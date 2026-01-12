Τα φύλλα δεν πέφτουν μόνο το φθινόπωρο. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, τα άνθη των καρπών και τα φύλλα από ανθισμένα λουλούδια και άλλες πρασινάδες πέφτουν πάνω σε χλοοτάπητες, μονοπάτια και αυλές και είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή τους. Υπάρχει μια συσκευή που μπορεί να κάνει σχεδόν οποιαδήποτε εργασία περισσότερο εύκολη: ο μπαταριοκίνητος φυσητήρας - αναρροφητήρας BLV 18 - 200 της Kärcher. Η εύχρηστη συσκευή με λαβή και για τα δύο χέρια, για βέλτιστη κατανομή του βάρους συγκεντρώνει ακόμα και υγρά φύλλα από δύσκολες γωνίες. Η λειτουργική συσκευή 3 σε 1 (αναρρόφηση - φύσημα - τεμαχισμός φύλλων) διαθετει σάκο συλλογής μεγάλου όγκου ο οποίος ελέγχεται με μοχλό επιλογής, ο οποίος επιτρέπει ακόμα και την ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών αναρρόφησης και φυσητήρα. Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα, η ιδανική ταχύτητα του αέρα μπορεί να προσαρμοστεί στο απαιτούμενο αποτέλεσμα καθαρισμού, από ένα ελαφρύ φύσημα έως τη προσωρινή ενίσχυση Turbo. Εμπεριέχονται αφαιρούμενα ροδάκια οδηγοί για απλούστερη και αποδοτικη εργασία. Έτσι ο χειρισμός της συσκευής δεν είναι καθόλου κουραστικός όταν εργάζεστε για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπή. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.