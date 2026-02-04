Αναρροφητήρας μπαταρίας BLV 36 V
Φυσάει, αναρροφά και τεμαχίζει τα απορρίμματα κήπων, καθώς και βρεγμένα φύλλα σε ταχύτητα έως 240 km/h. Με σάκο 45 λίτρων. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
Τα υγρά φύλλα, τα χόρτα και οι πρασινάδες των φρακτών κολλάνε στο έδαφος και τα κατάλοιπα υγρών φυτών είναι δύσκολο να απομακρυνθούν, ειδικά από τις γωνίες. Ένα ολοκληρωμένο μηχάνημα καθαρισμού χρειάζεται για να απομακρύνει γρήγορα αυτούς τους ρύπους. Αυτό είναι ο φυσητήρας -αναρροφητήρας BLV 36-240 που τροφοδοτείται με μπαταρία! Με μεγάλη ισχύ και ρυθμό ροής αέρα 770 m³ / h, ο ισχυρός φυσητήρας - αναρρόφητηρας αφαιρεί ακόμη και τις βρεγμένες πρασινάδες του κήπου. Η απαιτούμενη ενέργεια μπορεί να ρυθμιστεί βαθμιαία μέσω της ταχύτητας, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ του μέγιστου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας και έντασης της ισχύος. Ένας άλλος μοχλός επιτρέπει την αλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων αναρρόφησης ή φυσήματος, οι οποίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό. Κατα τη διάρκεια αναρρόφησης τα φύλλα τεμαχίζονται για να μειωθεί ο ογκος τους. Για να μην κουράζεται ο χειριστής κατά τη συνεχή χρήση του μηχανήματος, υπάρχουν δύο αποσπώμενα ροδάκια-οδηγοί, καθώς και μία πρόσθετη δεύτερη λαβή. Αυτό κάνει την εργασία εύκολη και αποτελεσματική. Οι σωλήνες αναρρόφησης και φυσητήρα μπορούν επίσης να αφαιρεθούν ξεχωριστά. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Οι σωλήνες αναρρόφησης και εμφύσησης μπορούν να αφαιρεθούν μεμονωμέναΕργασία χωρίς κόπωση χάρη στη μείωση βάρους που επιτυγχάνεται με εξαρτήματα που μπορούν να αφαιρεθούν χωριστά.
Ρύθμιση μεταβλητής ταχύτηταςΠαρέχει τη δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής της ταχύτητας ανάλογα με την εργασία.
Μοχλός επιλογής της ρύθμισης λειτουργίαςΣυνεχής ρύθμιση μεταξύ λειτουργίας αναρρόφησης και φυσήματος, επίσης με την επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας.
Λαβή για 2 χέρια
- Εξασφαλίζει ιδανική κατανομή βάρους και εύκολο χειρισμό.
Αποσπώμενα ροδάκια-οδηγοί
- Κάνει την εργασία απλούστερη και πιο αποτελεσματική την ίδια στιγμή.
Σάκος συλλογής 45 λίτρων
- Εγγυάται αδιάλειπτη εργασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Μεταλλικός τροχός τεμαχισμού
- Βελτιώνει την έξοδο κοπής και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
- Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και βελτιωμένη διάρκεια ζωής για τη συσκευή.
Αποσπώμενο επίπεδο ακροφύσιο
- Για ακριβή και καθαρό καθαρισμό. Τα φύλλα μπορούν, για παράδειγμα, να διοχετευθούν ειδικά σε ένα σωρό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Κίνηση
|Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
|Κουμπί Turbo Boost
|Όχι
|Προσαρμογή ταχύτητας
|ναι
|Επίπεδο θορύβου λειτουργίας (dB(A))
|104
|Ταχύτητα λειτουργίας φυσήματος (km/h)
|max. 240
|Ταχύτητα λειτουργίας αναρρόφησης (km/h)
|max. 130
|Όγκος του σάκου (l)
|45
|Τάση (V)
|36
|Ισχύς ανά φόρτιση μπαταρίας - Λειτουργία φυσήματος (m²)
|max. 1100 (5,0 Ah)
|Ισχύς ανά φόρτιση μπαταρίας - Λειτουργία αναρρόφησης (l)
|max. 150 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 20 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1290 x 230 x 380
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Αποσπώμενο επίπεδο ακροφύσιο
- Σάκος συλλογής γρασιδιού
- Αποσπώμενα ροδάκια-οδηγοί
- Ιμάντας για τον ώμο
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Αφαίρεση φύλλων γύρω από το σπίτι
- Αφαίρεση των πράσινων απορριμμάτων μετά από το κλάδεμα των θάμνων
- Δρόμοι γύρω από το σπίτι
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο