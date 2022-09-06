ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ
Η συσσώρευση ρύπων στα γκαράζ με την πάροδο του χρόνου είναι φυσιολογική, ιδίως αν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και ως εργαστήρια. Η πόρτα του γκαράζ αποτελεί επίσης μαγνήτη για τη σκόνη και τους ρύπους, δεδομένου ότι πολλές φορές δεν προστατεύεται επαρκώς από τις καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω συμβουλές, ωστόσο, θα καταφέρεις να απαλλαγείς από τους ρύπους στο γκαράζ και το εργαστήριο, ανεξάρτητα από το αν θα επιλέξεις μια ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών χρήσεων, ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ή έναν ατμοκαθαριστή.
Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεται η πόρτα του γκαράζ;
Η πόρτα του γκαράζ πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Εάν ζεις σε μέρος όπου οι καιρικές συνθήκες εναλλάσσονται συχνά, τότε το λογικό είναι να καθαρίζεις την πόρτα του γκαράζ ανά δύο έως τρεις μήνες. Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται αποκλειστικά από το πόσο προστατευμένο είναι το γκαράζ και το πόσο ακραίες είναι οι κλιματικές συνθήκες στην περιοχή σου. Μετά από πολύ κρύους και σκληρούς χειμώνες, πλημμύρες, χαλάζι ή δυνατούς ανέμους, μεγάλες ποσότητες ρύπων συσσωρεύονται στην πόρτα του γκαράζ, επομένως αυτή θα πρέπει να καθαρίζεται πιο συχνά. Αυτό δεν επιβάλλεται μόνο για λόγους αισθητικής, αλλά και επειδή είναι σημαντικό για τη λειτουργικότητά της, καθώς η πόρτα ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί σε περίπτωση φραγής ορισμένων τμημάτων της, για παράδειγμα, εξαιτίας της γύρης και της σκόνης, ή των επίμονων ρύπων που επικάθονται μόνιμα στην επιφάνειά της.
Πώς να καθαρίσεις την πόρτα του γκαράζ
Μπορείς να καθαρίσεις την πόρτα του γκαράζ χειρωνακτικά με τον παραδοσιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό για τα πιάτα. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να αφιερώσεις αρκετό χρόνο και ενέργεια. Για να καθαρίσεις μια πολύ λερωμένη πόρτα και να την κάνεις να φαίνεται σαν καινούρια, συνιστούμε να χρησιμοποιήσεις ένα πλυστικό μηχάνημα. Αυτή η συσκευή αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης του νερού. Το πιστόλι διαθέτει τρία επίπεδα πίεσης, τα οποία μπορείς να επιλέξεις ανάλογα με το πού θέλεις να χρησιμοποιήσεις τη συσκευή. Για πιο ευαίσθητες επιφάνειες υπάρχει το επίπεδο πίεσης «SOFT», το οποίο μπορεί να επιλεγεί στο πιστόλι ψεκασμού χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση της συσκευής στο έδαφος. Για πιο ανθεκτικά υλικά, μπορείς να επιλέξεις πιο υψηλό επίπεδο πίεσης.
Κατά τον καθαρισμό της πόρτας του γκαράζ, δώσε προσοχή στο είδος του υλικού:
- Για τις βαμμένες μεταλλικές πόρτες, χρησιμοποίησε πρώτα ένα ειδικό καθαριστικό βαφής για να λειάνεις την επιφάνεια και να αφαιρέσεις τυχόν λεπτές γρατζουνιές. Στη συνέχεια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα βερνίκι για να ενισχύσεις τη λάμψη.
- Μετά τον καθαρισμό μιας ξύλινης πόρτας γκαράζ, θα μπορούσες να περάσεις την επιφάνειά της με κερί ή βερνίκι για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα.
- Μετά τον καθαρισμό μιας πλαστικής πόρτας γκαράζ, η επιφάνεια μπορεί να προστατευτεί από τις καιρικές συνθήκες και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις με ένα ειδικό καθαριστικό για πλαστικές επιφάνειες.
