ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
Τα κατάλληλα εξαρτήματα για κάθε εργασία καθαρισμού: είστε άριστα εξοπλισμένοι με την εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων για ατμοκαθαριστές της Kärcher. Τα εξαρτήματα μας είναι τέλεια προσαρμοσμένα για καθημερινή χρήση και ειδικές εφαρμογές και επιτρέπουν τη μέγιστη προσαρμογή στις ατομικές ανάγκες καθαρισμού. Συμβατά με όλες τις τρέχουσες συσκευές, προσφέρουμε όλα όσα χρειάζεσαι για σχολαστικό και αποτελεσματικό καθαρισμό, από κορυφαία εξαρτήματα όπως συστήματα ατμού κάθετου σιδερώματος, βούρτσες σχισμών XXL και εύκαμπτα ακροφύσια χειρός μέχρι μικρές βούρτσες και ακροφύσια για λεπτομερείς εργασίες και μεγάλα ακροφύσια δαπέδου και πανιά για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων. Ανακάλυψε την ποικιλία και διεύρυνε τις επιλογές εφαρμογής του ατμοκαθαριστή σου με βέλτιστο και βολικό τρόπο.
Εξομαλύνει αποτελεσματικά και σε χρόνο μηδέν τις πτυχές: το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος της Kärcher
Πες αντίο στις τσακίσεις! Με το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος, τα ρούχα δείχνουν και πάλι τα καλύτερά τους σε χρόνο μηδέν. Επίσης, κάνει το φρεσκάρισμα των ρούχων, των κουρτινών και πολλών άλλων υφασμάτων γρήγορο και εύκολο και διώχνει τις δυσάρεστες οσμές. Ο ιδιαίτερα ξηρός και καυτός ατμός διεισδύει στο ύφασμα και φρεσκάρει τις ίνες σε βάθος. Το συμπυκνωμένο νερό που παράγεται συλλέγεται σε ξεχωριστή δεξαμενή, η οποία μπορεί απλά να αδειάσει στο νεροχύτη ή ακόμα και στη δεξαμενή του ατμοκαθαριστή.
Σημαντικότερα στοιχεία εξαρτημάτων
Τα νέα μας εξαρτήματα ανοίγουν νέες επιλογές εφαρμογής και παρέχουν μεγαλύτερη ευκολία για όλα τα μοντέλα ατμοκαθαριστών με υποδοχή εξαρτημάτων.
Ακροφύσια και βούρτσες
Η μεγάλη ποικιλία ακροφυσίων και βουρτσών προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για κάθε εργασία καθαρισμού. Οι βούρτσες και τα μικρά εξαρτήματα είναι ιδανικά για τον καθαρισμό στο μπάνιο και την κουζίνα, για παράδειγμα για νεροχύτες, βρύσες, ντους, φούρνους, εστίες, απορροφητήρες και σχάρες. Τα μεγαλύτερα ακροφύσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αποτελεσματικό καθαρισμό δαπέδων και παραθύρων και για το φρεσκάρισμα χαλιών.
Πανιά
Τα πανιά της Kärcher, τα οποία είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας, είναι ιδανικά για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων και εξασφαλίζουν τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
Αφαίρεση αλάτων
Οι κασέτες και τα μέσα αφαίρεσης αλάτων που διαθέτουμε εξασφαλίζουν έως και 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος με τακτική συντήρηση ή αντικατάσταση της κασέτας.
Σιδέρωμα
Το σύστημα σιδερώματος με ατμό της Kärcher συνδυάζει τον καθαρισμό και το σιδέρωμα. Χάρη στα κατάλληλα εξαρτήματα, ο ατμοκαθαριστής μετατρέπεται εύκολα και γρήγορα σε σταθμό σιδερώματος και εξοικονομεί έως και 50% χρόνο σιδερώματος με 100% αποτελέσματα σιδερώματος και αμέσως στεγνά ρούχα σε ντουλάπι.