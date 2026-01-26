Ο περιστρεφόμενος βραχίονας διπλής δέσμης του μηχανήματος καθαρισμού τοίχων και δαπέδων Τ 5 Τ-Racer μπορεί να απομακρύνει ρύπους από μεγάλες επιφάνειες – για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων εξωτερικών χώρων. Εξαιρετικά πρακτικό: Το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε το ακροφύσιο να είναι τοποθετημένο στην ιδανική απόσταση από την επιφάνεια, ανάλογα με το υλικό. Αυτό σημαίνει ότι οι σκληρές επιφάνειες, όπως οι πέτρινες και τσιμεντένιες επιφάνειες, μπορούν να καθαριστούν εξίσου αποτελεσματικά με πιο ευαίσθητες επιφάνειες, όπως οι ξύλινες. Ως αποτέλεσμα, το Τ 5 Τ-Racer καθαρίζει περίπου στον μισό χρόνο από αυτόν που χρειάζεται μια διάταξη ψεκασμού. Επιπλέον, το κάλυμμα προστατεύει αποτελεσματικά τον χειριστή και τον περιβάλλοντα χώρο από τον ψεκασμό νερού και η υπερύψωση απλοποιεί τον χειρισμό. Χάρη στην εργονομική λαβή, μπορούν να καθαριστούν αποτελεσματικά ακόμη και κάθετες επιφάνειες, όπως οι γκαραζόπορτες. Κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης των σειρών K 2 έως K 7.