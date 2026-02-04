Με το ηλεκτρικό σύστημα καθαρισμού αυλών PCL 4, η επίμονη βρωμιά αφαιρείται από τις ξύλινες βεράντες εύκολα, αποτελεσματικά και εξαιρετικά ομοιόμορφα. Απλά συνδέστε το σύστημα καθαρισμού αυλών στο λάστιχο του κήπου και αρχίστε να καθαρίζετε. Ο συνδυασμός δύο περιστρεφόμενων και αντικαταστάσιμων βουρτσών με κυλίνδρους και η δυνατότητα ρύθμισης της παροχής νερού διασφαλίζουν ότι η βρωμιά αποκολλάται και αφαιρείται αξιόπιστα και ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι οι αυλές καθαρίζονται πολύ καλά και πολύ γρήγορα – και χωρίς να καταναλώνεται περισσότερο νερό από ό,τι πραγματικά χρειάζεται. Το πλάτος και η θέση των κυλίνδρων έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καθαρισμός δύο σανίδων μέχρι την άκρη σε ένα μόνο βήμα, γεγονός που επίσης εξοικονομεί χρόνο. Χάρη στις αντικαταστάσιμες κυλινδρικές βούρτσες, αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται όχι μόνο για επιφάνειες από ξύλο και WPC αλλά και για τον ενδελεχή και ήπιο καθαρισμό όλων των λείων και στεγανοποιημένων πλακιδίων και πλακών από πέτρα.