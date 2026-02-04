Χορτοκοπτικό μεσινέζας μπαταρίας LTR 3-18 Dual
Ισχυρό, αποδοτικό και άνετο – ο κινητήρας 36 V υψηλής απόδοσης που τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 18 V κάνει το κούρεμα του γκαζόν διασκεδαστικό. Επίσης είναι πολύ αποτελεσματικό σε ψηλό γρασίδι.
Το χορτοκοπτικό μπαταρίας LTR 3-18 Dual Battery είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή και βολική λύση για το κόψιμο του γκαζόν και των άκρων του γκαζόν με ακρίβεια. Ο ισχυρός κινητήρας 36 volt παίρνει όλη την ενέργεια που χρειάζεται από δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 volt και προσφέρει εντυπωσιακή απόδοση. Η ρυθμιζόμενη λαβή δύο τμημάτων και η τηλεσκοπική λειτουργία για τον άξονα του ψαλιδιού έχουν σχεδιαστεί για εργονομία. Το περιστρεφόμενο νήμα κοπής εξασφαλίζει ακριβή κοπή του γκαζόν και διατηρείται σε ασφαλή απόσταση από φυτά και δέντρα μέσω του πτυσσόμενου τμήματος. Είτε πρόκειται για στενές γωνίες είτε για δύσκολα σημεία στον κήπο, αυτό το ασύρματο χορτοκοπτικό καταφέρνει κάθε πρόκληση. Δεδομένου ότι η γωνία της κεφαλής κοπής μπορεί επίσης να ρυθμιστεί, μπορείτε ακόμη και να επιτύχετε καθαρά αποτελέσματα κοπής κάτω από εμπόδια ή σε πλαγιές. Η αυτόματη ρύθμιση του νήματος κοπής εξασφαλίζει τέλειο μήκος νήματος και ακριβές κόψιμο κάθε φορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
36 V powerΙσχυρός κινητήρας 36 V που τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V.
Αποτελεσματικό σύστημα κοπήςΗ λειτουργία κοπής καθιστά εύκολη την εργασία σε γωνίες και στενούς χώρους στον κήπο. Η περιστρεφόμενη μεσινέζα εγγυάται ακριβή κοπή και αθόρυβη λειτουργία.
Κοπή άκρωνΠεριστρεφόμενη κεφαλή κοπής για καθαρά άκρα γκαζόν κατά μήκος σε βεράντες και μονοπάτια.
Ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπής
- Εργονομική λύση κοπής, ακόμη και κάτω από μικρά εμπόδια όπως πάγκους κήπου.
Πτυσσόμενο προστατευτικό φυτών
- Προστατεύει τα φυτά από ζημιές όταν κόβονται κατά μήκος παρτεριών και δέντρων.
Τηλεσκοπική λαβή
- Προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του χρήστη. Για όρθια θέση εργασίας που αποτρέπει την οσφυαλγία και τον τραυματισμό.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Ελαστική λαβή για ασφαλή κράτημα και επιπλέον άνεση.
- Η γωνία της λαβής δύο τμημάτων είναι ρυθμιζόμενη για εργονομική και ξεκούραστη στάση.
Αυτόματη ρύθμιση της μεσινέζας
- Η αυτόματη ρύθμιση εγγυάται ότι η μεσινέζα έχει πάντα το ιδανικό μήκος για την εργασία.
Βέλτιστη χρήση λεπίδων κοπής
- Ιδανικό για εργασίες υψηλής έντασης, όπως η απομάκρυνση των αγριόχορτων.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου με οθόνη μπαταρίας LCD: δείχνει τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας, τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης και τη χωρητικότητα της μπαταρίας.
- Οι δύο ανταλλάξιμες μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλες τις άλλες συσκευές στην πλατφόρμα 18 V Kärcher Battery Power.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση κινητήρα (V)
|36
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Διάμετρος κοπής (cm)
|30
|Περιστροφικός κόφτης
|Κεφαλή γραμμής
|Επέκταση του νήματος
|αυτόματο
|Γεωμετρία γραμμής κοπής
|Περιστρεφόμενο
|Διάμετρος γραμμής (mm)
|2
|Προσαρμογή ταχύτητας
|Όχι
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|8000
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|2
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 350 x 1285
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Ιμάντας για τον ώμο
Εξοπλισμός
- Σπείρα
- Προστατευτικό φυτών
- Ρύθμιση κλίσης
- Επιπρόσθετη λαβή
- Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν
- Άκρες γκαζόν