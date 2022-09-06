ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ;
Μια βεράντα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, ιδίως το καλοκαίρι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καταφύγιο για να χαλαρώσεις και να χαρείς τον ήλιο, ή για να καθίσεις με τους φίλους και την οικογένειά σου. Τα ξύλινα δάπεδα είναι εξαιρετικά δημοφιλή, επειδή εκπέμπουν μια θερμή φυσικότητα και μπορούν να μετατρέψουν τον κήπο σε έναν άνετο εξωτερικό χώρο διαβίωσης. Το μειονέκτημα του ξύλου, σε αντίθεση με το σκυρόδεμα ή την πέτρα, είναι η ευαισθησία που το χαρακτηρίζει, η οποία εξαρτάται και από την ποικιλία που χρησιμοποιείται. Για να απολαύσεις τα ξύλινα δάπεδα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είναι σημαντικό να τα υποβάλλεις σε τακτικό καθαρισμό και συντήρηση. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για τον καθαρισμό των ξύλινων βεραντών!
Πότε πρέπει να καθαρίζονται οι ξύλινες σανίδες δαπέδου;
Ανεξάρτητα από το αν μια βεράντα είναι κατασκευασμένη από ξύλο, πέτρα ή σκυρόδεμα, οποιοσδήποτε εξωτερικός χώρος είναι εκτεθειμένος σε πολλές διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Ο άνεμος, η βροχή και το ηλιακό φως μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στις ξύλινες σανίδες του δαπέδου. Ιδιαίτερα η επίμονη υγρασία που κυριαρχεί τους φθινοπωρινούς και τους χειμερινούς μήνες μπορεί να επιτεθεί στο ξύλο, κάνοντάς το πορώδες. Επιπλέον, καθώς οι άνθρωποι καταναλώνουν τρόφιμα, διασκεδάζουν και ζουν επάνω στα ξύλινα δάπεδα το καλοκαίρι, εμφανίζονται σημάδια φθοράς. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε γρατζουνιές, ρωγμές, λεκέδες και αποχρωματισμό του ξύλου.
Αλλά πότε είναι η ιδανική στιγμή για τον καθαρισμό των ξύλινων δαπέδων; Θα πρέπει να εκτελείς έναν βασικό καθαρισμό δύο φορές τον χρόνο. Συνιστούμε τον καθαρισμό των ξύλινων βεραντών την άνοιξη, κατά την έναρξη της περιόδου κηπουρικής, καθώς επίσης και το φθινόπωρο, για την προστασία του κήπου από τον χειμώνα. Ο καθαρισμός και η συντήρηση των ξύλινων δαπέδων πρέπει πάντα να λαμβάνουν χώρα σε ξηρές καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να στεγνώσει εντελώς το ξύλο.
Για ποιον λόγο είναι απαραίτητος ο τακτικός καθαρισμός των ξύλινων δαπέδων;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που επιβάλλουν τον τακτικό καθαρισμό των ξύλινων δαπέδων:
- Το γκριζάρισμα μειώνεται ή αποτρέπεται.
- Η ξύλινη βεράντα διατηρεί την όψη της.
- Οι επικαθίσεις από πρασινάδες, όπως είναι τα βρύα, απομακρύνονται.
- Αποτρέπεται η δημιουργία ολισθηρών σημείων στην επιφάνεια του ξύλου.
- Αποτρέπεται η κατακράτηση νερού ή η δημιουργία υγρών σημείων που οφείλονται στην παρουσία ρύπων. Αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός των επιβλαβών μυκήτων
Προετοιμασία πριν από τον καθαρισμό του ξύλινου δαπέδου
Πριν ξεκινήσεις, όλα τα έπιπλα και οι γλάστρες του κήπου πρέπει να απομακρυνθούν, έτσι ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις γωνίες της βεράντας. Τώρα ολόκληρος ο εξωτερικός χώρος μπορεί να καθαριστεί με τη βοήθεια μιας σκούπας. Για να απομακρύνεις τα πεσμένα φύλλα ιδιαίτερα γρήγορα και αποτελεσματικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν μπαταριοκίνητο φυσητήρα φύλλων και έναν φυσητήρα-αναρροφητήρα. Τοποθέτησε τα έπιπλα του κήπου πίσω στη θέση τους μόνο όταν βεβαιωθείς ότι το πάτωμα έχει στεγνώσει εντελώς. Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να αξιοποιηθεί για τον καθαρισμό των επίπλων του κήπου.
