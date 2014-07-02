Καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 -σε- 1., 1l

Ισχυρό καθαριστικό ξύλινων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και την εντατική περιποίηση. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και προστασία σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επεξεργασμένες και μη επεξεργασμένες ξύλινες εξωτερικές επιφάνειες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 6
Βάρος (kg) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 100 x 100 x 215
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ξύλινες επιφάνειες
  • Ξύλινα σπίτια