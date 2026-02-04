Αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και άνεση - όλα συνδυασμένα σε μία συσκευή. Με το χορτοκοπτικό μπαταρίας LTR 3-18 Dual Battery Set, η κηπουρική γίνεται απόλαυση. Ο ισχυρός κινητήρας 36 Volt παίρνει όλη την ενέργεια που χρειάζεται από δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 Volt και προσφέρει εντυπωσιακή απόδοση. Η ρυθμιζόμενη χειρολαβή δύο τμημάτων και ο τηλεσκοπικός σχεδιασμός του άξονα καθιστούν τον χειρισμό άνετο, καθώς η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται πάντα σε όρθια θέση που είναι ανώδυνη για την πλάτη. Είτε πρόκειται για μεγάλες εκτάσεις είτε για δυσπρόσιτες γωνιές, αυτό το χορτοκοπτικό μπαταρίας τα καταφέρνει όλα με ευκολία. Το περιστρεφόμενο νήμα κοπής εξασφαλίζει κοπή ακριβείας στο γκαζόν, ενώ το αναδιπλούμενο προστατευτικό φυτών διασφαλίζει ότι τα φυτά και τα δέντρα παραμένουν προστατευμένα κατά τη χρήση. Η γωνία της κεφαλής του χορτοκοπτικού μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες για το κλάδεμα κάτω από εμπόδια ή σε πλαγιές. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και ένας γρήγορος φορτιστής.