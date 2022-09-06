Γιατί ο Καθαρισμός της Βεράντας είναι Απαραίτητος;

Τα πλακίδια της βεράντας, είτε είναι από σκυρόδεμα είτε από φυσική πέτρα, είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και στην καθημερινή χρήση. Με τον καιρό, συσσωρεύονται:

Λεκέδες από φαγητά, ποτά ή λάδια.

Μούχλα και άλγη, ειδικά σε σκιερά σημεία.

Βρύα και αγριόχορτα στους αρμούς, που όχι μόνο χαλάνε την αισθητική, αλλά μπορεί να γίνουν και επικίνδυνα, κάνοντας την επιφάνεια ολισθηρή.

Ο τακτικός καθαρισμός, τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, διατηρεί την επιφάνεια ασφαλή, υγιεινή και όμορφη.