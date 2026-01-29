Ψεκαστικο πιεσης με μπαταρια

Προστασία και φροντίδα φυτών με το πάτημα ενός κουμπιού: Tο ψεκαστικό πίεσης PSU 4-18 με εναλλάξιμη μπαταρία 18 V, δεξαμενή 4 λίτρων και τηλεσκοπική κάνη ψεκάζει τα φυτά με τη λεπτή, ομοιόμορφη δέσμη ψεκασμού, καταπολεμά τα παράσιτα και τα ζιζάνια στοχευμένα και ποτίζει τα φυτά με βολικό τρόπο – χωρίς να χρειάζεται επίπονη, χειροκίνητη άντληση.

Πώς να χρησιμοποιήσεις το ψεκαστικό πίεσης στον κήπο

Ψεκασμός

Μερικές φορές τα φυτά μας χρειάζονται περισσότερα από ήλιο και νερό για να αναπτυχθούν. Το ψεκαστικό πίεσης PSU 4-18 με την επεκτεινόμενη τηλεσκοπική κάνη του καθιστά εύκολη και βολική την εφαρμογή λιπάσματος, ακόμη και σε υψηλότερες περιοχές.

Person fertilises plants with the Kärcher cordless pressure sprayer

Έλεγχος παρασίτων

Οι θάμνοι και τα δέντρα προσβάλλονται συχνά από παράσιτα, όπως αφίδες ή σκώρους δέντρων. Με τις πολλές επιλογές ρύθμισης, ο ψεκαστήρας πίεσης μπαταρίας επιτρέπει στους χρήστες είτε να ψεκάζουν πλήρως την πληγείσα περιοχή είτε να παρέχουν ένα στοχευμένο πίδακα ψεκασμού.

Person fights pests with the Kärcher cordless pressure sprayer

Αφαίρεση ζιζανίων

Περισσότερο γρασίδι, λιγότερα ζιζάνια:Το ψεκαστικό πίεσης μπαταρίας PSU 4-18 αντιμετωπίζει άνετα και αποτελεσματικά τα ζιζάνια. Το αποτέλεσμα είναι ένας περιποιημένος και ομοιόμορφος χώρος πρασίνου.

Person removes weeds with the Kärcher cordless pressure sprayer

Πότισμα

Προσεκτικό πότισμα για ευαίσθητα φυτά: Τα μικρά σπορόφυτα στο κρεβάτι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Το λεπτό νέφος ψεκασμού τροφοδοτεί τα φυτά με αρκετό νερό, χωρίς να καταστρέφει τις λεπτές δομές.

Person waters plants with the Kärcher cordless pressure sprayer

Ο ψεκαστήρας πίεσης από την Kärcher: η φροντίδα του κήπου δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη!

  • Είτε πρόκειται για έναν μικρό μπροστινό κήπο, ένα μπαλκόνι με διαχειρίσιμο μέγεθος σε ένα διαμέρισμα της πόλης είτε για έναν μεγάλο υπαίθριο χώρο — το μπαταριοκίνητο ψεκαστικό πίεσης έχει ταλέντο. Χάρη στη ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική κάνη του, η εμβέλεια του ψεκασμού μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε όλες τις ατομικές ανάγκες.
  • Το ψεκαστικό πίεσης είναι εξοπλισμένο με επαναφορτιζόμενη μπαταρία για εύκολη συντήρηση κήπου. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία 18 V με 2,5 ή 5,0 Ah επιτρέπει αρκετές ώρες εργασίας στον κήπο — χωρίς να χρειάζεται σύνδεση σε πηγή ρεύματος ή καλώδιο.
  • Κάθε είδος φυτού απαιτεί εξειδικευμένη φροντίδα. Το ψεκαστικό πίεσης συνοδεύεται από μια τηλεσκοπική κάνη που διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για να σε βοηθήσει να ανταποκριθείς σε διάφορες απαιτήσεις στον κήπο — από την εργασία σε μεγάλες επιφάνειες έως την εφαρμογή υγρού σε ακριβείς ποσότητες.

