Highlights

Για τους ιδιοκτήτες κήπων που έχουν βαρεθεί να μεταφέρουν ένα βαρύ ποτιστήρι πάνω-κάτω στον κήπο, αλλά δεν έχουν πρίζα, η αντλία βαρελιού μπαταρίας BP 2.000-18 κατασκευάστηκε για εσάς. Μπορεί να λειτουργήσει με οποιαδήποτε μπαταρία Kärcher 18 V Battery Power, ώστε να μπορείς να χρησιμοποιείς εναλλακτικές πηγές νερού, ακόμα κι αν δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση ρεύματος στον κήπο. Αυτό όχι μόνο εξοικονομεί πολύτιμο πόσιμο νερό, αλλά σε γλιτώνει και από την καταπόνηση της πλάτης και του πορτοφολιού σου – ιδανικό για μικρούς κήπους, εξοχικούς κήπους, χωρίσματα και οπουδήποτε υπάρχει νερό και διψασμένα φυτά, αλλά δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.