Τα υγρά φύλλα, τα χόρτα και οι πρασινάδες των φρακτών κολλάνε στο έδαφος και τα κατάλοιπα υγρών φυτών είναι δύσκολο να απομακρυνθούν, ειδικά από τις γωνίες. Ένα ολοκληρωμένο μηχάνημα καθαρισμού χρειάζεται για να απομακρύνει γρήγορα αυτούς τους ρύπους. Αυτό είναι ο φυσητήρας -αναρροφητήρας BLV 36-240 που τροφοδοτείται με μπαταρία! Με μεγάλη ισχύ και ρυθμό ροής αέρα 770 m³ / h, ο ισχυρός φυσητήρας - αναρρόφητηρας αφαιρεί ακόμη και τις βρεγμένες πρασινάδες του κήπου. Η απαιτούμενη ενέργεια μπορεί να ρυθμιστεί βαθμιαία μέσω της ταχύτητας, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ του μέγιστου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας και έντασης της ισχύος. Ένας άλλος μοχλός επιτρέπει την αλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων αναρρόφησης ή φυσήματος, οι οποίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό. Κατα τη διάρκεια αναρρόφησης τα φύλλα τεμαχίζονται για να μειωθεί ο ογκος τους. Για να μην κουράζεται ο χειριστής κατά τη συνεχή χρήση του μηχανήματος, υπάρχουν δύο αποσπώμενα ροδάκια-οδηγοί, καθώς και μία πρόσθετη δεύτερη λαβή. Αυτό κάνει την εργασία εύκολη και αποτελεσματική. Οι σωλήνες αναρρόφησης και φυσητήρα μπορούν επίσης να αφαιρεθούν ξεχωριστά. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.