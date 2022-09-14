ΟΙ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ KÄRCHER ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΙΟΥΣ, ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ!
Υγιεινή καθαριότητα με τη δύναμη του ατμού: Εξαλείφεται το 99,999% των ιών*
Εξαλείφουν εως και 99.999% τον κορωνοιό*, αλλά και τα βακτήρια.**
Η Kärcher αναγνωρίστηκε από ένα ανεξάρτητο εργαστήριο για τη αποτελεσματικότητα των ατμοκαθαριστών της ενάντια στην καταπολέμηση των ιών. Τα αποτελέσματα: τα μηχανήματα, εάν χρησιμοποιηθούν σωστά από τους χρήστες, απομακρύνουν έως και το 99,999% των ιών*, όπως ο κορωνοϊός ή η γρίπη, και το 99,99% των κοινών οικιακών βακτηρίων** από σκληρές επιφάνειες. Δεδομένου ότι επί του παρόντος τα απολυμαντικά προορίζονται κυρίως για εξωνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, οι ατμοκαθαριστές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη γενική υγιεινή – τόσο σε οικιακή, όσο και σε εμπορική και βιομηχανική χρήση.
Διάφοροι ιοί όπως είναι ο κορωνοϊός (SARS-CoV-2) μπορούν να εξουδετερωθούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Καθώς οι ιοί δεν είναι μικρόβια ή ζωντανοί οργανισμοί, οι ειδικοί μιλούν για την αδρανοποιησή τους. Στο εργαστήριο ένας πιστοποιημένος δοκιμαστικός ιός (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), ο οποίος είναι αντιπροσωπευτικός των ιών, διανεμήθηκε σε μια σκλήρη επφάνεια. Ωστόσο, αυτή η περιοχή στη συνέχεια καθαρίστηκε με το ακροφύσιο χειρός ενός ατμοκαθαριστή και το κατάλληλο πανάκι μικροϊνών. Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι μια σημαντική μείωση έως και 99.999% των ιών θα μπορούσε να επιτευχθεί στη μέγιστη πίεση ατμού και με διάρκεια καθαρισμού 30 δευτερολέπτων σε μία περιοχή.
*Δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον καθαρισμό 30 δευτερολέπτων σε μέγιστη στάθμη ατμού και άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, το 99,999% των ιών όπως ο κορωνοϊός ή η γρίπη (εξαιρουμένου του ιού της ηπατίτιδας-Β) μπορεί να αφαιρεθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες νοικοκυριού (Modified-Vaccinia-: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).
**Κατά τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων θα θανατωθεί σε κοινές λείες σκληρές επιφάνειες οικιακής χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s στο μέγιστο επίπεδο ατμού και σε άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (test-germ: Enterococcus hirae).
Υγιεινή και καθαρισμός σε βάθος σε όλους τους χώρους!
Καθαρισμός κουζίνας
Είτε πρόκειται για πλακάκια τοίχου, γυάλινες και συνθετικές επιφάνειες, απορροφητήρες, εστίες, σόμπες ή νεροχύτες, οι ατμοκαθαριστές της Kärcher κάνουν την κουζίνα καθαρή και απολυμαίνουν - χωρίς την χρήση χημικών προϊόντων.
Καθαρισμός μπάνιου
Οι ατμοκαθαριστές αποδίδουν ένα τέλειο αποτέλεσμα και εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή καθαριότητα, ακόμα και όταν καθαρίζουν πλακάκια τοίχου, γυάλινες επιφάνειες, καθρέφτες παράθυρα, εξαρτήματα, καμπίνες ντους, αρμούς.
Καθαρισμός δαπέδου
Οι ατμοκαθαριστές εξασφαλίζουν μέγιστη καθαριότητα και υγιεινή κατά τον καθαρισμό πέτρινων πλακιδίων, PVC, laminate ή βερνικωμένων παρκέ δαπέδων και όλα αυτά χωρίς την χρήση χημικών προϊόντων.