και στην απολυμανση, οι κορυφαιες λυσεις ειναι Kärcher!

Ο νέος κορωνοϊός, γνωστός και ως SARS-CoV-2, εξακολουθεί να εξαπλώνεται παγκοσμίως. Ο κύριος τρόπος μετάδοσής του από άνθρωπο σε άνθρωπο φαίνεται ότι είναι η μόλυνση μέσω σταγονιδίων. Εάν λάβουμε απλά μέτρα υγιεινής μπορούμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας από αυτή την απειλητική ασθένεια των πνευμόνων και να αναχαιτίσουμε την ταχεία εξάπλωσή της. Το ειδικό θέμα μας είναι αφιερωμένο στις πιο αποτελεσματικές μεθόδους προστασίας από τη μόλυνση.
Ο ατμός είναι η πιο υγιεινή και αποτελεσματική λύση για να απαλλαγείτε από τα βακτήρια και τους ιούς στο σπίτι σας, χωρίς τη χρήση χημικών. Ξεχάστε λοιπόν πανάκια, συρματάκια, σφουγγαράκια, λεκάνες και ό,τι άλλο χρησιμοποιούσατε για να καθαρίσετε λίπη, άλατα και άλλους επίμονους ρύπους. Με τη χρήση των κατάλληλων εξαρτημάτων, οι ατμοκαθαριστές της Kärcher προσφέρουν πολλές δυνατότητες και λύσεις καθαρισμού που θα σας εντυπωσιάσουν!
Οι καθαριστές αέρα όπως το AF 100 της Kärcher μειώνουν το μικροβιακό φορτίο του αέρα, κατακρατούν τα αερόφερτα μικρόβια μέχρι 99,90% και καθαρίζουν τον αέρα στο χώρο όπου είναι τοποθετημένοι και εξασφαλίζουν βέλτιστη ποιότητα αέρα για τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και άλλους ιδιώτες που βρίσκονται στο χώρο. Όχι μόνο οι ιοί, όπως ο νέος SARS-CoV-2, αλλά και όλα τα άλλα αερομεταφερόμενα παθογόνα, όπως η γρίπη ή το SARS, μπορούν να φιλτραριστούν από τον αέρα με αυτόν τον τρόπο.
Σκόνη, γύρη, οσμές, χημικά αέρια: Η ποιότητα του αέρα σε πολλούς χώρους εργασίας δεν είναι πάντα ιδανική. Ο επαγγελματικός μας καθαριστής αέρα AF 100 προσφέρει εύκολη ανακούφιση. Ο ισχυρός κινητήρας του χρειάζεται μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρει σε ένα δωμάτιο με μέγεθος έως 100μ² με φρέσκο, καθαρό αέρα. Η μονάδα είναι κινητή και, χάρη στους ισχυρούς κυλίνδρους της, μπορεί να μετακινηθεί εύκολα και να τοποθετηθεί σε άλλο δωμάτιο.
Σε συνδυασμό με τα φίλτρα HEPA HIGH PROTECT 13 και HEPA 14 αποτελεί την ιδανική και πιστοποιημένη λύση κατά του Κορωνοϊού. Πιο συγκεκριμένα:
1)Hepa 14 Solution Filters (2.863-035.0): Είναι πιστοποιημένο κατά EN 1822 με δείκτη διαχωρισμού τουλάχιστον 99,995% για σωματίδια διαμέτρου έως 0,3 μm, προσφέροντας μία πιστοποιημένη λύση κατά του κορωνοϊού,
2)High Protect 13 Solution Filters (2.863-038.0,, με αντίστοιχο Hepa 13 δείκτη διαχωρισμού τουλάχιστον 99,95% για σωματίδια διαμέτρου έως 0,3 μm αντίστοιχο με Hepa 13.
Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορείτε να εξοπλίσετε τον καθαριστή σας και με άλλα φίλτρα. Αυτά περιλαμβάνουν ένα στρογγυλό φίλτρο με εξαιρετικά ευρύ φάσμα απόδοσης για την κάλυψη τυχόν απαιτήσεων εφαρμογής. Ή μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τέσσερα φίλτρα που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την στοχευμένη εξάλειψη βακτηρίων, οσμών, αλλεργιογόνων ή πτητικών οργανικών ενώσεων. Ένας ακριβής αισθητήρας λέιζερ είναι ενσωματωμένος με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση του αέρα στο δωμάτιο και τον έλεγχο της αυτόματης λειτουργίας. Η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται ταυτόχρονα σε ένα διαυγές χρωματικό διάγραμμα. Επιπλέον, η τρέχουσα περιεκτικότητα σε λεπτή σκόνη στον αέρα και ο υπόλοιπος χρόνος φιλτραρίσματος μπορούν να διαβαστούν ανά πάσα στιγμή.