Πώς να καθαρίσεις τα παράθυρα του γκαράζ
Πολλά γκαράζ διαθέτουν μικρά παράθυρα που δεν πρέπει να αμελούνται κατά τον σχολαστικό καθαρισμό του γκαράζ. Οι πόρτες των γκαράζ έχουν συχνά τζάμια από πλαστικό, τα οποία φθείρονται εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Για τον σχολαστικό καθαρισμό τους μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα πλυστικό μηχάνημα. Φρόντισε να ρυθμίσεις το επίπεδο πίεσης στο «SOFT» έτσι ώστε να αποφύγεις την υπερβολική άσκηση πίεσης στα παράθυρα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
Ένας άλλος τρόπος να καθαρίσεις τα τζάμια είναι με τη βοήθεια ενός ατμοκαθαριστή, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί χημικά προϊόντα και εξασφαλίζει τον καθαρισμό των παραθύρων αποκλειστικά με νερό. Χρησιμοποίησε αρχικά τη συσκευή για να ατμίσεις το παράθυρο ομοιόμορφα και έπειτα το ακροφύσιο χειρός και ένα πανί μικροϊνών για να τρίψεις το παράθυρο και να μαλακώσεις τους ρύπους. Στη συνέχεια, αφαίρεσε τον ατμό χρησιμοποιώντας ένα μάκτρο ή ένα στεγνό πανί μικροϊνών. Τα πλαστικά τζάμια, αντίθετα, δεν πρέπει να καθαρίζονται με τον ατμοκαθαριστή, επειδή η θερμοκρασία του ατμού μπορεί να ξεπεράσει τους 100 °C και να καταστρέψει το πλαστικό.
Ένας ασύρματος καθαριστής τζαμιών αποτελεί επίσης μια καλή επιλογή για τον καθαρισμό των παραθύρων του γκαράζ. Εξασφαλίζει τον καθαρισμό των παραθύρων χωρίς να αφήνει γραμμές. Για να το κάνεις αυτό, απλά ανάμειξε νερό και συμπυκνωμένο καθαριστικό παραθύρων, εφάρμοσέ το στο παράθυρο με μια φιάλη ψεκασμού, μαλάκωσε τους ρύπους με τη βοήθεια ενός πανιού μικροϊνών και σκούπισε την υγρασία χρησιμοποιώντας τη συσκευή.
Καθαρισμός της εισόδου
Το δρομάκι που οδηγεί στο γκαράζ είναι ένα σημείο όπου συχνά συσσωρεύονται επίμονοι ρύποι. Προκειμένου να το απαλλάξεις από μη ρευστοποιημένους ρύπους, όπως είναι τα φύλλα, το χώμα και η σκόνη, η ιδανική επιλογή είναι ένα σάρωθρο. Χάρη στην εργονομική λαβή ώθησης ρυθμιζόμενου ύψους δεν χρειάζεται να σκύβεις ή να καταβάλλεις μεγάλη προσπάθεια για να καθαρίσεις σχολαστικά την περιοχή. Αξίζει να γνωρίζεις ότι με το σάρωθρο μπορείς να απομακρύνεις ακόμα και τα χαλίκια που μένουν μετά το τέλος του χειμώνα. Εάν το δρομάκι του γκαράζ είναι εξαιρετικά βρώμικο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ξανά το πλυστικό μηχάνημα:
1. Πριν από τη χρήση του, τυχόν μη ρευστοποιημένοι ρύποι που υπάρχουν στο έδαφος θα πρέπει να απομακρυνθούν με τη βοήθεια ενός σαρώθρου.
2. Εάν η είσοδος του γκαράζ είναι εξαιρετικά βρώμικη, η προκαταρκτική εφαρμογή ενός διαλύματος καθαρισμού για πέτρινες επιφάνειες αποτελεί ιδανική επιλογή για τη διάλυση των επίμονων ρύπων.
3. Στη συνέχεια,η χρήση του πλυστικού μηχανήματος σε συνδυασμό με τη βούρτσα καθαρισμού ισχύος για τον καθαρισμό επιφανειών ή το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών T-Racer διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τον καθαρισμό της εισόδου.
