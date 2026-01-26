Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T Racer
Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος – για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσίλισμα.
Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων χωρίς πιτσίλισμα. Ο περιστρεφόμενος βραχίονας διπλής δέσμης απομακρύνει τους ρύπους από μεγάλες επιφάνειες εξοικονομώντας χρόνο έως και 50% σε σύγκριση με τον καθαρισμό με διάταξη ψεκασμού. Το πρόσθετο ακροφύσιο ισχύος εξασφαλίζει επίσης αποτελεσματικό καθαρισμό σε γωνίες και ακμές. Χάρη στο ενσωματωμένο ακροφύσιο ξεβγάλματος, οι διαλυμένοι ρύποι απλά ξεβγάζονται από την καθαρισμένη επιφάνεια, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και κόπο. Τόσο οι σκληρές επιφάνειες, όπως οι πέτρινες και τσιμεντένιες, όσο και οι πιο ευαίσθητες επιφάνειες, όπως οι ξύλινες, μπορούν να καθαριστούν με τη ρύθμιση της απόστασης μεταξύ του ακροφυσίου και της επιφάνειας προς καθαρισμό. Χάρη στην υπερύψωση, το T-Racer είναι ιδιαίτερα εύκολο στον χειρισμό. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαφόρων λειτουργιών απλά με τη χρήση του ποδοδιακόπτη. Χάρη στην πρακτική λαβή, μπορούν να καθαριστούν πάρα πολύ γρήγορα ακόμα και κάθετες επιφάνειες, όπως οι γκαραζόπορτες. Κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης των σειρών K 4 έως K 7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δύο περιστρεφόμενα επίπεδα ακροφύσια δέσμης
Προστατευτικό προστασίας από πιτσιλιές
Ενσωματωμένο επιπλέον ακροφύσιο ισχύος
Ενσωματωμένο ακροφύσιο ξεβγάλματος
Ρυθμιζόμενο ύψος
Λαβή
Υπερύψωση
Συρόμενος οδηγός
Ποδοδιακόπτες (πεντάλ)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|769 x 288 x 996
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control Car
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
Πεδία εφαρμογής
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Ταράτσες
- Πόρτες γκαράζ
- Μικρές προσόψεις σπιτιών
- Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Μονοπάτια