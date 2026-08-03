Κυλινδρικές βούρτσες για ξύλινες επιφάνειες
Οι ρύποι σε εξωτερικούς χώρους αφαιρούνται πλήρως και ομοιόμορφα με τις κεφαλές της βούρτσας του σετ κυλίνδρων 2 εξαρτημάτων για το PCL 4. Οι ξύλινες επιφάνειες και τα ξύλινα καλύμματα WPC θα δείχνουν και πάλι σαν καινούρια.
Το δάπεδο της αυλής θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και επαρκώς από τη βρωμιά που δημιουργούν τα διάφορα καιρικά φαινόμενα. Χάρη στις κυλινδρικές βούρτσες που είναι ειδικά σχεδιασμένες για ξύλινες επιφάνειες και ξύλινα καλύμματα WPC, η βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί από τους εξωτερικούς χώρους με ιδιαίτερα ομοιόμορφο και αποτελεσματικό τρόπο. Οι δύο κυλινδρικές βούρτσες που περιλαμβάνονται στο σετ αλλάζονται εύκολα, και μπορούν να αντικαταστήσουν τις βούρτσες που περιέχονται στα παραδοτέα του μηχανήματος καθαρισμού αυλής PCL 4.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σχολαστικός και ομοιόμορφος καθαρισμός ξύλινων επιφανειών και ξύλινων καλυμμάτων WPC σε εξωτερικούς χώρους με καλή απόδοση κάλυψης επιφάνειας
Υλικό τρίχας ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στην εργασία καθαρισμού.
Βελτιστοποιημένο προφίλ βούρτσας για τον καθαρισμό ξύλινων επιφανειών και ξύλινων καλυμμάτων WPC
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Μπαλκόνι
- Ξύλινες επιφάνειες
- Πράσινος λειχήνας
- Βρύα