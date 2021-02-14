και στην απολυμανση, οι κορυφαιες λυσεις ειναι Kärcher!

Ο νέος κορωνοϊός, γνωστός και ως SARS-CoV-2, εξακολουθεί να εξαπλώνεται παγκοσμίως. Ο κύριος τρόπος μετάδοσής του από άνθρωπο σε άνθρωπο φαίνεται ότι είναι η μόλυνση μέσω σταγονιδίων. Εάν λάβουμε απλά μέτρα υγιεινής μπορούμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας από αυτή την απειλητική ασθένεια των πνευμόνων και να αναχαιτίσουμε την ταχεία εξάπλωσή της. Το ειδικό θέμα μας είναι αφιερωμένο στις πιο αποτελεσματικές μεθόδους προστασίας από τη μόλυνση.

Noiwtheis asfalis_dsktp
asfaleis_atmos_1600_350

Ο ατμός είναι η πιο υγιεινή και αποτελεσματική λύση για να απαλλαγείτε από τα βακτήρια και τους ιούς στο σπίτι σας, χωρίς τη χρήση χημικών. Ξεχάστε λοιπόν πανάκια, συρματάκια, σφουγγαράκια, λεκάνες και ό,τι άλλο χρησιμοποιούσατε για να καθαρίσετε λίπη, άλατα και άλλους επίμονους ρύπους. Με τη χρήση των κατάλληλων εξαρτημάτων, οι ατμοκαθαριστές της Kärcher προσφέρουν πολλές δυνατότητες και λύσεις καθαρισμού που θα σας εντυπωσιάσουν!

asfaleis_aeras_1600_350

Οι καθαριστές αέρα όπως το AF 100 της Kärcher μειώνουν το μικροβιακό φορτίο του αέρα, κατακρατούν τα αερόφερτα μικρόβια μέχρι 99,90% και καθαρίζουν τον αέρα στο χώρο όπου είναι τοποθετημένοι και εξασφαλίζουν βέλτιστη ποιότητα αέρα για τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και άλλους ιδιώτες που βρίσκονται στο χώρο.   Όχι μόνο οι ιοί, όπως ο νέος SARS-CoV-2, αλλά και όλα τα άλλα αερομεταφερόμενα παθογόνα, όπως η γρίπη ή το SARS, μπορούν να φιλτραριστούν από τον αέρα με αυτόν τον τρόπο.

Σκόνη, γύρη, οσμές, χημικά αέρια: Η ποιότητα του αέρα σε πολλούς χώρους εργασίας δεν είναι πάντα ιδανική. Ο επαγγελματικός μας καθαριστής αέρα AF 100 προσφέρει εύκολη ανακούφιση. Ο ισχυρός κινητήρας του χρειάζεται μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρει σε ένα δωμάτιο με μέγεθος έως 100μ² με φρέσκο, καθαρό αέρα. Η μονάδα είναι κινητή και, χάρη στους ισχυρούς κυλίνδρους της, μπορεί να μετακινηθεί εύκολα και να τοποθετηθεί σε άλλο δωμάτιο.

 

Σε συνδυασμό με τα φίλτρα HEPA HIGH PROTECT 13 και HEPA 14 αποτελεί την ιδανική και πιστοποιημένη λύση κατά του Κορωνοϊού. Πιο συγκεκριμένα:

1)Hepa 14 Solution Filters (2.863-035.0): Είναι πιστοποιημένο κατά EN 1822  με δείκτη διαχωρισμού τουλάχιστον 99,995% για σωματίδια διαμέτρου έως 0,3 μm, προσφέροντας μία πιστοποιημένη λύση κατά του κορωνοϊού,

2)High Protect 13 Solution Filters (2.863-038.0,, με αντίστοιχο Hepa 13  δείκτη διαχωρισμού τουλάχιστον 99,95% για σωματίδια διαμέτρου έως 0,3 μm αντίστοιχο με Hepa 13.

Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορείτε να εξοπλίσετε τον καθαριστή σας και με άλλα φίλτρα. Αυτά περιλαμβάνουν ένα στρογγυλό φίλτρο με εξαιρετικά ευρύ φάσμα απόδοσης για την κάλυψη τυχόν απαιτήσεων εφαρμογής. Ή μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τέσσερα φίλτρα που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την στοχευμένη εξάλειψη βακτηρίων, οσμών, αλλεργιογόνων ή πτητικών οργανικών ενώσεων. Ένας ακριβής αισθητήρας λέιζερ είναι ενσωματωμένος με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση του αέρα στο δωμάτιο και τον έλεγχο της αυτόματης λειτουργίας. Η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται ταυτόχρονα σε ένα διαυγές χρωματικό διάγραμμα. Επιπλέον, η τρέχουσα περιεκτικότητα σε λεπτή σκόνη στον αέρα και ο υπόλοιπος χρόνος φιλτραρίσματος μπορούν να διαβαστούν ανά πάσα στιγμή.

 

Ο καθαριστής αέρα AF 100 της Kärcher εξασφαλίζει σε σχέση με τον ανταγωνισμό:

1) τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην κατηγορία των 750m³ καθαρίζοντας μέσα σε 20’ χώρους 100m² x 2500mm (h),

2) την χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος και αθόρυβη λειτουργία με δυνατότητα εύκολης μεταφοράς και χειρισμό,

3) κατασκευαστική τελειότητα, η οποία συνδυάζει υψηλή αισθητική και σχεδιασμό (πολλαπλές ένδειξης led μέσω έξυπνου πίνακα χρωματισμός ποιότητας αέρα, ένδειξη ποιότητας αέρα, ένδειξη ζωής φίλτρου(%) πίνακας αφής, κλπ)

4) πιστοποιημένη λύση καθαρισμού κατά EN,

5) αξιοπιστία και απόσβεση σε βάθος χρόνου με συνεχή υποστήριξη (γρήγορη απόσβεση και μακροχρόνια λειτουργία της υποστηρίζοντας για τουλάχιστον 10 χρόνια την ύπαρξη ανταλλακτικών, αναλώσιμων και φίλτρων κατά του κορωνοϊού (χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτή την εφαρμογή).

 

Επίσης ακολουθώντας μια απλοϊκή προσέγγιση συνολικού κόστους χρήσης (TCO) έχοντας εμπειρία από τοποθετημένο φίλτρο υγείας τέλη Μαιόυ 2020 με αλλαγή Φεβρουάριο, σε χώρους γραφείων που λειτουργεί 10 ώρες την ημέρα με 6 ώρες το Σάββατο  = 56 ώρες x 4 εβδομάδες x 8 μήνες διάρκειας με παραδοχή υπο ΚΣ =1.792 ώρες:

Αν διαιρέσουμε την τιμή του φίλτρου HEPA 14 με τις ώρες χρήσης του κόστος χρήσης ανά ώρα ανάγεται στα 0,31€

 

Είναι η ποιότητα ζωής ή η προστασία από κορωνοϊό φθηνότερη από 31 cents την ώρα;

 

Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση 750m² που δεν προσφέρεται από κάποιον ανταγωνιστή και η πιστοποίηση για τον Covid-19 καθιστούν τον AF 100 μοναδικό!

asfaleis_apolimadika_1600_350

Η τεχνολογία της Kärcher δεν εξελίσσει μόνο τα μηχανήματα, αλλά και τα χημικά προϊόντα καθαρισμού με προηγμένα απολυμαντικά που λύνουν τα χέρια. Τα χημικά προϊόντα καθαρισμού Kärcher RM 732 και RM 735 είναι βιοδιασπώμενα και χάρη στην ισχυρής τους σύνθεση εξουδετερώνουν μικρόβια, βακτήρια και ιούς με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είναι ιδανικά για την απολύμανση επιφανειών τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μηχανήματα καθαρισμού της Kärcher ή και χειρωνακτικά, με τη βοήθεια ενός απλού πανιού.

asfaleis_plistika_1600_350

Απολύμανση με τα πλυστικά μηχανήματα της Kärcher!

