Highlights

Με το Kärcher PSU 4-18, μπορείς να ξεχάσεις την επίπονη άντληση. Απλώς γέμισε το δοχείο, σύνδεσε την μπαταρία στον ψεκαστήρα πίεσης και, στη συνέχεια, δώσε στα φυτά σας λίγο TLC με πίεση έως και 3 bar. Το ψεκαστικό πίεσης σου επιτρέπει να εφαρμόζεις υγρό λίπασμα, να στοχεύεις συγκεκριμένα φυτά με φυτοπροστατευτικά μέσα, να σκοτώνεις ζιζάνια και να ποτίζεις απαλά ευαίσθητα σπορόφυτα με ελαφριά δέσμη. Είτε πρόκειται για βεράντα στον τελευταίο όροφο είτε για κήπο, το PSU 4-18 είναι εγγυημένο ότι είναι ένα από τα εργαλεία κήπου που δεν θα θέλεις να αφήσεις κάτω!