Ο καθαρισμός του εσωτερικού του γκαράζ και του εργαστηρίου γίνεται παιχνιδάκι
Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ξεχωριστό εργαστήριο, γι’ αυτό και συχνά χρησιμοποιούν το γκαράζ για την εκτέλεση ερασιτεχνικών εργασιών. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση σκόνης και βρωμιάς στο γκαράζ, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μηχανήματα και εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται συχνά, επιτρέποντας έτσι τη συσσώρευση ρύπων στην επιφάνειά τους. Ως εκ τούτου, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να αποφασίσεις πώς θα οργανώσεις το γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Τα συστήματα ραφιών και οργάνωσης διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τον καθαρισμό του εργαστηρίου. Πριν ξεκινήσεις τον καθαρισμό του γκαράζ ή του εργαστηρίου, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσεις τα αντικείμενα που δεν σου χρειάζονται πλέον. Οι γείτονες, οι φίλοι ή οι συγγενείς σας ίσως να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γλάστρες ή τις εργαλειοθήκες που εσείς δεν χρειάζεσαι πλέον. Αφού τακτοποιήσεις το χώρο, μπορείς να ξεκινήσεις τον καθαρισμό.
Καθαρισμός του γκαράζ και του εργαστηρίου - πώς να προχωρήσεΙς
Τα περισσότερα γκαράζ και εργαστήρια διαθέτουν δάπεδα από σκυρόδεμα επειδή είναι πιο ανθεκτικά και εύκολα στον καθαρισμό. Για να καθαρίσεις ένα δάπεδο γκαράζ από σκυρόδεμα, συνιστάται να το περάσεις πρώτα μια φορά με ένα σάρωθρο. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγεις τη μεταφορά μη στερεοποιημένων ρύπων στο εσωτερικό του σπιτιού. Εναλλακτικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης, η οποία συλλέγει ρύπους τόσο σε ξηρή όσο και σε υγρή μορφή. Κατά τον καθαρισμό του εργαστηρίου, αξίζει να ρίξεις μια ματιά στα διαθέσιμα premium προϊόντα. Τα εν λόγω προϊόντα είναι πιο ανθεκτικά και ως εκ τούτου κατάλληλα σε περίπτωση παρουσίας αιχμηρών ή σκληρών υλικών, όπως βίδες ή καρφιά. Η ηλεκτρική σκούπα αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή ειδικά για τα εργαστήρια, όπου μικρά μεταλλικά αντικείμενα πολλές φορές καταλήγουν στο πάτωμα. Αυτό την καθιστά ιδανική για τον καθαρισμό του δαπέδου στο εργαστήριο. Όλες οι ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης διαθέτουν επίσης έναν φαρδύ και εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης, ο οποίος σου επιτρέπει να σκουπίζεις χωρίς να προβληματίζεσαο για την πιθανότητα φραγής του σωλήνα. Εάν το γκαράζ είναι εξαιρετικά βρώμικο, ένα πλυστικό μηχάνημα αποτελεί την ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό ενός δαπέδου από σκυρόδεμα. Ωστόσο, σε περίπτωση καθαρισμού του γκαράζ με υγρή αναρρόφηση, είναι σημαντικό να εξασφαλίσεις εκ των προτέρων τη δυνατότητα εύκολης αποστράγγισης του ακάθαρτου νερού. Μια άλλη επιλογή για τον καθαρισμό του δαπέδου του γκαράζ είναι να συνδέσεις τη βούρτσα καθαρισμού ισχύος στο πλυστικό μηχάνημα. Το μάκτρο αφαίρεσης ρύπων που είναι ενσωματωμένο στη βούρτσα καθαρισμού επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση του νερού από το γκαράζ. Εναλλακτικά, για να απαλλαγείς από τα υπολείμματα νερού μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης.
Προσοχή, λεκέδες από λάδι!
Όπου υπάρχει λάδι κινητήρα, ενδέχεται να προκύψουν διαρροές οι οποίες μπορεί να σχηματίσουν κηλίδες στην επιφάνεια του δαπέδου. Οι κηλίδες λαδιού που σχηματίζονται στο γκαράζ είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζονται με ένα κατάλληλο προϊόν και στη συνέχεια να απορρίπτονται σωστά και με οικολογικό τρόπο. Στη συνέχεια, οι λεκέδες που έχουν δημιουργηθεί μπορούν να καθαριστούν με ένα μείγμα σαπουνιού και ζεστού νερού. Ξεκίνα ρίχνοντας το μείγμα ζεστού νερού και σαπουνιού επάνω στον λεκέ λαδιού, περίμενε λίγο έως ότου δράσει το διάλυμα και στη συνέχεια τρίψε καλά τον λεκέ με ζεστό νερό.