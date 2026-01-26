T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer

Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσίλισμα: Το μηχάνημα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων Τ 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.

Ο περιστρεφόμενος βραχίονας διπλής δέσμης του μηχανήματος καθαρισμού τοίχων και δαπέδων Τ 5 Τ-Racer μπορεί να απομακρύνει ρύπους από μεγάλες επιφάνειες – για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων εξωτερικών χώρων. Εξαιρετικά πρακτικό: Το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε το ακροφύσιο να είναι τοποθετημένο στην ιδανική απόσταση από την επιφάνεια, ανάλογα με το υλικό. Αυτό σημαίνει ότι οι σκληρές επιφάνειες, όπως οι πέτρινες και τσιμεντένιες επιφάνειες, μπορούν να καθαριστούν εξίσου αποτελεσματικά με πιο ευαίσθητες επιφάνειες, όπως οι ξύλινες. Ως αποτέλεσμα, το Τ 5 Τ-Racer καθαρίζει περίπου στον μισό χρόνο από αυτόν που χρειάζεται μια διάταξη ψεκασμού. Επιπλέον, το κάλυμμα προστατεύει αποτελεσματικά τον χειριστή και τον περιβάλλοντα χώρο από τον ψεκασμό νερού και η υπερύψωση απλοποιεί τον χειρισμό. Χάρη στην εργονομική λαβή, μπορούν να καθαριστούν αποτελεσματικά ακόμη και κάθετες επιφάνειες, όπως οι γκαραζόπορτες. Κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης των σειρών K 2 έως K 7.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer␍: Δύο περιστρεφόμενα επίπεδα ακροφύσια δέσμης
Εξαιρετική απόδοση σε επιφάνεια – ιδανικό για τον καθαρισμό μεγαλύτερων χώρων.
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer␍: Προστατευτικό προστασίας από πιτσιλιές
Καθαρισμός χωρίς πιτσίλισμα.
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer␍: Ρυθμιζόμενο ύψος
Η ρύθμιση της απόστασης του ακροφυσίου επιτρέπει τον καθαρισμό πολλών διαφορετικών επιφανειών. Καθαρισμός ευαίσθητων και μη επιφανειών, όπως ξύλινων και πέτρινων επιφανειών.
Λαβή
  • Εύκολος καθαρισμός κάθετων επιφανειών.
Υπερύψωση
  • Το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών είναι υπερυψώνεται πάνω από το δάπεδο και εγγυάται εύκολο καθαρισμό.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 1,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 708 x 280 x 995
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
  • Ταράτσες
  • Πόρτες γκαράζ
  • Μικρές προσόψεις σπιτιών
  • Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
  • Μονοπάτια
Εξαρτήματα