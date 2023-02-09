ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ.

Απολύτως κανένα καλώδιο για απόλυτη ελευθερία. Χωρίς καλώδια να την εμποδίζουν, η WD 3-18 δεν γνωρίζει όρια. Και γιατί να πρέπει να έχεις εσύ; Με τεχνολογία πραγματικού χρόνου που σε ενημερώνει πάντα για το πόση μπαταρία και πόσος χρόνος σου απομένει. Και όπως σε έχουμε ήδη συνηθίσει - είτε πρόκειται για υγρό είτε ξηρό, είτε χονδροειδή είτε λεπτόκοκκο ρύπο, είτε μέσα είτε έξω - απλά δεν έχει σημασία. Η ανώτερη ισχύς αναρρόφησης στη σειρά WD Battery και η αποτελεσματική, χωρίς υπολείμματα αφαίρεση ρύπων σε όλες τις επιφάνειες δαπέδου θα σε κάνουν να ανακαλύψεις ξανά το συναρπαστικό παντού και πάντα.