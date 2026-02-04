Χορτοκοπτικό μεσινέζας μπαταρίας LTR 3-18 Dual Battery Set
Κόβει αποτελεσματικά το ψηλό γρασίδι με τον ισχυρό κινητήρα 36 V και κόβει τις δύσκολες περιοχές στις οποίες δεν μπορεί να φτάσει η χλοοκοπτική μηχανή. Περιλαμβάνονται δύο μπαταρίες 18 V και φορτιστής μπαταριών.
Αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και άνεση - όλα συνδυασμένα σε μία συσκευή. Με το χορτοκοπτικό μπαταρίας LTR 3-18 Dual Battery Set, η κηπουρική γίνεται απόλαυση. Ο ισχυρός κινητήρας 36 Volt παίρνει όλη την ενέργεια που χρειάζεται από δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 Volt και προσφέρει εντυπωσιακή απόδοση. Η ρυθμιζόμενη χειρολαβή δύο τμημάτων και ο τηλεσκοπικός σχεδιασμός του άξονα καθιστούν τον χειρισμό άνετο, καθώς η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται πάντα σε όρθια θέση που είναι ανώδυνη για την πλάτη. Είτε πρόκειται για μεγάλες εκτάσεις είτε για δυσπρόσιτες γωνιές, αυτό το χορτοκοπτικό μπαταρίας τα καταφέρνει όλα με ευκολία. Το περιστρεφόμενο νήμα κοπής εξασφαλίζει κοπή ακριβείας στο γκαζόν, ενώ το αναδιπλούμενο προστατευτικό φυτών διασφαλίζει ότι τα φυτά και τα δέντρα παραμένουν προστατευμένα κατά τη χρήση. Η γωνία της κεφαλής του χορτοκοπτικού μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες για το κλάδεμα κάτω από εμπόδια ή σε πλαγιές. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και ένας γρήγορος φορτιστής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
36 V powerΙσχυρός κινητήρας 36 V που τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V.
Αποτελεσματικό σύστημα κοπήςΗ λειτουργία κοπής καθιστά εύκολη την εργασία σε γωνίες και στενούς χώρους στον κήπο. Η περιστρεφόμενη μεσινέζα εγγυάται ακριβή κοπή και αθόρυβη λειτουργία.
Κοπή άκρωνΠεριστρεφόμενη κεφαλή κοπής για καθαρά άκρα γκαζόν κατά μήκος σε βεράντες και μονοπάτια.
Ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπής
- Εργονομική λύση κοπής, ακόμη και κάτω από μικρά εμπόδια όπως πάγκους κήπου.
Πτυσσόμενο προστατευτικό φυτών
- Προστατεύει τα φυτά από ζημιές όταν κόβονται κατά μήκος παρτεριών και δέντρων.
Τηλεσκοπική λαβή
- Προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του χρήστη. Για όρθια θέση εργασίας που αποτρέπει την οσφυαλγία και τον τραυματισμό.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Ελαστική λαβή για ασφαλή κράτημα και επιπλέον άνεση.
- Η γωνία της λαβής δύο τμημάτων είναι ρυθμιζόμενη για εργονομική και ξεκούραστη στάση.
Αυτόματη ρύθμιση της μεσινέζας
- Η αυτόματη ρύθμιση εγγυάται ότι η μεσινέζα έχει πάντα το ιδανικό μήκος για την εργασία.
Βέλτιστη χρήση λεπίδων κοπής
- Ιδανικό για εργασίες υψηλής έντασης, όπως η απομάκρυνση των αγριόχορτων.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου με οθόνη μπαταρίας LCD: δείχνει τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας, τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης και τη χωρητικότητα της μπαταρίας.
- Οι δύο ανταλλάξιμες μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλες τις άλλες συσκευές στην πλατφόρμα 18 V Kärcher Battery Power.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση κινητήρα (V)
|36
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Διάμετρος κοπής (cm)
|30
|Περιστροφικός κόφτης
|Κεφαλή γραμμής
|Επέκταση του νήματος
|αυτόματο
|Γεωμετρία γραμμής κοπής
|Περιστρεφόμενο
|Διάμετρος γραμμής (mm)
|2
|Προσαρμογή ταχύτητας
|Όχι
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|8000
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|2
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|2
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m)
|max. 480 (2,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 28 (2,0 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|44 / 83
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 350 x 1285
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες και φορτιστής
- Μπαταρία: 18 V / 2,0 Ah Μπαταρία ισχύος (2 τεμ.)
- Φορτιστής: Ταχυφορτιστής μπαταρίας ισχύος 18 V (2 τεμ.)
- Ιμάντας για τον ώμο
Εξοπλισμός
- Σπείρα
- Προστατευτικό φυτών
- Ρύθμιση κλίσης
- Επιπρόσθετη λαβή
- Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν
- Άκρες γκαζόν