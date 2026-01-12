Καθαριστικό πέτρινων επιφανειών και προσόψεων RM 623, 5l

Ισχυρό καθαριστικό για την αποτελεσματική και χωρίς κόπο αφαίρεση ρύπων από λίπη, γράσσα, σκόνη, υγρασία από πέτρινες και αλουμινένιες προσόψεις, πέτρινες ταράτσες και άλλες επιφάνειες από πέτρα. Με εξειδικευμένη φόρμουλα για να προστατεύει και να διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές για μεγαλύτερο χρόνο και να δίνει προστασία ενάντια στους ανέμους και τις καιρικές συνθήκες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος (kg) 5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 192 x 145 x 248
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ταράτσες
  • Προσόψεις αλουμινίου
  • Πέτρινες επιφάνειες
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
Εξαρτήματα