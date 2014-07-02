Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού
Με ζεστό νερό, τα μηχανήματα υψηλής πίεσης καθαρίζουν ακόμα καλύτερα με την ίδια πίεση, τα μηχανήματα της Kärcher εντυπωσιάζουν με το υψηλότερο επίπεδο άνεσης χρήστη και την τελευταία τεχνολογία.
Ορθιου τύπου
Πλυστικά μηχανήματα ορθίου τύπου. Τα ισχυρά αυτά μηχανήματα συνδυάζουν άριστη ευελιξία και εργονομία. Κατάλληλο για κινητά συνεργεία, μικρά γκαράζ αυτοκινήτων, εργολάβους καθαριστές και κάθε επαγγελματία που χρειάζεται να μετακινείται συχνά.
Compact class
Πραγματοποιήστε καθαρισμό οχημάτων και κινητήρα ή αφαιρέστε τη βρωμιά από τις εξωτερικές σκάλες. Με ζεστό νερό υψηλής πίεσης έως 180 bar και 900 l/h. Αυτή είναι η νέα Compact κατηγορία.
Middle class
Για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, τον κατασκευαστικό τομέα, τη γεωργία και τις κοινότητες: Η σειρά middle συνδυάζει την καινοτομική τεχνολογία με τη μέγιστη άνεση χειρισμού. Ιδανική για μέγιστες καταπονήσεις.
Super class
Στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη γεωργία, στον κατασκευαστικό τομέα ή εταιρείες μεταφορών: η ευκίνητη σειρά super παρέχει μέγιστη απόδοση παντού όπου υπό διαφορετικές συνθήκες θα απαιτούνταν στατική εργασία.
Αυτόνομες μονάδες
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με κινητήρα εσωτερικής καύσης – κατ' επιλογή επίσης με βιοντίζελ – εξασφαλίζουν μέγιστη ευελιξία και ανεξαρτησία.
Special class
Για χώρους όπου απαγορεύεται η εκπομπή καυσαερίων: η ειδική σειρά με ηλεκτρικό λέβητα χρησιμοποιείται σε χώρους υγιεινής, νοσοκομεία, κουζίνες καντίνας ή δημόσια μπάνια.
HDS Trailer
Η ολόπλευρη κινητή και αυτοδύναμη λύση για επαγγελματική χρήση στην τοπική αυτοδιοίκηση, τις κατασκευές και τη βιομηχανία. Με δυνατότητα παραμετροποίησης, υψηλή αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση. Τα δοχείο νερού 500 λίτρων και το δοχείο καυσίμων 100 λίτρων επί του σκάφους, επιτρέπουν την έως 60 λεπτά αυτόνομη λειτουργία, χωρίς τη σύνδεση σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή παροχή νερού.