Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού

Με ζεστό νερό, τα μηχανήματα υψηλής πίεσης καθαρίζουν ακόμα καλύτερα με την ίδια πίεση, τα μηχανήματα της Kärcher εντυπωσιάζουν με το υψηλότερο επίπεδο άνεσης χρήστη και την τελευταία τεχνολογία.

Kärcher Ορθιου τύπου

Ορθιου τύπου

Πλυστικά μηχανήματα ορθίου τύπου. Τα ισχυρά αυτά μηχανήματα συνδυάζουν άριστη ευελιξία και εργονομία. Κατάλληλο για κινητά συνεργεία, μικρά γκαράζ αυτοκινήτων, εργολάβους καθαριστές και κάθε επαγγελματία που χρειάζεται να μετακινείται συχνά.

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Compact class

Compact class

Πραγματοποιήστε καθαρισμό οχημάτων και κινητήρα ή αφαιρέστε τη βρωμιά από τις εξωτερικές σκάλες. Με ζεστό νερό υψηλής πίεσης έως 180 bar και 900 l/h. Αυτή είναι η νέα Compact κατηγορία.

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Middle class

Middle class

Για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, τον κατασκευαστικό τομέα, τη γεωργία και τις κοινότητες: Η σειρά middle συνδυάζει την καινοτομική τεχνολογία με τη μέγιστη άνεση χειρισμού. Ιδανική για μέγιστες καταπονήσεις.

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Super class

Super class

Στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη γεωργία, στον κατασκευαστικό τομέα ή εταιρείες μεταφορών: η ευκίνητη σειρά super παρέχει μέγιστη απόδοση παντού όπου υπό διαφορετικές συνθήκες θα απαιτούνταν στατική εργασία.

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Αυτόνομες μονάδες

Αυτόνομες μονάδες

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με κινητήρα εσωτερικής καύσης – κατ' επιλογή επίσης με βιοντίζελ – εξασφαλίζουν μέγιστη ευελιξία και ανεξαρτησία.

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Special class

Special class

Για χώρους όπου απαγορεύεται η εκπομπή καυσαερίων: η ειδική σειρά με ηλεκτρικό λέβητα χρησιμοποιείται σε χώρους υγιεινής, νοσοκομεία, κουζίνες καντίνας ή δημόσια μπάνια.

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher HDS Trailer

HDS Trailer

Η ολόπλευρη κινητή και αυτοδύναμη λύση για επαγγελματική χρήση στην τοπική αυτοδιοίκηση, τις κατασκευές και τη βιομηχανία. Με δυνατότητα παραμετροποίησης, υψηλή αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση. Τα δοχείο νερού 500 λίτρων και το δοχείο καυσίμων 100 λίτρων επί του σκάφους, επιτρέπουν την έως 60 λεπτά αυτόνομη λειτουργία, χωρίς τη σύνδεση σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή παροχή νερού.

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