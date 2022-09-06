Πώς να καθαρίσεις τα παράθυρα του γκαράζ

Πολλά γκαράζ διαθέτουν μικρά παράθυρα που δεν πρέπει να αμελούνται κατά τον σχολαστικό καθαρισμό του γκαράζ. Οι πόρτες των γκαράζ έχουν συχνά τζάμια από πλαστικό, τα οποία φθείρονται εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Για τον σχολαστικό καθαρισμό τους μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα πλυστικό μηχάνημα. Φρόντισε να ρυθμίσεις το επίπεδο πίεσης στο «SOFT» έτσι ώστε να αποφύγεις την υπερβολική άσκηση πίεσης στα παράθυρα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

Ένας άλλος τρόπος να καθαρίσεις τα τζάμια είναι με τη βοήθεια ενός ατμοκαθαριστή, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί χημικά προϊόντα και εξασφαλίζει τον καθαρισμό των παραθύρων αποκλειστικά με νερό. Χρησιμοποίησε αρχικά τη συσκευή για να ατμίσεις το παράθυρο ομοιόμορφα και έπειτα το ακροφύσιο χειρός και ένα πανί μικροϊνών για να τρίψεις το παράθυρο και να μαλακώσεις τους ρύπους. Στη συνέχεια, αφαίρεσε τον ατμό χρησιμοποιώντας ένα μάκτρο ή ένα στεγνό πανί μικροϊνών. Τα πλαστικά τζάμια, αντίθετα, δεν πρέπει να καθαρίζονται με τον ατμοκαθαριστή, επειδή η θερμοκρασία του ατμού μπορεί να ξεπεράσει τους 100 °C και να καταστρέψει το πλαστικό.

Ένας ασύρματος καθαριστής τζαμιών αποτελεί επίσης μια καλή επιλογή για τον καθαρισμό των παραθύρων του γκαράζ. Εξασφαλίζει τον καθαρισμό των παραθύρων χωρίς να αφήνει γραμμές. Για να το κάνεις αυτό, απλά ανάμειξε νερό και συμπυκνωμένο καθαριστικό παραθύρων, εφάρμοσέ το στο παράθυρο με μια φιάλη ψεκασμού, μαλάκωσε τους ρύπους με τη βοήθεια ενός πανιού μικροϊνών και σκούπισε την υγρασία χρησιμοποιώντας τη συσκευή.