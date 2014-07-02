Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών, 1l

Ισχυρό καθαριστικό πλαστικών επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας του χρώματος και των υλικών. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και προστασία σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα κήπου, κουφώματα παραθύρων από PVC και άλλες πλαστικές επιφάνειες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 6
Βάρος (kg) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 100 x 100 x 215
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Κουφώματα παραθύρων
  • Πλαστικά πάνελ