T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer␍
Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσίλισμα: Το μηχάνημα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων Τ 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.
Ο περιστρεφόμενος βραχίονας διπλής δέσμης του μηχανήματος καθαρισμού τοίχων και δαπέδων Τ 5 Τ-Racer μπορεί να απομακρύνει ρύπους από μεγάλες επιφάνειες – για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων εξωτερικών χώρων. Εξαιρετικά πρακτικό: Το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε το ακροφύσιο να είναι τοποθετημένο στην ιδανική απόσταση από την επιφάνεια, ανάλογα με το υλικό. Αυτό σημαίνει ότι οι σκληρές επιφάνειες, όπως οι πέτρινες και τσιμεντένιες επιφάνειες, μπορούν να καθαριστούν εξίσου αποτελεσματικά με πιο ευαίσθητες επιφάνειες, όπως οι ξύλινες. Ως αποτέλεσμα, το Τ 5 Τ-Racer καθαρίζει περίπου στον μισό χρόνο από αυτόν που χρειάζεται μια διάταξη ψεκασμού. Επιπλέον, το κάλυμμα προστατεύει αποτελεσματικά τον χειριστή και τον περιβάλλοντα χώρο από τον ψεκασμό νερού και η υπερύψωση απλοποιεί τον χειρισμό. Χάρη στην εργονομική λαβή, μπορούν να καθαριστούν αποτελεσματικά ακόμη και κάθετες επιφάνειες, όπως οι γκαραζόπορτες. Κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης των σειρών K 2 έως K 7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δύο περιστρεφόμενα επίπεδα ακροφύσια δέσμηςΕξαιρετική απόδοση σε επιφάνεια – ιδανικό για τον καθαρισμό μεγαλύτερων χώρων.
Προστατευτικό προστασίας από πιτσιλιέςΚαθαρισμός χωρίς πιτσίλισμα.
Ρυθμιζόμενο ύψοςΗ ρύθμιση της απόστασης του ακροφυσίου επιτρέπει τον καθαρισμό πολλών διαφορετικών επιφανειών. Καθαρισμός ευαίσθητων και μη επιφανειών, όπως ξύλινων και πέτρινων επιφανειών.
Λαβή
- Εύκολος καθαρισμός κάθετων επιφανειών.
Υπερύψωση
- Το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών είναι υπερυψώνεται πάνω από το δάπεδο και εγγυάται εύκολο καθαρισμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|708 x 280 x 995
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Battery
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Universal
- K3
- K3 Power Control
- K3 Power Control Home
- K4 Power Control
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Premium Smart Control
- K5 Smart Control
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 KHP
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control Car
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHP 3
Πεδία εφαρμογής
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Ταράτσες
- Πόρτες γκαράζ
- Μικρές προσόψεις σπιτιών
- Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Μονοπάτια