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να καθαρίσεις τα ξύλινα δάπεδα;
Ο τρόπος καθαρισμού των ξύλινων δαπέδων καθορίζεται από τον βαθμό ρύπανσης. Εάν έχουν συσσωρευτεί μόνο φύλλα ή ορισμένες επικαθίσεις από πρασινάδες, ο καθαρισμός μπορεί να γίνει γρήγορα και εύκολα με το χέρι. Αυτό δεν απαιτεί τη χρήση ειδικών χημικών προϊόντων καθαρισμού. Αντί γι’ αυτά, μια σκούπα με ανθεκτικές τρίχες, μια βούρτσα χειρός ή ένα απλό σφουγγάρι, λίγο ζεστό νερό και σαπούνι συνήθως αποδεικνύονται υπεραρκετά για την αποτελεσματική αφαίρεση των ρύπων από τα ξύλινα δάπεδα.
Ωστόσο, για επίμονες επικαθίσεις, όπως είναι οι επικαθίσεις από πρασινάδες, χρειάζεται λίγη επιπλέον βοήθεια. Ένας καθαριστής επιφανειών με κυλινδρικές βούρτσες για ξύλινες επιφάνειες λειτουργεί αρκετά καλά. Προσφέρει ήπιο και ταυτόχρονα αποτελεσματικό καθαρισμό, χρησιμοποιώντας την ελάχιστη δυνατή ποσότητα νερού. Οι δύο κυλινδρικές βούρτσες ρευστοποιούν εύκολα τους ρύπους και τα ακροφύσια νερού που είναι τοποθετημένα από πάνω ενισχύουν το αποτέλεσμα, ξεπλένοντας παράλληλα τους ρύπους. Η παροχή νερού ρυθμίζεται χειροκίνητα ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης μέσω μιας βαλβίδας. Καθώς το ισχυρό μοτέρ είναι τοποθετημένο στο κέντρο και οι βούρτσες μπορούν να φτάσουν στις γωνίες και τις άκρες, η συσκευή μπορεί επίσης να απομακρύνει εύκολα τους ρύπους από τους τοίχους του σπιτιού. Χάρη στις εναλλάξιμες βούρτσες, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο των ξύλινων όσο και των πέτρινων επιφανειών.
Συμβουλή
Προκειμένου να μειωθεί η απαιτούμενη ισχύς κατά τη χρήση του συστήματος καθαρισμού βεραντών, κράτησε το εργαλείο υπό μικρή γωνία κλίσης, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο έδαφος.
Χρήση ενός πλυστικού μηχανήματος για τον καθαρισμό των ξύλινων δαπέδων
Για τη συντήρηση των ξύλινων δαπέδων, μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεΙς το πλυστικό μηχάνημα, διασφαλίζοντας ωστόσο ότι έχεΙς επιλέξει τη σωστή ρύθμιση ή τα κατάλληλα εξαρτήματα. Το ξύλο είναι ένα μαλακό υλικό και μπορεί να είναι αρκετά ευαίσθητο, ανάλογα με την ποικιλία στην οποία ανήκει και την επεξεργασία στην οποία έχει υποβληθεί. Κατά συνέπεια, η μέθοδος και τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των ξύλινων δαπέδων πρέπει να επιλεγούν με προσοχή. Δοκίμασε τη μέθοδο που επίλεξες σε ένα δυσδιάκριτο σημείο πριν προχωρήσεις στην εφαρμογή της. Κατά την επιλογή των ρυθμίσεων του πλυστικού μηχανήματος, παράγοντες όπως η ποιότητα της κατασκευής, η επεξεργασία και η κατάσταση του ξύλου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Όσο πιο ευαίσθητο είναι το υλικό, τόσο μικρότερη πίεση πρέπει να εφαρμόζεται.