ΠΩΣ...;

Ακολούθησε τα 3 παρακάτω βήματα:

1. Προμηθεύσου ένα από τα δυο εξειδικευμένα απολυμαντικά της Kärcher RM 732 & RM 735


2. Βάλε την ενδεδειγμένη ποσότητα στο ακροφύσιο αφρού


3. Τοποθέτησε το ακροφύσιο αφρού στο πιστόλι του πλυστικού σου Και όχι απλά καθαρίζεις, αλλά απολυμαίνεις εξολοθρεύοντας το 99,99% των ιών και των βακτηρίων!

ΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (17)
Δειτε εδω ολη τη γκαμα των επαγγελματικων πλυστικων μηχανηματων υψηλης πιεσης ζεστου-κρυου νερου της Kärcher
Δειτε εδω ολη τη γκαμα των οικιακων πλυστικων μηχανηματων υψηλης πιεσης της Kärcher
asfaleis_FC_1600_350

Απολύμανση με τις μηχανές καθαρισμού της Kärcher

Από το πάτωμα στο σπίτι σου, μέχρι το δάπεδο της μικρής επιχείρησής σου, η Kärcher έχει τις επιλογές που χρειάζεσαι!

Χωρίς κουβάδες και βρώμικα νερά, με προηγμένη τεχνολογία και σε συνδυασμό με το ειδικό απολυμαντικό RM 732 της Kärcher, οι FC καθαρίζουν το πάτωμα σου, το φροντίζουν και το απολυμαίνουν*!

* Για να επιτευχθεί απολύμανση με τις FC πρέπει να έχει πρώτα εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος χρόνος δράσης του απολυμαντικού στο δάπεδο.

ΠΩΣ...;
1. Καθαρίζεις με FC
2. Ψεκάζεις με απολυμαντικό
3. Περιμένεις να δράσει (ή να στεγνώσει το δάπεδο)
4. Περνάς ξανά το δάπεδο με FC

Δειτε εδω ολη τη γκαμα των επαγγελματικων μηχανων περιποιησης δαπεδου της Kärcher

Χρήσιμος εξοπλισμός χειρωνακτικού καθαρισμού κατά την απολύμανση

Δειτε εδω ολες τις λυσεις της Kärcher για το χειρωνακτικο καθαρισμο

Γιατί τα μέτρα υγιεινής είναι πολύ σημαντικά την εποχή του Κορωνοϊού

Σε ένα καθαρό και καλοδιατηρημένο περιβάλλον που καθαρίζεται τακτικά, ο κίνδυνος μετάδοσης παθογόνων οργανισμών ελαχιστοποιείται σημαντικά. Οι επιφάνειες δεν αποτελούν πλέον πρόσφορο έδαφος για τα μικρόβια, τα βακτήρια ή τους ιούς. Ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία, οι παθογόνοι οργανισμοί ελαχιστοποιούνται κατά πολύ.

Κάνοντας κλικ στις εικόνες που ακολουθούν, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα μέτρα απολύμανσης και καθαρισμού που μπορούν να εξασφαλίσουν απόλυτη υγιεινή στο σπίτι και σε δημόσιους χώρους.

Desinfecting cleaning of hard surfaces
Professional Kärcher steam vaccum cleaners and steam cleaners for disinfection
Steam cleaners for home users: eliminate viruses and bacteria without chemicals
Floor cleaning: Advantages of mechanical floor cleaning with scrubbing machines
Kärcher hot water high-pressure cleaners for disinfection cleaning
Surface cleaning for protection against contact infections
When hygiene matters most

Από πού προέρχεται ο κορωνοϊός;

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο COVID-19 κηρύχθηκε ως πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Η πνευμονία οφείλεται στον κορωνοϊό SARS-CoV-2. Σε αντίθεση με την επιδημία, η εμφάνιση μιας μολυσματικής ασθένειας σε μια πανδημία δεν αφορά μια συγκεκριμένη τοποθεσία και μπορεί να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, όπως παρατηρείται σήμερα. Η μόλυνση από κορωνοϊό εμφανίζεται με γριπώδη συμπτώματα όπως βήχας, πυρετός, ρινίτιδα και κόπωση. Επίσης, είναι πιθανό να εμφανιστούν αναπνευστικά προβλήματα, φαγούρα στον λαιμό, πονοκέφαλοι και πόνος στα άκρα, ναυτία, διάρροια και ρίγη. Η πορεία της ασθένειας είναι διαφορετική σε κάθε ασθενή και ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί, ενώ άλλοι να εμφανίσουν οξεία πνευμονία, ανεπάρκεια των πνευμόνων και τελικά να οδηγηθούν στον θάνατο. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 μεταδόθηκε από κάποιο άγριο ζώο στον άνθρωπο σε μια αγορά τροφίμων στην κινεζική πόλη Wuhan (επαρχία Hubei). Ωστόσο, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί με ακρίβεια ποιο ήταν το ζώο που μετέφερε αρχικά τον ιό. Επί του παρόντος, θεωρείται ότι ο παθογόνος οργανισμός μεταδόθηκε αρχικά από νυχτερίδες σε άλλα ζώα πριν εξαπλωθεί στους ανθρώπους, πιθανότατα μέσω της κατανάλωσης ενός ζώου που λειτούργησε ως ενδιάμεσος ξενιστής για τον SARS-CoV-2 και ήταν διαθέσιμο προς πώληση στην αγορά.

Ενεργοποίηση λοιμωδών νόσων

Οι λοιμώδεις νόσοι προκαλούνται από διάφορους παθογόνους οργανισμούς, όπως ιοί, βακτήρια ή μύκητες.

Οι ιοί όπως ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι και έχουν μέγεθος μόλις από 20 έως 300 νανόμετρα. Εισβάλλουν στα ζωικά, φυτικά ή ανθρώπινα κύτταρα και τα χρησιμοποιούν ως κύτταρα ξενιστές. Ακόμα και όταν εκτίθενται στον αέρα, ορισμένες φορές επιβιώνουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και παραμένουν μεταδοτικοί. Ωστόσο, ένα νέο κύτταρο ξενιστής είναι απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους, και εάν δεν το βρουν, πεθαίνουν αργά ή γρήγορα.

Δεν προκαλούν όλοι οι ιοί ασθένειες. Το ανοσοποιητικό σύστημά μας συχνά αντιδρά ταχύτατα και καταπολεμά αμέσως τους εισβολείς. Οι ιοί αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται στο σώμα σε περίπτωση μόλυνσης. Τα φάρμακα βοηθούν ελάχιστα με τους ιούς και τα αντιβιοτικά να είναι αναποτελεσματικά έναντι των ιογενών ασθενειών. Υπάρχουν αντιικά φάρμακα που βοηθούν μόνο με ορισμένα είδη ιών. Επειδή οι ιοί (λόγου χάρη ο ιός της γρίπης) μπορούν να αλλάξουν, είναι σε θέση να ξεπεράσουν τις άμυνες του οργανισμού μας με μεγαλύτερη ευκολία. Αποκτούμε ανοσία μόνο αφού το σώμα μας έχει έρθει αντιμέτωπο με τον παθογόνο οργανισμό. Ωστόσο, ακόμα και αφού έχουμε ξεπεράσει μια ασθένεια, η ανοσία δεν είναι πάντα δεδομένη. Οι ιοί δεν έχουν τον δικό τους μεταβολισμό.