Highlights

Με το Kärcher PSU 4-18, μπορείς να ξεχάσεις την επίπονη άντληση. Απλώς γέμισε το δοχείο, σύνδεσε την μπαταρία στον ψεκαστήρα πίεσης και, στη συνέχεια, δώσε στα φυτά σας λίγο TLC με πίεση έως και 3 bar. Το ψεκαστικό πίεσης σου επιτρέπει να εφαρμόζεις υγρό λίπασμα, να στοχεύεις συγκεκριμένα φυτά με φυτοπροστατευτικά μέσα, να σκοτώνεις ζιζάνια και να ποτίζεις απαλά ευαίσθητα σπορόφυτα με ελαφριά δέσμη. Είτε πρόκειται για βεράντα στον τελευταίο όροφο είτε για κήπο, το PSU 4-18 είναι εγγυημένο ότι είναι ένα από τα εργαλεία κήπου που δεν θα θέλεις να αφήσεις κάτω!

Χαρακτηριστικά του Ψεκαστικού Πίεσης

Kärcher: Battery pressure sprayer - liquid level

Επισκόπηση επιπέδου υγρού

Η δεξαμενή του ψεκαστικού πίεσης είναι διαφανής, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς εύκολα να δεις πόσο γεμάτο είναι όταν ποτίζεις ή λιπαίνεις μεγάλους εξωτερικούς χώρους

 

Kärcher: Kärcher: hands holding a Battery pressure sprayer -

Εύκολο στη μεταφορά

Το ψεκαστικό πίεσης είναι εξοπλισμένο με ιμάντα μεταφοράς, καθιστώντας τον άνετο στη μεταφορά ακόμα και με γεμάτη δεξαμενή. Τοποθέτησε τον ιμάντα στον ώμο σου και άφησε τη συσκευή να κρεμαστεί άνετα.

Kärcher: Battery pressure sprayer on the green

Εύκολο στην αποθήκευση

Μια κινητή συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα. Για το λόγο αυτό, το ασύρματο ψεκαστικό πίεσης σχεδιάστηκε με τηλεσκοπική κάνη που μπορεί να αφαιρεθεί και να στερεωθεί στη βάση της μπαταρίας. Επομένως, η συσκευή μπορεί εύκολα να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί στο υπόστεγο εργαλείων ή στο γκαράζ για εξοικονόμηση χώρου.

Συχνές ερωτήσεις για το Ψεκαστικό Πίεσης

Το PSU 4-18 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέσσερις διαφορετικές κύριες εφαρμογές στη φροντίδα του κήπου και στην προστασία των φυτών

Ψεκασμό
Εγκαταστάσεις καταπολέμησης παρασίτων και ψεκασμού
Καταπολέμηση ζιζανίων
Απαλό πότισμα

Όχι, είναι ένα προϊόν για τη φροντίδα των φυτών και όχι ένα προϊόν καθαρισμού. Ούτε έχει διαμορφωθεί για απολύμανση.

Το ψεκαστικό πίεσης είναι συμβατό με όλες τις μπαταρίες 18 V Kärcher Battery Power και 18 V Kärcher Battery Power Plus.


Ο χρόνος λειτουργίας του ψεκαστήρα πίεσης ποικίλλει ανάλογα με την μπαταρία:

18 V 2,5 Ah Kärcher Μπαταρία Ισχύς μπαταρία → μέγ. 400 λεπτά
18 V 5.0 Ah Kärcher Μπαταρία Ισχύς μπαταρία → μέγ. 800 λεπτά

Για άνετη μεταφορά, η ενσωματωμένη δεξαμενή χωράει 4 λίτρα. Ανάλογα με την εφαρμογή, το ψεκαστικό πίεσης μπορεί να γεμιστεί είτε με νερό, είτε με λίπασμα, είτε με προϊόντα για την αφαίρεση ζιζανίων ή παρασίτων. Η δεξαμενή είναι διαφανής, που σημαίνει ότι μπορείς πάντα να δεις πόσο υγρό έχει απομείνει.

Το κύπελλο μέτρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση έως και 120 ml υγρού.


Η τηλεσκοπική λόγχη του ψεκαστικού πίεσης είναι ρυθμιζόμενη και μπορεί να επεκταθεί από 45 έως 75 cm για να αυξήσει την απόσταση κατά τον ψεκασμό. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τα δύσκολα μέρη μπορούν να προσεγγιστούν αβίαστα.

Πλατφόρμα Μπαταρίας της Kärcher

Ο ψεκαστήρας πίεσης μπαταρίας είναι προϊόν της πλατφόρμας μπαταρίας 18 V Kärcher Battery Power. Ανακάλυψε  ολόκληρη τη σειρά προϊόντων και δες ποια άλλα προϊόντα είναι συμβατά με την μπαταρία 18 V Battery Power.

0 Προϊόντα