Διάβασε παρακάτω πώς μπορείς να καθαρίσεις τις ξύλινες σανίδες του δαπέδου με ένα πλυστικό μηχάνημα, ένα χημικό προϊόν καθαρισμού και μια βούρτσα καθαρισμού ισχύος:
Βήμα 1: Εφάρμοσε το χημικό προϊόν καθαρισμού
Οι χονδροειδείς ρύποι απομακρύνονται εξαιρετικά εύκολα από τη βεράντα με την εφαρμογή χημικών προϊόντων καθαρισμού στην επιφάνεια, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας την κάνη ψεκασμού Vario-Power και στη συνέχεια το πλυστικό μηχάνημα. Το καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 σε 1 δεν προσφέρει μόνο βαθύ καθαρισμό αλλά και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ παράλληλα το φυσικό συστατικό κεριού που περιέχει περιποιείται το ξύλο και το προστατεύει από τους ρύπους και την υγρασία. Βρέξτε την επιφάνεια ομοιόμορφα δημιουργώντας αφρό και αφήστε το καθαριστικό να δράσει για δύο έως πέντε λεπτά.
Βήμα 2: Τρίψε τα ξύλινα δάπεδα
Για να καθαρίσεις την ξύλινη βεράντα σε βάθος, αφαίρεσε πρώτα το ακροφύσιο επίπεδης δέσμης και σύνδεσε τη βούρτσα καθαρισμού ισχύος στο πλυστικό μηχάνημα. Η χρήση της βούρτσας συνιστάται ιδιαίτερα για ξύλινα δάπεδα, επειδή οι λεπτές τρίχες φτάνουν μέχρι το εσωτερικό των αυλακώσεων της επιφάνειας. Η βούρτσα διαθέτει επίσης τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης, τα οποία εντείνουν την ισχύ καθαρισμού της. Τώρα μετακίνησε ομοιόμορφα τη βούρτσα καθαρισμού ισχύος μπρος-πίσω, προσθέτοντας παράλληλα νερό. Το τρίψιμο πρέπει να γίνεται πάντα προς την κατεύθυνση των κόκκων.
Βήμα 3: Επανεφαρμογή του καθαριστικού
Για προστασία μακράς διάρκειας, μπορείς να εφαρμόσεις το καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 σε 1 για δεύτερη φορά. Για να το κάνεις αυτό, σύνδεσε ξανά την κάνη ψεκασμού στο πλυστικό μηχάνημα, στη συνέχεια εφάρμοσετο χημικό προϊόν καθαρισμού ομοιόμορφα στην ξύλινη επιφάνεια χρησιμοποιώντας το ακροφύσιο επίπεδης δέσμης και άφησέ το να δράσει (βλ. βήμα 1).
Βήμα 4: Ξέπλυνε το ξύλινο δάπεδο
Τέλος, ξεπλύνετε το ξύλινο δάπεδο με το ακροφύσιο επίπεδης δέσμης ακολουθώντας την κατεύθυνση των κόκκων. Καθαρίστε τα ξύλινα δάπεδα χρησιμοποιώντας μόνο το ακροφύσιο επίπεδης δέσμης, καθώς οι φυσητήρες ή τα εξαρτήματα αφαίρεσης ρύπων θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορές. Κατά το ξέπλυμα των ξύλινων δαπέδων, διατηρήστε απόσταση 30 εκατοστών από την επιφάνεια για να πετύχετε το ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, αφήστε το ξύλο να στεγνώσει.
Απομάκρυνε τους χονδροειδείς ρύπους και το γκριζάρισμα από τα ξύλινα δάπεδα
Οι χονδροειδείς ρύποι που οφείλονται στις καιρικές συνθήκες και την καθημερινή χρήση της βεράντας είναι (σχεδόν) αδύνατο να αποφευχθούν. Με την πάροδο του χρόνου, το ξύλο αποκτά μια γκρίζα απόχρωση εξαιτίας της υγρασίας και του ηλιακού φωτός, ή μπορεί να σχηματιστούν επικαθίσεις και λεκέδες. Για να τα αφαιρέσεις, ψέκασε το ξύλινο δάπεδο με λίγο νερό. Στη συνέχεια αφαίρεσετυχόν υπολείμματα ρύπων με μια σκούπα ή μια βούρτσα χειρός. Για να αντιμετωπίσεις το γκριζάρισμα του ξύλου, κυκλοφορούν στην αγορά ειδικά χημικά προϊόντα καθαρισμού. Εφάρμοσε το χημικό προϊόν στο ξύλο και άφησέ το να δράσει για αρκετές ώρες πριν το ξεπλύνεις με καθαρό νερό.
