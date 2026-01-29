eco!Booster 130
Νέα καινοτόμα κάνη: Ιδανικό εξάρτημα για ευαίσθητες επιφάνειες, πολύ αποδοτικό - το eco!Booster προσφέρει 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού από το επίπεδο ακροφύσιο, εξοικονομώντας νερό, ενέργεια και χρόνο. Συμβατό με όλα τα πλυστικά μηχανήματα Κ 4 της Kärcher.
Ο αποτελεσματικός και σχολαστικός καθαρισμός ευαίσθητων επιφανειών δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο εύκολος, γρήγορος και οικονομικός. Με 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και την ίδια κατανάλωση πόρων, το eco!Booster προσφέρει 50% υψηλότερη αποδοτικότητα νερού και ενέργειας σε σύγκριση με ένα ακροφύσιο επίπεδης δέσμης. Αυτό καθιστά τον καθαρισμό πολύ σχολαστικό και γρήγορο, ενώ παράλληλα εξοικονομεί χρόνο, νερό και ενέργεια. Χάρη στην πολύ ομοιόμορφη απομάκρυνση, οι ρύποι απομακρύνονται πραγματικά αποτελεσματικά και ακόμη και ευαίσθητα υλικά, όπως βαμμένες επιφάνειες ή ξύλο, μπορούν να καθαριστούν χωρίς ανησυχία. Με το εξάρτημα που αφαιρείται από τη κάνη ψεκασμού, οι επίμονοι ρύποι μπορούν να αντιμετωπιστούν από μικρότερη απόσταση. Το eco!Booster 130 είναι συμβατό για όλα τα πλυστικά μηχανήματα Κ 4 της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με τη τυπική κάνη Kärcher.
- Σχολαστικός, γρήγορος και πιο βιώσιμος καθαρισμός.
50% υψηλότερη απόδοση νερού*
- Εξοικονομεί νερό.
50% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση*
- Εξοικονομεί ενέργεια.
Αντιληπτή μείωση του όγκου έως και 25%**
- Πιο ήσυχο κατά τη χρήση.
Αφαιρούμενο εξάρτημα
- Ευέλικτο στη χρήση και στην αποθήκευση.
Αφαίρεση του εξαρτήματος με το ένα χέρι χρησιμοποιώντας κουμπιά απελευθέρωσης
- Εύκολη και βολική αποσυναρμολόγηση.
Μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες όπως χρώματα ή ξύλο.
Συμβατό με όλα τα πλυστικά μηχανήματα Κ 4 της Kärcher
- Ιδανικό για μετέπειτα αναβάθμιση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|615 x 108 x 51
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0). /
* Βάσει 50 % μεγαλύτερης επιφάνειας που μπορεί να καθαριστεί με την ίδια ποσότητα ενέργειας και νερού σε σύγκριση με το επίπεδο ακροφύσιο. /
** Σε σύγκριση με το αντιληπτό επίπεδο θορύβου κατά τη χρήση της τυπικής κάνης της Kärcher. Η ακριβής τιμή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται.
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Μικρές προσόψεις σπιτιών
- Φράχτες
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο