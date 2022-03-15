Εξαρτηματα για σκουπες υγρης και ξηρης αναρροφησης
Η Kärcher προσφέρει μια ολοκληρωμένη και χρήσιμη σειρά εξαρτημάτων για καθημερινή χρήση καθώς και για ειδικές εφαρμογές. Η γκάμα των αξεσουάρ καλύπτει το σωστό ακροφύσιο αναρρόφησης, τον κατάλληλο σωλήνα μέσω ειδικών συστημάτων φίλτρων. Διατίθενται διαφορετικά μεγέθη μπαταριών και φορτιστές για την σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης (WD). Οι WD της Kärcher με καλώδιο αλλά και εκείνες που λειτουργούν με μπαταρία σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα εξαρτήματα για κάθε εργασία καθαρισμού, προσφέρουν τη σωστή διαμόρφωση, εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλό επίπεδο άνεσης για τον χρήστη.
Κάνει τις σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης ακόμα πιο ευέλικτες: Γνήσια αξεσουάρ Kärcher για τις WD
Είτε πρόκειται για στενούς χώρους στο εσωτερικό του οχήματος, για τη σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων ή για τη συλλογή σκόνης από τρυπάνι. Μόνο με το κατάλληλο αξεσουάρ οι WD μπορούν να εμφανίσουν την πλήρη πολυλειτουργική τους φύση, χωρίς να αφήνουν περιθώρια βρωμιάς. Τα αξεσουάρ έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφηφης της Kärcher. Μαζί με τις συσκευές, απελευθερώνουν άκρως εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα καθαρισμού και διευρύνουν τις δυνατότητες εφαρμογής.
Φίλτρα
Το φυσίγγιο Kärcher και τα επίπεδα πτυχωμένα φίλτρα εντυπωσιάζουν με μια μεγάλη περιοχή φίλτρου σε μικρό χώρο και μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν. Για τις νέες WD, η Kärcher προσφέρει τώρα σακούλες φίλτρου fleece αντί για χάρτινες σακούλες φίλτρου, οι οποίες εντυπωσιάζουν με επιπλέον πλεονεκτήματα: Είναι πιο ανθεκτικές στο σκίσιμο και προσφέρουν καλύτερο διαχωρισμό.
Το ενσωματωμένο Filter Finder δείχνει ποιες σακούλες φίλτρων ή φίλτρα λειτουργούν για ποιες συσκευές. Χρησιμοποιώντας τον αριθμό παραγγελίας της συσκευής, που μπορείτε να βρείτε στην πινακίδα τύπου, μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε τη σωστή σακούλα φίλτρου και φίλτρο.
Ποιο φίλτρο και ποια σακούλα φίλτρου είναι κατάλληλα για ποια σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης;
Κιτ εργασιών
Τα κιτ εργασιών της Kärcher είναι πολύ πρακτικά και ευέλικτα: Εξοπλισμένα με διάφορα ακροφύσια, μια μεγάλη ποικιλία από προβλήματα καθαρισμού μπορούν να λυθούν γρήγορα και απλά. Για παράδειγμα, ο καθαρισμός ολόκληρου του εσωτερικού του αυτοκινήτου είναι δυνατός με το κιτ καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου.
Ακροφύσια
Τα ειδικά αναπτυγμένα ακροφύσια εγγυώνται επίσης τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού: Το εναλλασσόμενο ακροφύσιο δαπέδου, για παράδειγμα, εγγυάται τόσο γρήγορη όσο και χωρίς υπολείμματα συλλογή ρύπων για υγρούς ή ξηρούς ρύπους, χονροειδείς και μη.
Ειδικές εφαρμογές
Οι ειδικές εφαρμογές απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις: Ο συλλέκτης σκόνης τρυπανιού Kärcher, για παράδειγμα, επιτρέπει την ασφαλή και χωρίς σκόνη διάτρηση σε όλες τις κοινές περιοχές τοίχου και οροφής αναρροφώντας τη σκόνη του τρυπανιού απευθείας στην τρύπα.
Εξαρτήματα για μπαταριοκίνητες σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης
Απεριόριστη ελευθερία: Με τις ανταλλάξιμες μπαταρίες και τους ταχείς φορτιστές της πλατφόρμας Kärcher Battery Power 18 V ή 36 V, οι WD που λειτουργούν με μπαταρία είναι έτοιμες για χρήση ανά πάσα στιγμή, ακόμα κι αν δεν υπάρχει πρίζα κοντά.
Και για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, οι μπαταρίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V ή 36 V Kärcher Battery Power.