και στην απολυμανση, οι κορυφαιες λυσεις ειναι Kärcher!

Σκόνη, γύρη, οσμές, χημικά αέρια: Η ποιότητα του αέρα σε πολλούς χώρους εργασίας δεν είναι πάντα ιδανική. Ο επαγγελματικός μας καθαριστής αέρα AF 100 προσφέρει εύκολη ανακούφιση. Ο ισχυρός κινητήρας του χρειάζεται μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρει σε ένα δωμάτιο με μέγεθος έως 100μ² με φρέσκο, καθαρό αέρα. Η μονάδα είναι κινητή και, χάρη στους ισχυρούς κυλίνδρους της, μπορεί να μετακινηθεί εύκολα και να τοποθετηθεί σε άλλο δωμάτιο.

Σε συνδυασμό με τα φίλτρα HEPA HIGH PROTECT 13 και HEPA 14 αποτελεί την ιδανική και πιστοποιημένη λύση κατά του Κορωνοϊού. Πιο συγκεκριμένα:

1)Hepa 14 Solution Filters (2.863-035.0): Είναι πιστοποιημένο κατά EN 1822 με δείκτη διαχωρισμού τουλάχιστον 99,995% για σωματίδια διαμέτρου έως 0,3 μm, προσφέροντας μία πιστοποιημένη λύση κατά του κορωνοϊού,

2)High Protect 13 Solution Filters (2.863-038.0,, με αντίστοιχο Hepa 13 δείκτη διαχωρισμού τουλάχιστον 99,95% για σωματίδια διαμέτρου έως 0,3 μm αντίστοιχο με Hepa 13.



Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορείτε να εξοπλίσετε τον καθαριστή σας και με άλλα φίλτρα. Αυτά περιλαμβάνουν ένα στρογγυλό φίλτρο με εξαιρετικά ευρύ φάσμα απόδοσης για την κάλυψη τυχόν απαιτήσεων εφαρμογής. Ή μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τέσσερα φίλτρα που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την στοχευμένη εξάλειψη βακτηρίων, οσμών, αλλεργιογόνων ή πτητικών οργανικών ενώσεων. Ένας ακριβής αισθητήρας λέιζερ είναι ενσωματωμένος με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση του αέρα στο δωμάτιο και τον έλεγχο της αυτόματης λειτουργίας. Η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται ταυτόχρονα σε ένα διαυγές χρωματικό διάγραμμα. Επιπλέον, η τρέχουσα περιεκτικότητα σε λεπτή σκόνη στον αέρα και ο υπόλοιπος χρόνος φιλτραρίσματος μπορούν να διαβαστούν ανά πάσα στιγμή.

Ο καθαριστής αέρα AF 100 της Kärcher εξασφαλίζει σε σχέση με τον ανταγωνισμό:

1) τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην κατηγορία των 750m³ καθαρίζοντας μέσα σε 20’ χώρους 100m² x 2500mm (h),

2) την χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος και αθόρυβη λειτουργία με δυνατότητα εύκολης μεταφοράς και χειρισμό,

3) κατασκευαστική τελειότητα, η οποία συνδυάζει υψηλή αισθητική και σχεδιασμό (πολλαπλές ένδειξης led μέσω έξυπνου πίνακα χρωματισμός ποιότητας αέρα, ένδειξη ποιότητας αέρα, ένδειξη ζωής φίλτρου(%) πίνακας αφής, κλπ)

4) πιστοποιημένη λύση καθαρισμού κατά EN,

5) αξιοπιστία και απόσβεση σε βάθος χρόνου με συνεχή υποστήριξη (γρήγορη απόσβεση και μακροχρόνια λειτουργία της υποστηρίζοντας για τουλάχιστον 10 χρόνια την ύπαρξη ανταλλακτικών, αναλώσιμων και φίλτρων κατά του κορωνοϊού (χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτή την εφαρμογή).

Επίσης ακολουθώντας μια απλοϊκή προσέγγιση συνολικού κόστους χρήσης (TCO) έχοντας εμπειρία από τοποθετημένο φίλτρο υγείας τέλη Μαιόυ 2020 με αλλαγή Φεβρουάριο, σε χώρους γραφείων που λειτουργεί 10 ώρες την ημέρα με 6 ώρες το Σάββατο = 56 ώρες x 4 εβδομάδες x 8 μήνες διάρκειας με παραδοχή υπο ΚΣ =1.792 ώρες:

Αν διαιρέσουμε την τιμή του φίλτρου HEPA 14 με τις ώρες χρήσης του κόστος χρήσης ανά ώρα ανάγεται στα 0,31€

Είναι η ποιότητα ζωής ή η προστασία από κορωνοϊό φθηνότερη από 31 cents την ώρα;

Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση 750m² που δεν προσφέρεται από κάποιον ανταγωνιστή και η πιστοποίηση για τον Covid-19 καθιστούν τον AF 100 μοναδικό!