Ο καθαριστής αέρα AF 100 της Kärcher εξασφαλίζει σε σχέση με τον ανταγωνισμό:
1) τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην κατηγορία των 750m³ καθαρίζοντας μέσα σε 20’ χώρους 100m² x 2500mm (h),
2) την χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος και αθόρυβη λειτουργία με δυνατότητα εύκολης μεταφοράς και χειρισμό,
3) κατασκευαστική τελειότητα, η οποία συνδυάζει υψηλή αισθητική και σχεδιασμό (πολλαπλές ένδειξης led μέσω έξυπνου πίνακα χρωματισμός ποιότητας αέρα, ένδειξη ποιότητας αέρα, ένδειξη ζωής φίλτρου(%) πίνακας αφής, κλπ)
4) πιστοποιημένη λύση καθαρισμού κατά EN,
5) αξιοπιστία και απόσβεση σε βάθος χρόνου με συνεχή υποστήριξη (γρήγορη απόσβεση και μακροχρόνια λειτουργία της υποστηρίζοντας για τουλάχιστον 10 χρόνια την ύπαρξη ανταλλακτικών, αναλώσιμων και φίλτρων κατά του κορωνοϊού (χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτή την εφαρμογή).
Επίσης ακολουθώντας μια απλοϊκή προσέγγιση συνολικού κόστους χρήσης (TCO) έχοντας εμπειρία από τοποθετημένο φίλτρο υγείας τέλη Μαιόυ 2020 με αλλαγή Φεβρουάριο, σε χώρους γραφείων που λειτουργεί 10 ώρες την ημέρα με 6 ώρες το Σάββατο = 56 ώρες x 4 εβδομάδες x 8 μήνες διάρκειας με παραδοχή υπο ΚΣ =1.792 ώρες:
Αν διαιρέσουμε την τιμή του φίλτρου HEPA 14 με τις ώρες χρήσης του κόστος χρήσης ανά ώρα ανάγεται στα 0,31€
Είναι η ποιότητα ζωής ή η προστασία από κορωνοϊό φθηνότερη από 31 cents την ώρα;
Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση 750m² που δεν προσφέρεται από κάποιον ανταγωνιστή και η πιστοποίηση για τον Covid-19 καθιστούν τον AF 100 μοναδικό!
Η τεχνολογία της Kärcher δεν εξελίσσει μόνο τα μηχανήματα, αλλά και τα χημικά προϊόντα καθαρισμού με προηγμένα απολυμαντικά που λύνουν τα χέρια. Τα χημικά προϊόντα καθαρισμού Kärcher RM 732 και RM 735 είναι βιοδιασπώμενα και χάρη στην ισχυρής τους σύνθεση εξουδετερώνουν μικρόβια, βακτήρια και ιούς με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είναι ιδανικά για την απολύμανση επιφανειών τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μηχανήματα καθαρισμού της Kärcher ή και χειρωνακτικά, με τη βοήθεια ενός απλού πανιού.
Απολύμανση με τα πλυστικά μηχανήματα της Kärcher!
ΠΩΣ...;
Ακολούθησε τα 3 παρακάτω βήματα:
1. Προμηθεύσου ένα από τα δυο εξειδικευμένα απολυμαντικά της Kärcher RM 732 & RM 735
2. Βάλε την ενδεδειγμένη ποσότητα στο ακροφύσιο αφρού
3. Τοποθέτησε το ακροφύσιο αφρού στο πιστόλι του πλυστικού σου Και όχι απλά καθαρίζεις, αλλά απολυμαίνεις εξολοθρεύοντας το 99,99% των ιών και των βακτηρίων!
Απολύμανση με τις μηχανές καθαρισμού της Kärcher
Από το πάτωμα στο σπίτι σου, μέχρι το δάπεδο της μικρής επιχείρησής σου, η Kärcher έχει τις επιλογές που χρειάζεσαι!
Χωρίς κουβάδες και βρώμικα νερά, με προηγμένη τεχνολογία και σε συνδυασμό με το ειδικό απολυμαντικό RM 732 της Kärcher, οι FC καθαρίζουν το πάτωμα σου, το φροντίζουν και το απολυμαίνουν*!
* Για να επιτευχθεί απολύμανση με τις FC πρέπει να έχει πρώτα εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος χρόνος δράσης του απολυμαντικού στο δάπεδο.
ΠΩΣ...;
1. Καθαρίζεις με FC
2. Ψεκάζεις με απολυμαντικό
3. Περιμένεις να δράσει (ή να στεγνώσει το δάπεδο)
4. Περνάς ξανά το δάπεδο με FC
Χρήσιμος εξοπλισμός χειρωνακτικού καθαρισμού κατά την απολύμανση
Γιατί τα μέτρα υγιεινής είναι πολύ σημαντικά την εποχή του Κορωνοϊού
Σε ένα καθαρό και καλοδιατηρημένο περιβάλλον που καθαρίζεται τακτικά, ο κίνδυνος μετάδοσης παθογόνων οργανισμών ελαχιστοποιείται σημαντικά. Οι επιφάνειες δεν αποτελούν πλέον πρόσφορο έδαφος για τα μικρόβια, τα βακτήρια ή τους ιούς. Ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία, οι παθογόνοι οργανισμοί ελαχιστοποιούνται κατά πολύ.
