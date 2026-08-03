Ιμάντας ώμου
Μειώστε το βάρος με τον άνετο και εργονομικό ιμάντα ώμου. Συμβατός με πολλά από τα μπαταριοκίνητα εργαλεία κήπου της Kärcher.
Ο εργονομικός ιμάντας ώμου σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε την εργασία σας με τα μπαταριοκίνητα εργαλεία κήπου της Kärcher για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς να αισθάνεστε σωματική καταπόνηση. Προσφέρει άνεση και δεν καταπονεί τον χρήστη με το βάρος της συσκευής. Συμβατό με τα χορτοκοπτικά περιποίησης δαπεδών WRE 4 Battery, WRE 18-55, τους φυσητήρες-αναρροφητήρες BLV 36-240 και BLV 18-200, καθώς και με άλλα μπαταριοκίνητα εργαλεία κήπου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επένδυση ώμου από καουτσούκ
- Για μέγιστη άνεση κατά την εργασία.
Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου
- Ρυθμιζόμενος για διαφορετικούς σωματότυπους.
Κλείδωμα ασφαλείας
- Εάν το εργαλείο τραβά πάρα πολύ, ο ιμάντας ανοίγει ξεχωριστά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|240 x 60 x 50