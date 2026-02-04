Το χορτοκοπτικό μπαταρίας LTR 3-18 Dual Battery είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή και βολική λύση για το κόψιμο του γκαζόν και των άκρων του γκαζόν με ακρίβεια. Ο ισχυρός κινητήρας 36 volt παίρνει όλη την ενέργεια που χρειάζεται από δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 volt και προσφέρει εντυπωσιακή απόδοση. Η ρυθμιζόμενη λαβή δύο τμημάτων και η τηλεσκοπική λειτουργία για τον άξονα του ψαλιδιού έχουν σχεδιαστεί για εργονομία. Το περιστρεφόμενο νήμα κοπής εξασφαλίζει ακριβή κοπή του γκαζόν και διατηρείται σε ασφαλή απόσταση από φυτά και δέντρα μέσω του πτυσσόμενου τμήματος. Είτε πρόκειται για στενές γωνίες είτε για δύσκολα σημεία στον κήπο, αυτό το ασύρματο χορτοκοπτικό καταφέρνει κάθε πρόκληση. Δεδομένου ότι η γωνία της κεφαλής κοπής μπορεί επίσης να ρυθμιστεί, μπορείτε ακόμη και να επιτύχετε καθαρά αποτελέσματα κοπής κάτω από εμπόδια ή σε πλαγιές. Η αυτόματη ρύθμιση του νήματος κοπής εξασφαλίζει τέλειο μήκος νήματος και ακριβές κόψιμο κάθε φορά.