Κάνοντας κλικ στις εικόνες που ακολουθούν, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα μέτρα απολύμανσης και καθαρισμού που μπορούν να εξασφαλίσουν απόλυτη υγιεινή στο σπίτι και σε δημόσιους χώρους.
Από πού προέρχεται ο κορωνοϊός;
Στις 11 Μαρτίου 2020, ο COVID-19 κηρύχθηκε ως πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Η πνευμονία οφείλεται στον κορωνοϊό SARS-CoV-2. Σε αντίθεση με την επιδημία, η εμφάνιση μιας μολυσματικής ασθένειας σε μια πανδημία δεν αφορά μια συγκεκριμένη τοποθεσία και μπορεί να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, όπως παρατηρείται σήμερα. Η μόλυνση από κορωνοϊό εμφανίζεται με γριπώδη συμπτώματα όπως βήχας, πυρετός, ρινίτιδα και κόπωση. Επίσης, είναι πιθανό να εμφανιστούν αναπνευστικά προβλήματα, φαγούρα στον λαιμό, πονοκέφαλοι και πόνος στα άκρα, ναυτία, διάρροια και ρίγη. Η πορεία της ασθένειας είναι διαφορετική σε κάθε ασθενή και ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί, ενώ άλλοι να εμφανίσουν οξεία πνευμονία, ανεπάρκεια των πνευμόνων και τελικά να οδηγηθούν στον θάνατο. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 μεταδόθηκε από κάποιο άγριο ζώο στον άνθρωπο σε μια αγορά τροφίμων στην κινεζική πόλη Wuhan (επαρχία Hubei). Ωστόσο, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί με ακρίβεια ποιο ήταν το ζώο που μετέφερε αρχικά τον ιό. Επί του παρόντος, θεωρείται ότι ο παθογόνος οργανισμός μεταδόθηκε αρχικά από νυχτερίδες σε άλλα ζώα πριν εξαπλωθεί στους ανθρώπους, πιθανότατα μέσω της κατανάλωσης ενός ζώου που λειτούργησε ως ενδιάμεσος ξενιστής για τον SARS-CoV-2 και ήταν διαθέσιμο προς πώληση στην αγορά.
Ενεργοποίηση λοιμωδών νόσων
Οι λοιμώδεις νόσοι προκαλούνται από διάφορους παθογόνους οργανισμούς, όπως ιοί, βακτήρια ή μύκητες.
Πώς μεταδίδεται ο κορωνοϊός SARS-CoV-2;
Μόλυνση μέσω σταγονιδίων
Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ο παθογόνος οργανισμός του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μεταδίδεται κυρίως μέσω σταγονιδίων. Μεταδίδεται δηλαδή όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε και μοιράζουμε παθογόνους οργανισμούς στον αέρα. Άλλοι άνθρωποι εισπνέουν αυτούς τους παθογόνους οργανισμούς και στη χειρότερη περίπτωση μολύνονται με αυτούς.
Έμμεση μόλυνση
Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και με έμμεσο τρόπο. Τα άτομα που έχουν βήξει ή φτερνιστεί στα χέρια τους αγγίζουν αντικείμενα όπως πόμολα, κινητά τηλέφωνα, οθόνες αφής ή καρέκλες. Οι ιοί παραμένουν στην επιφάνεια αυτών των αντικειμένων και έρχονται σε επαφή με υγιή άτομα.
Μόλυνση μέσω επαφής (άμεση επαφή)
Η μόλυνση μέσω άμεσης επαφής είναι ένας ακόμη τρόπος εξάπλωσης των ιογενών ασθενειών. Για παράδειγμα, ακόμα και τα πιο μικρά μολυσμένα υπολείμματα ανθρώπινων κοπράνων μπορούν να φτάσουν σε ένα υγιές άτομο μέσα από λερωμένα χέρια. Επιπλέον, η μόλυνση είναι δυνατή εάν ο παθογόνος οργανισμός εισέλθει απευθείας στο σώμα μέσω των βλεννογόνων των ματιών, του λαιμού και της μύτης ή την ανώτερη αναπνευστική οδό, για παράδειγμα, με ένα φιλί. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί οριστικά κατά πόσον ο SARS-CoV-2 μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα αποφυγής της μόλυνσης μέσω άμεσης επαφής είναι το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι.
Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους άλλους από τη μόλυνση;
Παρότι έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού, είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείτε απλά μέτρα υγιεινής (τόσο στον προσωπικό σας χώρο και την προσωπική υγιεινή σας όσο και στους δημόσιους χώρους).