Σε σύγκριση με τους ιούς, τα βακτήρια είναι κατά πολύ μεγαλύτερα. Έχουν μέγεθος από περίπου 0,1 έως 700 μικρόμετρα, και είναι μονοκύτταροι και αυτάρκεις οργανισμοί. Έχουν επίσης το δικό τους γενετικό υλικό και μεταβολισμό. Τα βακτήρια είναι παντού: στον αέρα, το νερό, τα τρόφιμα κ.λπ. Όπως οι ιοί, τα βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν για μεγάλες χρονικές περιόδους, συχνά για εβδομάδες, ακόμα και για μήνες, στο περιβάλλον ή ακόμα και στο ίδιο το ανθρώπινο σώμα. Είναι πολύ προσαρμόσιμα και μπορούν να πολλαπλασιαστούν σε διάφορες συνθήκες. Μόνο ένα τοις εκατό όλων των βακτηρίων προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο. Μάλιστα, συχνά τα βακτήρια είναι σημαντικά για την υγεία. Για παράδειγμα, ζουν στο έντερο, την επιδερμίδα ή τη στοματική κοιλότητα του ανθρώπου. Για την εξουδετέρωση των βακτηρίων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν υψηλές θερμοκρασίες (για παράδειγμα υπό τη μορφή ατμού κατά τον καθαρισμό) ή χημικές ουσίες όπως αλκοόλη, αλδεΰδες ή χλώριο. Στο ανθρώπινο σώμα, τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται συχνά ως μέρος μιας θεραπείας. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται ο πολλαπλασιασμός των βακτηρίων ή εξουδετερώνονται άμεσα.

Οι μύκητες υπάρχουν φυσικά στην επιδερμίδα του ανθρώπου ή στο σώμα. Υπάρχουν ελάχιστα είδη μυκήτων που προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των μυκήτων της επιδερμίδας, των ζυμομυκήτων ή μερικών ευρωτομυκήτων. Αυτοί οι μύκητες ευδοκιμούν όπου υπάρχει υγρασία: στο μπάνιο, τις εσοχές, σε νωπούς τοίχους ή στις γλάστρες. Επίσης, τρόφιμα όπως το ψωμί, οι πατάτες ή το αλεύρι αποτελούν πρόσφορο έδαφος για τους μύκητες. Οι μύκητες συναντώνται ακόμη και σε ταπετσαρισμένα έπιπλα και κλινοσκεπάσματα Οι ζυμομύκητες ανήκουν στη φυσική χλωρίδα της επιδερμίδας. Ζουν στις φολίδες της επιδερμίδας και τρέφονται με νεκρά σωματίδια ιστού. Οι μύκητες εισχωρούν στο ανθρώπινο σώμα μόνο εάν το φυσικό φράγμα της επιδερμίδας έχει καταστραφεί ή όταν το ανοσοποιητικό σύστημα έχει αποδυναμωθεί. Οι ασθένειες που προκαλούνται από μύκητες ονομάζονται μυκητιάσεις. Συνήθως οι μύκητες προσβάλλουν την επιδερμίδα, τα νύχια ή τις βλεννογόνους. Σπάνια προσβάλλουν εσωτερικά όργανα όπως οι πνεύμονες. Όμως, όταν συμβεί αυτό, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά.

Πώς μεταδίδεται ο κορωνοϊός SARS-CoV-2;

Μόλυνση μέσω σταγονιδίων
Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ο παθογόνος οργανισμός του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μεταδίδεται κυρίως μέσω σταγονιδίων. Μεταδίδεται δηλαδή όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε και μοιράζουμε παθογόνους οργανισμούς στον αέρα. Άλλοι άνθρωποι εισπνέουν αυτούς τους παθογόνους οργανισμούς και στη χειρότερη περίπτωση μολύνονται με αυτούς.

Έμμεση μόλυνση
Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και με έμμεσο τρόπο. Τα άτομα που έχουν βήξει ή φτερνιστεί στα χέρια τους αγγίζουν αντικείμενα όπως πόμολα, κινητά τηλέφωνα, οθόνες αφής ή καρέκλες. Οι ιοί παραμένουν στην επιφάνεια αυτών των αντικειμένων και έρχονται σε επαφή με υγιή άτομα.

