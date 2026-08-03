Κυλινδρικές βούρτσες για ξύλινες επιφάνειες

Το δάπεδο της αυλής θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και επαρκώς από τη βρωμιά που δημιουργούν τα διάφορα καιρικά φαινόμενα. Χάρη στις κυλινδρικές βούρτσες που είναι ειδικά σχεδιασμένες για ξύλινες επιφάνειες και ξύλινα καλύμματα WPC, η βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί από τους εξωτερικούς χώρους με ιδιαίτερα ομοιόμορφο και αποτελεσματικό τρόπο. Οι δύο κυλινδρικές βούρτσες που περιλαμβάνονται στο σετ αλλάζονται εύκολα, και μπορούν να αντικαταστήσουν τις βούρτσες που περιέχονται στα παραδοτέα του μηχανήματος καθαρισμού αυλής PCL 4.