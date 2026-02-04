Καθαριστής επιφανειών PCL 4
Χάρη στις περιστροφικές κυλινδρικές βούρτσες και το ενσωματωμένο σύστημα διανομής νερού, το σύστημα καθαρισμού αυλών PCL 4 αφαιρεί τη βρωμιά από τις ξύλινες βεράντες, αποτελεσματικά και ομοιόμορφα.
Με το ηλεκτρικό σύστημα καθαρισμού αυλών PCL 4, η επίμονη βρωμιά αφαιρείται από τις ξύλινες βεράντες εύκολα, αποτελεσματικά και εξαιρετικά ομοιόμορφα. Απλά συνδέστε το σύστημα καθαρισμού αυλών στο λάστιχο του κήπου και αρχίστε να καθαρίζετε. Ο συνδυασμός δύο περιστρεφόμενων και αντικαταστάσιμων βουρτσών με κυλίνδρους και η δυνατότητα ρύθμισης της παροχής νερού διασφαλίζουν ότι η βρωμιά αποκολλάται και αφαιρείται αξιόπιστα και ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι οι αυλές καθαρίζονται πολύ καλά και πολύ γρήγορα – και χωρίς να καταναλώνεται περισσότερο νερό από ό,τι πραγματικά χρειάζεται. Το πλάτος και η θέση των κυλίνδρων έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καθαρισμός δύο σανίδων μέχρι την άκρη σε ένα μόνο βήμα, γεγονός που επίσης εξοικονομεί χρόνο. Χάρη στις αντικαταστάσιμες κυλινδρικές βούρτσες, αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται όχι μόνο για επιφάνειες από ξύλο και WPC αλλά και για τον ενδελεχή και ήπιο καθαρισμό όλων των λείων και στεγανοποιημένων πλακιδίων και πλακών από πέτρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δύο υψηλής ποιότητας περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες (περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της προμήθειας για ξύλινες επιφάνειες)Σχολαστικός και ομοιόμορφος καθαρισμός ξύλινων επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους με ικανοποιητική απόδοση κάλυψης επιφάνειας.
Δύο ακροφύσια πάνω από τις κυλινδρικές βούρτσεςΑποκολλά και αφαιρεί τη βρωμιά με ένα βήμα. Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους.
Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί μέσω μιας βαλβίδαςΚαθαρισμός χωρίς υπερβολική κατανάλωση νερού.
Σύνδεση των βουρτσών με κυλίνδρους στο κέντρο
- Καθαρισμός μέχρι την άκρη της επιφάνειας – ακόμη και για γωνίες και άκρες.
Δυνατότητα αντικατάστασης των βουρτσών με κυλίνδρους
- κυλινδρικές βούρτσες για ξύλινες επιφάνειες, κατάλληλες για τον καθαρισμό ξύλινων σανίδων και επιφανειών από WPC. Οι κυλινδρικές βούρτσες για πέτρινες επιφάνειες (διατίθενται ως προαιρετικά εξαρτήματα) είναι κατάλληλες για λεία και στεγανά πλακίδια από πέτρα.
Ισχυρός κινητήρας για την κίνηση των βουρτσών με κυλίνδρους
- Εύκολη εργασία με ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση (bar)
|10
|Εύρος πίεσης
|Χαμηλή πίεση
|Κατανάλωση νερού σε 4 bar (l/h)
|max. 180
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|0,6
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|600 - 800
|Πλάτος εργασίας κυλινδρικής βούρτσας (mm)
|300
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1281 x 307 x 350
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσες ρολού για ξύλινες επιφάνειες: 2 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Δύο ακροφύσια νερού
- Βαλβίδα ελέγχου της παροχής νερού
- Θέση αποθήκευσης
- Εργονομική λαβή και χειρολαβή
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Μπαλκόνι
- Ξύλινες επιφάνειες
- Βρύα