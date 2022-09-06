Πότε πρέπει να καθαρίζονται οι ξύλινες σανίδες δαπέδου;

Ανεξάρτητα από το αν μια βεράντα είναι κατασκευασμένη από ξύλο, πέτρα ή σκυρόδεμα, οποιοσδήποτε εξωτερικός χώρος είναι εκτεθειμένος σε πολλές διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Ο άνεμος, η βροχή και το ηλιακό φως μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στις ξύλινες σανίδες του δαπέδου. Ιδιαίτερα η επίμονη υγρασία που κυριαρχεί τους φθινοπωρινούς και τους χειμερινούς μήνες μπορεί να επιτεθεί στο ξύλο, κάνοντάς το πορώδες. Επιπλέον, καθώς οι άνθρωποι καταναλώνουν τρόφιμα, διασκεδάζουν και ζουν επάνω στα ξύλινα δάπεδα το καλοκαίρι, εμφανίζονται σημάδια φθοράς. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε γρατζουνιές, ρωγμές, λεκέδες και αποχρωματισμό του ξύλου.

Αλλά πότε είναι η ιδανική στιγμή για τον καθαρισμό των ξύλινων δαπέδων; Θα πρέπει να εκτελείς έναν βασικό καθαρισμό δύο φορές τον χρόνο. Συνιστούμε τον καθαρισμό των ξύλινων βεραντών την άνοιξη, κατά την έναρξη της περιόδου κηπουρικής, καθώς επίσης και το φθινόπωρο, για την προστασία του κήπου από τον χειμώνα. Ο καθαρισμός και η συντήρηση των ξύλινων δαπέδων πρέπει πάντα να λαμβάνουν χώρα σε ξηρές καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να στεγνώσει εντελώς το ξύλο.