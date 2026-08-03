Κυλινδρικές βούρτσες για πέτρινες επιφάνειες
Ιδανική προσθήκη για τον καθαρισμό αυλών και μπαλκονιών: Το σετ κυλίνδρων 2 εξαρτημάτων για το μηχάνημα καθαρισμού αυλών PCL 4. Αφαιρεί την οργανική βρωμιά και τα βρύα από τα λεία πέτρινα πλακάκια σε εξωτερικούς χώρους.
Η κυλινδρική βούρτσα 2 εξαρτημάτων είναι η ιδανική προσθήκη για το μηχάνημα καθαρισμού αυλής PCL 4, ειδικά προσαρμοσμένη για να καθαρίζετε σχολαστικά μαλακά και πέτρινα πλακίδια και πλάκες, καθώς και για να καθαρίζετε ομοιόμορφα σε εξωτερικό χώρο. Αφαιρέστε τους επιφανειακούς ρύπους όπως η οργανική βρωμιά ή τα βρύα χωρίς κόπο και καθαρίστε αποτελεσματικά την αυλή σας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σχολαστικός και ομοιόμορφος καθαρισμός λείων πέτρινων επιφανειών
Υλικό τρίχας ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στην εργασία καθαρισμού.
Βελτιστοποιημένο προφίλ βούρτσας για τον καθαρισμό μαλακών πέτρινων επιφανειών
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Μπαλκόνι