Μόλυνση μέσω επαφής (άμεση επαφή)
Η μόλυνση μέσω άμεσης επαφής είναι ένας ακόμη τρόπος εξάπλωσης των ιογενών ασθενειών. Για παράδειγμα, ακόμα και τα πιο μικρά μολυσμένα υπολείμματα ανθρώπινων κοπράνων μπορούν να φτάσουν σε ένα υγιές άτομο μέσα από λερωμένα χέρια. Επιπλέον, η μόλυνση είναι δυνατή εάν ο παθογόνος οργανισμός εισέλθει απευθείας στο σώμα μέσω των βλεννογόνων των ματιών, του λαιμού και της μύτης ή την ανώτερη αναπνευστική οδό, για παράδειγμα, με ένα φιλί. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί οριστικά κατά πόσον ο SARS-CoV-2 μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα αποφυγής της μόλυνσης μέσω άμεσης επαφής είναι το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι.

 

Hand hygiene

Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους άλλους από τη μόλυνση;

Παρότι έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού, είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείτε απλά μέτρα υγιεινής (τόσο στον προσωπικό σας χώρο και την προσωπική υγιεινή σας όσο και στους δημόσιους χώρους).

• Μην αγγίζετε το πρόσωπό σας χωρίς να έχετε πλύνει τα χέρια σας.
• Πλύντε σχολαστικά τα χέρια σας με σαπούνι ανά τακτά χρονικά διαστήματα και χρησιμοποιήστε συχνά απολυμαντικό όταν ταξιδεύετε.
• Προστατεύστε το στόμα και τη μύτη σας εάν είστε άρρωστος/η. Φροντίστε να στερεώνετε σωστά τη μάσκα σας.
• Χρησιμοποιήστε χαρτομάντηλα μιας χρήσης και απορρίψτε τα σε κάδο που κλείνει με καπάκι.
• Αποφεύγετε την επαφή με άρρωστα άτομα.

• Σεβαστείτε τους κανόνες για τον βήχα και το φτάρνισμα: Όταν βήχετε ή φτερνίζεστε, διατηρήστε τουλάχιστον απόσταση ενός μέτρου από τους γύρω σας, φταρνιστείτε/βήξτε στον αγκώνα σας και στραφείτε μακριά από τους γύρω σας.
• Παραμείνετε στο σπίτι εάν έχετε αναπνευστικά ή γριπώδη συμπτώματα.
• Πρέπει να διατηρείτε αποστάσεις από άρρωστα άτομα που μπορεί να είναι δίπλα σας.
• Αερίστε τα δωμάτια τακτικά και χρησιμοποιήστε συστήματα καθαρισμού αέρα.
• Εργαστείτε από το σπίτι και αποφύγετε τα επαγγελματικά ταξίδια.
• Αποφύγετε την επαφή, ιδίως με ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με χρόνιες παθήσεις.

• Είναι καλύτερο να διατηρείτε απόσταση 2 με 2,5 μέτρων από τους γύρω σας, ιδίως από όσους είναι άρρωστοι.
• Αποφύγετε τις χειραψίες και τις αγκαλιές.
• Σεβαστείτε τους κανόνες για τον βήχα και το φτέρνισμα: Όταν βήχετε ή φτερνίζεστε, διατηρήστε τουλάχιστον απόσταση ενός μέτρου από τους γύρω σας, φτερνιστείτε/βήξτε στον αγκώνα σας και στραφείτε μακριά από τους γύρω σας.
• Απολυμάνετε τακτικά επιφάνειες όπως το τιμόνι του αυτοκινήτου, τα πόμολα, τα κινητά τηλέφωνα, κ.λπ.
• Αποφύγετε τις διακοπές.
• Αποφύγετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εάν είναι δυνατόν.
• Αποφύγετε τις συναθροίσεις.
• Μην πραγματοποιείτε τις αγορές σας σε ώρες αιχμής, χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες παραλαβής και παράδοσης προϊόντων.