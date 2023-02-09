ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Απεριόριστη ελευθερία - είτε πρόκειται για το υπόστεγο του κήπου, είτε για το αυτοκίνητο, είτε για τη βεράντα: Οι ευέλικτες σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με μπαταρία 18 V/36 V κηρύσσουν τον πόλεμο σε κάθε ρύπο και συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών σκουπών υγρής αναρρόφησης μπαταρίας και των ηλεκτρικών σκουπών ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας. Είτε πρόκειται για υγρούς είτε για ξηρούς ρύπους, η ανταλλάξιμη μπαταρία της Kärcher σημαίνει ότι οι συσκευές είναι έτοιμες για χρήση ανά πάσα στιγμή - ακόμη και αν δεν υπάρχει πρίζα κοντά. Και, για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, οι μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες συσκευές στην πλατφόρμα μπαταρίας 18 V ή 36 V της Kärcher.
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ.
Απολύτως κανένα καλώδιο για απόλυτη ελευθερία. Χωρίς καλώδια να την εμποδίζουν, η WD 3-18 δεν γνωρίζει όρια. Και γιατί να πρέπει να έχεις εσύ; Με τεχνολογία πραγματικού χρόνου που σε ενημερώνει πάντα για το πόση μπαταρία και πόσος χρόνος σου απομένει. Και όπως σε έχουμε ήδη συνηθίσει - είτε πρόκειται για υγρό είτε ξηρό, είτε χονδροειδή είτε λεπτόκοκκο ρύπο, είτε μέσα είτε έξω - απλά δεν έχει σημασία. Η ανώτερη ισχύς αναρρόφησης στη σειρά WD Battery και η αποτελεσματική, χωρίς υπολείμματα αφαίρεση ρύπων σε όλες τις επιφάνειες δαπέδου θα σε κάνουν να ανακαλύψεις ξανά το συναρπαστικό παντού και πάντα.
Χαρακτηριστικά
Ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V - συμβατή με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher Battery.
Η κατάσταση της μπαταρίας εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή στην οθόνη LCD (Τεχνολογία Πραγματικού Χρόνου).
Πρακτική αποθήκευση εξαρτημάτων: Εξοικονόμηση χώρου, ασφαλής και εύκολα προσβάσιμη αποθήκευση εξαρτημάτων.
Αποθήκευση εύκαμπτου σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής: Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο, κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής.
Χώρος αποθήκευσης: Για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων, όπως βίδες και καρφιά.
Λειτουργία φυσητήρα για σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα.
Ενδιάμεση στάθμευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής.
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push": Για γρήγορο, εύκολο και ασφαλές άνοιγμα και κλείσιμο του δοχείου.
Ο υγρός καθαρισμός γίνεται εύκολος - για μεγάλες και μικρές ποσότητες νερού.
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς.
Ειδικό ακροφύσιο δαπέδου με Clips.
Highlights
Μέγιστη ελευθερία κινήσεων και άμεση ετοιμότητα για χρήση
Χρειάζεται να καθαρίσεις το αυτοκίνητο χωρίς να υπάρχει κοντά σου πρίζα; Το μπουκάλι νερού έπεσε στο πάτωμα; Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα χάρη στις συσκευές μπαταρίας WD: Ασύρματη υγρή και ξηρή αναρρόφηση σε μία συσκευή.
Πλατφόρμα Μπαταρίας 18 V της Kärcher
WD 1 Compact Battery Set
Τάση: 18 V
Ονομαστική ισχύς εισόδου: 230 W
Χωρητικότητα κάδου: 7 l
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1,20 m
Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας: 10 λεπτά περίπου*
Βάρος χωρίς αξεσουάρ: 3,1 kg χωρίς αξεσουάρ
Ακροφύσιο για σχισμές: Ναι
Ακροφύσιο ταπετσαρίας: Ναι
Ακροφύσιο δαπέδου: Όχι
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίας: Φορτιστής μπαταρίας 18 V στάνταρ
Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: 18 V/2,5 Ah
* Μέγιστη απόδοση με μια ανταλλάξιμη μπαταρία Kärcher 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power
Χρειάζεται να σκουπίσεις γρήγορα το αυτοκίνητό σου; Κανένα πρόβλημα! Χάρη στα ειδικά εξαρτήματα για τον εσωτερικό καθαρισμό αυτοκινήτων και τον συμπαγή σχεδιασμό, η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης με μπαταρία από την πλατφόρμα μπαταρίας 18 V της Kärcher εντυπωσιάζει με την ευελιξία της και ξεπερνά τα όρια του καθαρισμού. Μια μικροσκοπικήσυσκευή αναρρόφησης!
