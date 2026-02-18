Σκόνη, γύρη, οσμές, χημικά αέρια: Η ποιότητα του αέρα σε πολλούς χώρους εργασίας δεν είναι πάντα ιδανική. Ο επαγγελματικός μας καθαριστής αέρα AF 100 προσφέρει εύκολη ανακούφιση. Ο ισχυρός κινητήρας του χρειάζεται μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρει ένα δωμάτιο με μέγεθος έως 100μ² με φρέσκο, καθαρό αέρα. Η μονάδα είναι κινητή και, χάρη στους ισχυρούς κυλίνδρους της, μπορεί να μετακινηθεί εύκολα για να την τοποθετήσει σε άλλο δωμάτιο. Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορείτε να εξοπλίσετε τον καθαριστή σας με φίλτρα. Αυτά περιλαμβάνουν ένα στρογγυλό φίλτρο με εξαιρετικά ευρύ φάσμα απόδοσης για την κάλυψη τυχόν απαιτήσεων εφαρμογής. Ή μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τέσσερα φίλτρα που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την στοχευμένη εξάλειψη βακτηρίων, οσμών, αλλεργιογόνων ή πτητικών οργανικών ενώσεων. Ένας ακριβής αισθητήρας λέιζερ είναι ενσωματωμένος με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση του αέρα στο δωμάτιο και τον έλεγχο της αυτόματης λειτουργίας. Η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται ταυτόχρονα σε ένα διαυγές χρωματικό διάγραμμα. Επιπλέον, η τρέχουσα περιεκτικότητα σε λεπτή σκόνη στον αέρα και ο υπόλοιπος χρόνος φιλτραρίσματος μπορούν να διαβαστούν ανά πάσα στιγμή.