Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T Racer

Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος – για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσίλισμα.

Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων χωρίς πιτσίλισμα. Ο περιστρεφόμενος βραχίονας διπλής δέσμης απομακρύνει τους ρύπους από μεγάλες επιφάνειες εξοικονομώντας χρόνο έως και 50% σε σύγκριση με τον καθαρισμό με διάταξη ψεκασμού. Το πρόσθετο ακροφύσιο ισχύος εξασφαλίζει επίσης αποτελεσματικό καθαρισμό σε γωνίες και ακμές. Χάρη στο ενσωματωμένο ακροφύσιο ξεβγάλματος, οι διαλυμένοι ρύποι απλά ξεβγάζονται από την καθαρισμένη επιφάνεια, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και κόπο. Τόσο οι σκληρές επιφάνειες, όπως οι πέτρινες και τσιμεντένιες, όσο και οι πιο ευαίσθητες επιφάνειες, όπως οι ξύλινες, μπορούν να καθαριστούν με τη ρύθμιση της απόστασης μεταξύ του ακροφυσίου και της επιφάνειας προς καθαρισμό. Χάρη στην υπερύψωση, το T-Racer είναι ιδιαίτερα εύκολο στον χειρισμό. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαφόρων λειτουργιών απλά με τη χρήση του ποδοδιακόπτη. Χάρη στην πρακτική λαβή, μπορούν να καθαριστούν πάρα πολύ γρήγορα ακόμα και κάθετες επιφάνειες, όπως οι γκαραζόπορτες. Κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης των σειρών K 4 έως K 7.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T Racer: Δύο περιστρεφόμενα επίπεδα ακροφύσια δέσμης
Δύο περιστρεφόμενα επίπεδα ακροφύσια δέσμης
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T Racer: Προστατευτικό προστασίας από πιτσιλιές
Προστατευτικό προστασίας από πιτσιλιές
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T Racer: Ενσωματωμένο επιπλέον ακροφύσιο ισχύος
Ενσωματωμένο επιπλέον ακροφύσιο ισχύος
Ενσωματωμένο ακροφύσιο ξεβγάλματος
Ρυθμιζόμενο ύψος
Λαβή
Υπερύψωση
Συρόμενος οδηγός
Ποδοδιακόπτες (πεντάλ)
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 1,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 769 x 288 x 996
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
  • Ταράτσες
  • Πόρτες γκαράζ
  • Μικρές προσόψεις σπιτιών
  • Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
  • Μονοπάτια
Εξαρτήματα