WD 2-18 Battery Set
Τάση: 18 V
Ονομαστική ισχύς εισόδου: 225 W
Χωρητικότητακάδου: 12 l
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1,80 m
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας: 10 λεπτά*
Βάρος χωρίς αξεσουάρ: 3,4 kg
Ακροφύσιο για σχισμές: Ναι
Ακροφύσιο ταπετσαρίας: Όχι
Ακροφύσιο δαπέδου: Ναι
Περιλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίας: Φορτιστής μπαταρίας 18 V στάνταρ
Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: 18 V/2,5 Ah
* Μέγιστη απόδοση με μια ανταλλάξιμη μπαταρία Kärcher 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power
Συμπαγής και ευέλικτη. Η ηλεκτρική σκούπα υγρής αναρρόφησης WD 2-18 με μπαταρία, η οποία αντιμετωπίζει εύκολα και ξηρούς ρύπους, προσφέρει καλή ισχύ αναρρόφησης και υψηλό επίπεδο ευελιξίας εφαρμογών. Σε σύγκριση με τη μικρότερη WD 1 Compact, η WD 2-18 διαθέτει ακροφύσιο δαπέδου και τροχούς και προσφέρει μεγαλύτερο κάδο κατά 5 λίτρα.
WD 3-18 Battery Set/WD 3-18 S Battery Set
Τάση: 18 V
Ονομαστική ισχύς εισόδου: 225 W
Χωρητικότητακάδου: 17 l
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2,0 m
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας: 20 λεπτά*
Βάρος χωρίς αξεσουάρ: 3,8 kg/4,1 kg χωρίς αξεσουάρ
Ακροφύσιο για σχισμές: Ναι
Ακροφύσιο ταπετσαρίας: Όχι
Ακροφύσιο δαπέδου: Ναι
Περιλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίας: Μπαταρία 18 V στάνταρ φορτιστής
Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: 18 V/5.0 Ah
* Μέγιστη απόδοση με μια ανταλλάξιμη μπαταρία Kärcher 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power
Για ακόμη περισσότερους ρύπους, αλλά και για υγρή αναρρόφηση: Η WD 3-18 με ανθεκτικό πλαστικό κάδο και η WD 3 18 S με κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι. Προσφέρουν πρόσθετη χωρητικότητα κάδου 5 λίτρων σε σύγκριση με την WD 2-18 και, με την ανταλλάξιμη μπαταρία 5,0 Ah που περιλαμβάνεται στο σετ, εντυπωσιάζουν με διπλάσιο χρόνο αδιάλειπτης λειτουργίας 20 λεπτών.
WD 4-18 Dual Battery Set/WD 4-18 S Dual Battery Set
Τάση: 2 x 18 V
Κινητήρας: 36 V
Ονομαστική ισχύς εισόδου 36 V: 380 W
Χωρητικότητα δοχείου: 20 l
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2,20 m
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας: 28 λεπτά*
Φίλτρο: Φίλτρο: Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ: 6,6 kg/7,0 kg χωρίς αξεσουάρ
Ακροφύσιο για σχισμές: Ναι
Ακροφύσιο ταπετσαρίας: Όχι
Ακροφύσιο δαπέδου: Ναι
Περιλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίας: Φορτιστής διπλής μπαταρίας 18 V
Περιλαμβάνεται μπαταρία: 2 x 18 V/5.0 Ah
* Μέγιστος χρόνος λειτουργίας με 2 x 18 V/5,0 Ah Ανταλλάξιμες μπαταρίες Kärcher Battery Power
Ισχυρή και φορητή: η WD 4-18 Dual και η παραλλαγή WD 4-18 S Dual από ανοξείδωτο ατσάλι διαθέτουν την υψηλότερη ισχύ αναρρόφησης στη σειρά Kärcher Home & Garden. Τι την κάνει τόσο ξεχωριστή; Ένας ισχυρός κινητήρας 36 V που κινείται από δύο μπαταρίες 18 V συνδεδεμένες σε σειρά. Είτε η βρωμιά είναι χονδροειδής, λεπτόκοκκη, υγρή ή ξηρή - η WD 4-18 Dual και η WD 4-18 S Dual μπορούν να τα μαζέψουν όλα.
Πλατφόρμα μπαταρίας 36 V της Kärcher
WD 3 Battery Set/WD 3 Battery Premium Set
Τάση: 36 V
Ονομαστική ισχύς εισόδου: 300 W
Χωρητικότητα δοχείου: 17 l
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2,0 m
Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας: 15 λεπτά περίπου*
Βάρος χωρίς αξεσουάρ: 5,2 kg/5,5 kg (premium)
Ακροφύσιο για σχισμές: Ναι
Ακροφύσιο ταπετσαρίας: Όχι
Ακροφύσιο δαπέδου: Ναι
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίας: Μπαταρία 36 V τυπικός φορτιστής
Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: 36 V/2,5 Ah
* Μέγιστη απόδοση με μια ανταλλάξιμη μπαταρία Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah
Περισσότερη ελευθερία κινήσεων από ποτέ, αλλά με επιπλέον ισχύ αναρρόφησης! Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3 Battery προσφέρει ασύρματη ελευθερία, ενώ παράλληλα απολαμβάνεις πλήρη λειτουργικότητα. Είτε οι ρύποι είναι χονδροειδείς, είτε λεπτόκοκκοι, είτε ξηροί, είτε υγροί- η WD 3 Battery μπορεί να τα μαζέψει όλα!