Εξαλείφουν εως και 99.999% τον κορωνοιό*, αλλά και τα βακτήρια.**

Η Kärcher αναγνωρίστηκε από ένα ανεξάρτητο εργαστήριο για τη αποτελεσματικότητα των ατμοκαθαριστών της ενάντια στην καταπολέμηση των ιών. Τα αποτελέσματα: τα μηχανήματα, εάν χρησιμοποιηθούν σωστά από τους χρήστες, απομακρύνουν έως και το 99,999% των ιών*, όπως ο κορωνοϊός ή η γρίπη, και το 99,99% των κοινών οικιακών βακτηρίων** από σκληρές επιφάνειες. Δεδομένου ότι επί του παρόντος τα απολυμαντικά προορίζονται κυρίως για εξωνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, οι ατμοκαθαριστές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη γενική υγιεινή – τόσο σε οικιακή, όσο και σε εμπορική και βιομηχανική χρήση.

Διάφοροι ιοί όπως είναι ο κορωνοϊός (SARS-CoV-2) μπορούν να εξουδετερωθούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Καθώς οι ιοί δεν είναι μικρόβια ή ζωντανοί οργανισμοί, οι ειδικοί μιλούν για την αδρανοποιησή τους. Στο εργαστήριο ένας πιστοποιημένος δοκιμαστικός ιός (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), ο οποίος είναι αντιπροσωπευτικός των ιών, διανεμήθηκε σε μια σκλήρη επφάνεια. Ωστόσο, αυτή η περιοχή στη συνέχεια καθαρίστηκε με το ακροφύσιο χειρός ενός ατμοκαθαριστή και το κατάλληλο πανάκι μικροϊνών. Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι μια σημαντική μείωση έως και 99.999% των ιών θα μπορούσε να επιτευχθεί στη μέγιστη πίεση ατμού και με διάρκεια καθαρισμού 30 δευτερολέπτων σε μία περιοχή.

*Δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον καθαρισμό 30 δευτερολέπτων σε μέγιστη στάθμη ατμού και άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, το 99,999% των ιών όπως ο κορωνοϊός ή η γρίπη (εξαιρουμένου του ιού της ηπατίτιδας-Β) μπορεί να αφαιρεθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες νοικοκυριού (Modified-Vaccinia-: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).