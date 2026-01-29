Ψεκαστικο πιεσης με μπαταρια
Προστασία και φροντίδα φυτών με το πάτημα ενός κουμπιού: Tο ψεκαστικό πίεσης PSU 4-18 με εναλλάξιμη μπαταρία 18 V, δεξαμενή 4 λίτρων και τηλεσκοπική κάνη ψεκάζει τα φυτά με τη λεπτή, ομοιόμορφη δέσμη ψεκασμού, καταπολεμά τα παράσιτα και τα ζιζάνια στοχευμένα και ποτίζει τα φυτά με βολικό τρόπο – χωρίς να χρειάζεται επίπονη, χειροκίνητη άντληση.
Πώς να χρησιμοποιήσεις το ψεκαστικό πίεσης στον κήπο
Ψεκασμός
Μερικές φορές τα φυτά μας χρειάζονται περισσότερα από ήλιο και νερό για να αναπτυχθούν. Το ψεκαστικό πίεσης PSU 4-18 με την επεκτεινόμενη τηλεσκοπική κάνη του καθιστά εύκολη και βολική την εφαρμογή λιπάσματος, ακόμη και σε υψηλότερες περιοχές.
Έλεγχος παρασίτων
Οι θάμνοι και τα δέντρα προσβάλλονται συχνά από παράσιτα, όπως αφίδες ή σκώρους δέντρων. Με τις πολλές επιλογές ρύθμισης, ο ψεκαστήρας πίεσης μπαταρίας επιτρέπει στους χρήστες είτε να ψεκάζουν πλήρως την πληγείσα περιοχή είτε να παρέχουν ένα στοχευμένο πίδακα ψεκασμού.
Αφαίρεση ζιζανίων
Περισσότερο γρασίδι, λιγότερα ζιζάνια:Το ψεκαστικό πίεσης μπαταρίας PSU 4-18 αντιμετωπίζει άνετα και αποτελεσματικά τα ζιζάνια. Το αποτέλεσμα είναι ένας περιποιημένος και ομοιόμορφος χώρος πρασίνου.
Πότισμα
Προσεκτικό πότισμα για ευαίσθητα φυτά: Τα μικρά σπορόφυτα στο κρεβάτι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Το λεπτό νέφος ψεκασμού τροφοδοτεί τα φυτά με αρκετό νερό, χωρίς να καταστρέφει τις λεπτές δομές.
Ο ψεκαστήρας πίεσης από την Kärcher: η φροντίδα του κήπου δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη!
- Είτε πρόκειται για έναν μικρό μπροστινό κήπο, ένα μπαλκόνι με διαχειρίσιμο μέγεθος σε ένα διαμέρισμα της πόλης είτε για έναν μεγάλο υπαίθριο χώρο — το μπαταριοκίνητο ψεκαστικό πίεσης έχει ταλέντο. Χάρη στη ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική κάνη του, η εμβέλεια του ψεκασμού μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε όλες τις ατομικές ανάγκες.
- Το ψεκαστικό πίεσης είναι εξοπλισμένο με επαναφορτιζόμενη μπαταρία για εύκολη συντήρηση κήπου. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία 18 V με 2,5 ή 5,0 Ah επιτρέπει αρκετές ώρες εργασίας στον κήπο — χωρίς να χρειάζεται σύνδεση σε πηγή ρεύματος ή καλώδιο.
- Κάθε είδος φυτού απαιτεί εξειδικευμένη φροντίδα. Το ψεκαστικό πίεσης συνοδεύεται από μια τηλεσκοπική κάνη που διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για να σε βοηθήσει να ανταποκριθείς σε διάφορες απαιτήσεις στον κήπο — από την εργασία σε μεγάλες επιφάνειες έως την εφαρμογή υγρού σε ακριβείς ποσότητες.
Highlights
Με το Kärcher PSU 4-18, μπορείς να ξεχάσεις την επίπονη άντληση. Απλώς γέμισε το δοχείο, σύνδεσε την μπαταρία στον ψεκαστήρα πίεσης και, στη συνέχεια, δώσε στα φυτά σας λίγο TLC με πίεση έως και 3 bar. Το ψεκαστικό πίεσης σου επιτρέπει να εφαρμόζεις υγρό λίπασμα, να στοχεύεις συγκεκριμένα φυτά με φυτοπροστατευτικά μέσα, να σκοτώνεις ζιζάνια και να ποτίζεις απαλά ευαίσθητα σπορόφυτα με ελαφριά δέσμη. Είτε πρόκειται για βεράντα στον τελευταίο όροφο είτε για κήπο, το PSU 4-18 είναι εγγυημένο ότι είναι ένα από τα εργαλεία κήπου που δεν θα θέλεις να αφήσεις κάτω!
Χαρακτηριστικά του Ψεκαστικού Πίεσης
Επισκόπηση επιπέδου υγρού
Η δεξαμενή του ψεκαστικού πίεσης είναι διαφανής, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς εύκολα να δεις πόσο γεμάτο είναι όταν ποτίζεις ή λιπαίνεις μεγάλους εξωτερικούς χώρους
Εύκολο στη μεταφορά
Το ψεκαστικό πίεσης είναι εξοπλισμένο με ιμάντα μεταφοράς, καθιστώντας τον άνετο στη μεταφορά ακόμα και με γεμάτη δεξαμενή. Τοποθέτησε τον ιμάντα στον ώμο σου και άφησε τη συσκευή να κρεμαστεί άνετα.
Εύκολο στην αποθήκευση
Μια κινητή συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα. Για το λόγο αυτό, το ασύρματο ψεκαστικό πίεσης σχεδιάστηκε με τηλεσκοπική κάνη που μπορεί να αφαιρεθεί και να στερεωθεί στη βάση της μπαταρίας. Επομένως, η συσκευή μπορεί εύκολα να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί στο υπόστεγο εργαλείων ή στο γκαράζ για εξοικονόμηση χώρου.
Συχνές ερωτήσεις για το Ψεκαστικό Πίεσης
Πλατφόρμα Μπαταρίας της Kärcher
Ο ψεκαστήρας πίεσης μπαταρίας είναι προϊόν της πλατφόρμας μπαταρίας 18 V Kärcher Battery Power. Ανακάλυψε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων και δες ποια άλλα προϊόντα είναι συμβατά με την μπαταρία 18 V Battery Power.