Φίλτρα

Το φυσίγγιο Kärcher και τα επίπεδα πτυχωμένα φίλτρα εντυπωσιάζουν με μια μεγάλη περιοχή φίλτρου σε μικρό χώρο και μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν. Για τις νέες WD, η Kärcher προσφέρει τώρα σακούλες φίλτρου fleece αντί για χάρτινες σακούλες φίλτρου, οι οποίες εντυπωσιάζουν με επιπλέον πλεονεκτήματα: Είναι πιο ανθεκτικές στο σκίσιμο και προσφέρουν καλύτερο διαχωρισμό.

Το ενσωματωμένο Filter Finder δείχνει ποιες σακούλες φίλτρων ή φίλτρα λειτουργούν για ποιες συσκευές. Χρησιμοποιώντας τον αριθμό παραγγελίας της συσκευής, που μπορείτε να βρείτε στην πινακίδα τύπου, μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε τη σωστή σακούλα φίλτρου και φίλτρο.