Αναρροφητήρας μπαταρίας BLV 18 V
Αναρρόφηση, φύσημα και τεμαχισμός. Ο μπαταριοκίνητος φυσητήρας - αναρροφητήρας BLV 18 - 200 εξυπηρετεί όλες αυτές τις λειτουργίες. Με σάκο 45 λίτρων. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
Τα φύλλα δεν πέφτουν μόνο το φθινόπωρο. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, τα άνθη των καρπών και τα φύλλα από ανθισμένα λουλούδια και άλλες πρασινάδες πέφτουν πάνω σε χλοοτάπητες, μονοπάτια και αυλές και είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή τους. Υπάρχει μια συσκευή που μπορεί να κάνει σχεδόν οποιαδήποτε εργασία περισσότερο εύκολη: ο μπαταριοκίνητος φυσητήρας - αναρροφητήρας BLV 18 - 200 της Kärcher. Η εύχρηστη συσκευή με λαβή και για τα δύο χέρια, για βέλτιστη κατανομή του βάρους συγκεντρώνει ακόμα και υγρά φύλλα από δύσκολες γωνίες. Η λειτουργική συσκευή 3 σε 1 (αναρρόφηση - φύσημα - τεμαχισμός φύλλων) διαθετει σάκο συλλογής μεγάλου όγκου ο οποίος ελέγχεται με μοχλό επιλογής, ο οποίος επιτρέπει ακόμα και την ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών αναρρόφησης και φυσητήρα. Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα, η ιδανική ταχύτητα του αέρα μπορεί να προσαρμοστεί στο απαιτούμενο αποτέλεσμα καθαρισμού, από ένα ελαφρύ φύσημα έως τη προσωρινή ενίσχυση Turbo. Εμπεριέχονται αφαιρούμενα ροδάκια οδηγοί για απλούστερη και αποδοτικη εργασία. Έτσι ο χειρισμός της συσκευής δεν είναι καθόλου κουραστικός όταν εργάζεστε για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπή. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λειτουργία turbo boostΠαρέχει μια προσωρινή ενίσχυση ισχύος για τη λειτουργία αναρρόφησης και φυσήματος.
Ρύθμιση μεταβλητής ταχύτηταςΠαρέχει τη δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής της ταχύτητας ανάλογα με την εργασία.
Μοχλός επιλογής της ρύθμισης λειτουργίαςΣυνεχής ρύθμιση μεταξύ λειτουργίας αναρρόφησης και φυσήματος, επίσης με την επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας.
Λαβή για 2 χέρια
- Εξασφαλίζει ιδανική κατανομή βάρους και εύκολο χειρισμό.
Αποσπώμενα ροδάκια-οδηγοί
- Κάνει την εργασία απλούστερη και πιο αποτελεσματική την ίδια στιγμή.
Σάκος συλλογής 45 λίτρων
- Εγγυάται αδιάλειπτη εργασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
- Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και βελτιωμένη διάρκεια ζωής για τη συσκευή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Κίνηση
|Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
|Κουμπί Turbo Boost
|ναι
|Προσαρμογή ταχύτητας
|ναι
|Επίπεδο θορύβου λειτουργίας (dB(A))
|107
|Ταχύτητα λειτουργίας φυσήματος (km/h)
|max. 200
|Ταχύτητα λειτουργίας αναρρόφησης (km/h)
|max. 130
|Όγκος του σάκου (l)
|45
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Ισχύς ανά φόρτιση μπαταρίας - Λειτουργία φυσήματος (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
|Ισχύς ανά φόρτιση μπαταρίας - Λειτουργία αναρρόφησης (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1243 x 171 x 376
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Σάκος συλλογής γρασιδιού
- Αποσπώμενα ροδάκια-οδηγοί
- Ιμάντας για τον ώμο
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Αφαίρεση φύλλων γύρω από το σπίτι
- Αφαίρεση των πράσινων απορριμμάτων μετά από το κλάδεμα των θάμνων
- Δρόμοι γύρω από το σπίτι
- Χώροι γύρω από το σπίτι και τον κήπο