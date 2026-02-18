Καθαριστής αέρα AF 100
Για βέλτιστη ποιότητα αέρα σε δωμάτια μέχρι 100 m²: Ο κινητός καθαριστής αέρα AF 100 με ακριβή αισθητήρα λέιζερ, αυτόματο τρόπο λειτουργίας και πολλαπλούς τύπους φίλτρων για διαφορετικές εφαρμογές.
Σκόνη, γύρη, οσμές, χημικά αέρια: Η ποιότητα του αέρα σε πολλούς χώρους εργασίας δεν είναι πάντα ιδανική. Ο επαγγελματικός μας καθαριστής αέρα AF 100 προσφέρει εύκολη ανακούφιση. Ο ισχυρός κινητήρας του χρειάζεται μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρει ένα δωμάτιο με μέγεθος έως 100μ² με φρέσκο, καθαρό αέρα. Η μονάδα είναι κινητή και, χάρη στους ισχυρούς κυλίνδρους της, μπορεί να μετακινηθεί εύκολα για να την τοποθετήσει σε άλλο δωμάτιο. Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορείτε να εξοπλίσετε τον καθαριστή σας με φίλτρα. Αυτά περιλαμβάνουν ένα στρογγυλό φίλτρο με εξαιρετικά ευρύ φάσμα απόδοσης για την κάλυψη τυχόν απαιτήσεων εφαρμογής. Ή μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τέσσερα φίλτρα που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την στοχευμένη εξάλειψη βακτηρίων, οσμών, αλλεργιογόνων ή πτητικών οργανικών ενώσεων. Ένας ακριβής αισθητήρας λέιζερ είναι ενσωματωμένος με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση του αέρα στο δωμάτιο και τον έλεγχο της αυτόματης λειτουργίας. Η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται ταυτόχρονα σε ένα διαυγές χρωματικό διάγραμμα. Επιπλέον, η τρέχουσα περιεκτικότητα σε λεπτή σκόνη στον αέρα και ο υπόλοιπος χρόνος φιλτραρίσματος μπορούν να διαβαστούν ανά πάσα στιγμή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πέντε πλάκες φίλτρου για διάφορες εφαρμογέςΕιδικά φίλτρα για την εξάλειψη βακτηρίων, αλλεργιογόνων, οσμών και πτητικών οργανικών ενώσεων.
Συμπαγής σχεδιασμός με εύκολη δυνατότητα μεταφοράςΕύκολη κίνηση μεταξύ των δωματίων χάρη στους ανθεκτικούς κυλίνδρους της μονάδας.
Ισχυρός κινητήρας για δωμάτια έως 100μ²Ανεμιστήρας με τρία επίπεδα ταχύτητας.
Δυναμική λειτουργία και απλή συντήρηση
- Η διάρκεια ζωής του φίλτρου μπορεί να διαβαστεί από την οθόνη. Οι πελάτες μπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν το φίλτρο.
Ακριβείς μετρήσεις της τρέχουσας ποιότητας αέρα χρησιμοποιώντας αισθητήρα λέιζερ
- Η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται σε έγχρωμο περίγραμμα (μπλε = πολύ καλό, πράσινο = μέσος, κόκκινος = κακός).
- Τα δεδομένα αισθητήρα σχετικά με την τιμή της λεπτής σκόνης (PM2,5) στον αέρα του χώρου εμφανίζονται στην ενσωματωμένη οθόνη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|min. 26 - max. 48
|Κατάλληλο ύψος δωματίου* (m²)
|έως και 100
|Ρυθμός ροής του αέρα** (m³/h)
|έως και 750
|Απόδοση φίλτρου ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων (µm)
|0,3 µm < 99,9 % / 0,1 µm < 99,9 %
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 80
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|11,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|17,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 380 x 713
Εξοπλισμός
- Προφίλτρο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα
- Παγκόσμια λύση
- Σύστημα διπλού φίλτρου
- Ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- Ένδειξη ποιότητας αέρα
- Λειτουργία της συσκευής με λειτουργία αφής
- Αυτόματη λειτουργία
- Νυχτερινή λειτουργία
- Τροχοί
- Μήκος καλωδίου: 2.25 m
Πεδία εφαρμογής
- Αποστείρωση καθαρισμού αέρα για τα γραφεία, τον τομέα της φιλοξενίας, τη βιομηχανική χρήση, τα ιατρικά γραφεία, τον τομέα λιανικής και άλλες τοποθεσίες