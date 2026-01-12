Καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών3 σε 1 RM 611, 1l

Ισχυρό καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Με ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, σύνθεση προστασίας από την επανεμφάνιση των ρύπων και προστασίας από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και προστασία σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πέτρινες βεράντες, τοίχους και προσόψεις σε όλο το σπίτι και τον κήπο.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 6
Βάρος (kg) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 100 x 100 x 215
