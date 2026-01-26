Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων χωρίς πιτσίλισμα. Ο περιστρεφόμενος βραχίονας διπλής δέσμης απομακρύνει τους ρύπους από μεγάλες επιφάνειες εξοικονομώντας χρόνο έως και 50% σε σύγκριση με τον καθαρισμό με διάταξη ψεκασμού. Το πρόσθετο ακροφύσιο ισχύος εξασφαλίζει επίσης αποτελεσματικό καθαρισμό σε γωνίες και ακμές. Χάρη στο ενσωματωμένο ακροφύσιο ξεβγάλματος, οι διαλυμένοι ρύποι απλά ξεβγάζονται από την καθαρισμένη επιφάνεια, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και κόπο. Τόσο οι σκληρές επιφάνειες, όπως οι πέτρινες και τσιμεντένιες, όσο και οι πιο ευαίσθητες επιφάνειες, όπως οι ξύλινες, μπορούν να καθαριστούν με τη ρύθμιση της απόστασης μεταξύ του ακροφυσίου και της επιφάνειας προς καθαρισμό. Χάρη στην υπερύψωση, το T-Racer είναι ιδιαίτερα εύκολο στον χειρισμό. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαφόρων λειτουργιών απλά με τη χρήση του ποδοδιακόπτη. Χάρη στην πρακτική λαβή, μπορούν να καθαριστούν πάρα πολύ γρήγορα ακόμα και κάθετες επιφάνειες, όπως οι γκαραζόπορτες. Κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης των σειρών K 4 έως K 7.