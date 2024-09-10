Εξομαλύνει αποτελεσματικά και σε χρόνο μηδέν τις πτυχές: το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος της Kärcher

Πες αντίο στις τσακίσεις! Με το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος, τα ρούχα δείχνουν και πάλι τα καλύτερά τους σε χρόνο μηδέν. Επίσης, κάνει το φρεσκάρισμα των ρούχων, των κουρτινών και πολλών άλλων υφασμάτων γρήγορο και εύκολο και διώχνει τις δυσάρεστες οσμές. Ο ιδιαίτερα ξηρός και καυτός ατμός διεισδύει στο ύφασμα και φρεσκάρει τις ίνες σε βάθος. Το συμπυκνωμένο νερό που παράγεται συλλέγεται σε ξεχωριστή δεξαμενή, η οποία μπορεί απλά να αδειάσει στο νεροχύτη ή ακόμα και στη δεξαμενή του ατμοκαθαριστή.