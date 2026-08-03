Ο εργονομικός ιμάντας ώμου σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε την εργασία σας με τα μπαταριοκίνητα εργαλεία κήπου της Kärcher για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς να αισθάνεστε σωματική καταπόνηση. Προσφέρει άνεση και δεν καταπονεί τον χρήστη με το βάρος της συσκευής. Συμβατό με τα χορτοκοπτικά περιποίησης δαπεδών WRE 4 Battery, WRE 18-55, τους φυσητήρες-αναρροφητήρες BLV 36-240 και BLV 18-200, καθώς και με άλλα μπαταριοκίνητα εργαλεία κήπου.