται ασφαλές κράτημα.

Οδηγός σωλήνα

Ο οδηγός εύκαμπτου σωλήνα στην άκρη της κάννης διασφαλίζει ότι ο εύκαμπτος σωλήνας κήπου δεν τσακίζεται ή καταστρέφεται σε καμία άκρη.

Πρακτικό και εξοικονόμηση ενέργειας

Χάρη στον ενσωματωμένο διακόπτη στο εξάρτημα της στεφάνης της κάννης, η αντλία βαρελιού μπαταρίας μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια.

Η διαφάνεια είναι σημαντική!

Το διαφανές κάλυμμα πάνω από την οθόνη σημαίνει ότι η στάθμη της μπαταρίας μπορεί να διαβαστεί ανά πάσα στιγμή.

Καινοτόμο και βολικό

Οι αντλίες βαρελιού μπαταρίας Kärcher είναι εξοπλισμένες με εύκαμπτο σωλήνα του οποίου το μήκος μπορεί να ρυθμιστεί και ένα προφίλτρο.

Αφαιρούμενο σύστημα φίλτρου

Το προ-φίλτρο αποτρέπει την αναρρόφηση σωματιδίων βρωμιάς, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία. Εάν το προ-φίλτρο λερωθεί, μπορεί να καθαριστεί με μερικά απλά βήματα.

Συχνές ερωτήσεις για την αντλία βαρελιού μπαταρίας

Το ύψος παράδοσης είναι έως 20 m.

Το BP 2.000-18 Barrel μπορεί να αντλήσει έως και 2000 l/h.

Το καλώδιο από την αντλία στη βάση της μπαταρίας είναι σχεδιασμένο για βάθος βύθισης έως και 1,8 m.

Η διάμετρος της κάννης BP 2.000-18 είναι 100 mm. Αυτό επιτρέπει στην αντλία κάννης μπαταρίας να χρησιμοποιείται όπου υπάρχουν μικρά ανοίγματα, όπως σε δοχεία IBC.

Η χωρητικότητα της αντλίας είναι 2 bar.

Ένας εύκαμπτος σωλήνας μήκους 1 m περιλαμβάνεται στο πεδίο παράδοσης. Προαιρετικά, μπορεί να αντικατασταθεί από ένα μακρύτερο σύστημα εύκαμπτων σωλήνων.

Η αντλία βαρελιού μπαταρίας είναι συμβατή με όλες τις μπαταρίες 18 V Kärcher Battery Power και 18 V Kärcher Battery Power Plus.

18 V 2,5 Ah Kärcher Μπαταρία Ισχύς μπαταρία → μέγ. 25 λεπτά

18 V 5.0 Ah Kärcher Μπαταρία Ισχύς μπαταρία → μέγ. 50 λεπτά

Πλατφότμα Μπαταρίας της Kärcher

Η αντλία βαρελιού μπαταρίας είναι προϊόν της πλατφόρμας μπαταρίας 18 V Kärcher Battery Power. Ανακαλύψτε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων και δείτε ποια άλλα προϊόντα είναι συμβατά με την μπαταρία 18 V Battery Power.

18 V Battery Power

Ανακάλυψε τη Πλατφόρμα Μπαταρίας της Kärcher!
