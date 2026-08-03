Η κυλινδρική βούρτσα 2 εξαρτημάτων είναι η ιδανική προσθήκη για το μηχάνημα καθαρισμού αυλής PCL 4, ειδικά προσαρμοσμένη για να καθαρίζετε σχολαστικά μαλακά και πέτρινα πλακίδια και πλάκες, καθώς και για να καθαρίζετε ομοιόμορφα σε εξωτερικό χώρο. Αφαιρέστε τους επιφανειακούς ρύπους όπως η οργανική βρωμιά ή τα βρύα χωρίς κόπο και καθαρίστε αποτελεσματικά την αυλή σας.