Αφαίρεση των επικαθίσεων από πρασινάδες
Μερικές φορές, οι υγρές επικαθίσεις από πρασινάδες καλύπτουν τα ξύλινα δάπεδα. Το ξύλο γίνεται ολισθηρό εξαιτίας της υγρασίας που διατηρούν τα βρύα και άλλα είδη βλάστησης. Για την αποφυγή ατυχημάτων, τα βρύα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως από τις ξύλινες σανίδες του δαπέδου. Τα οικιακά μέσα, όπως ένα μείγμα από ζεστό νερό, αλεύρι καλαμποκιού και διττανθρακική σόδα, είναι ιδανικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Το συγκεκριμένο διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας πάστας καθαρισμού για την απομάκρυνση των επικαθίσεων από πρασινάδες και των βρύων. Πρόσθεσε τρεις κουταλιές της σούπας αλεύρι καλαμποκιού σε περίπου 500 ml ζεστό νερό και ανακάτεψε καλά μέχρι να διαλυθεί το αλεύρι. Όταν αναμειγνύεις την πάστα, βεβαιώσου ότι δεν σχηματίζονται σβώλοι. Έπειτα βάλε το ελαφρώς κρεμώδες μείγμα σε μια κατσαρόλα προσθέτοντας 100 γραμμάρια διττανθρακικής σόδας και 5 λίτρα νερό. Τοποθέτησε την κατσαρόλα με το μείγμα σε μια εστία σε θερμοκρασία βρασμού.
Στη συνέχεια εφάρμοσε την πάστα καθαρισμού στο ξύλινο δάπεδο και δούλεψέ την, χρησιμοποιώντας μια βούρτσα πλύσης ή μια βούρτσα χειρός. Άφησε το μείγμα να δράσει για μερικές ώρες και στη συνέχεια ξέπλυνε το ξύλινο δάπεδο σχολαστικά με έναν εύκαμπτο σωλήνα κήπου.
Καθαρισμός των ξύλινων δαπέδων και των πηχακίων με άλλα οικιακά μέσα
Εκτός από το μείγμα με σόδα και αλεύρι, υπάρχουν και άλλα οικιακά μέσα για τη συντήρηση των ξύλινων δαπέδων. Για παράδειγμα, λίγο αραιωμένο υγρό πιάτων είναι αποτελεσματικό κατά των απλών λεκέδων. Μερικές σταγόνες υγρού πιάτων διαλυμένου σε νερό αρκούν. Απλά εφάρμοσε αρκετή ποσότητα στα ξύλινα πηχάκια και στη συνέχεια τρίψε τα καλά χρησιμοποιώντας μια βούρτσα ή μια σκούπα με τρίχες. Τέλος, ξέπλυνε το δάπεδο με καθαρό νερό. Το υγρό σαπούνι είναι εξίσου αποτελεσματικό. Εφάρμοσε το αδιάλυτο σαπούνι στο ξύλινο δάπεδο, τρίψε την επιφάνεια με μια βούρτσα και έπειτα ξέπλυνε καλά με καθαρό νερό.
Συντήρηση των ξύλινων δαπέδων με λάδι
Για να σφραγίσεις το ξύλο και να το προστατέψεις από τους ρύπους, μπορείς να εφαρμόσεις ένα ειδικό λάδι για ξύλινες επιφάνειες μετά τον καθαρισμό. Το λάδι βοηθά το ξύλο να διατηρήσει το χρώμα του και ταυτόχρονα σφραγίζει τις ρωγμές και τις ατέλειες του υλικού. Παράλληλα, προστατεύει από την υγρασία. Ορισμένα προϊόντα καθαρισμού για ξύλινες επιφάνειες προσφέρουν ταυτόχρονα και προστασία, επομένως δεν απαιτείται η περαιτέρω επεξεργασία του ξύλου με λάδι.