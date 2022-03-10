Εξυπηρέτηση πελατών

Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς. Η ολοκληρωμένη υπηρεσία μας δεν σταματά μόλις αποδεχτείτε το υψηλής ποιότητας σύστημα Kärcher.

Η υπηρεσία μας σας προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη:

• Εξυπηρέτηση 24/7 – είμαστε πάντα εδώ για εσάς

• Γρήγορη επεξεργασία αιτημάτων ανταλλακτικών ή ερωτημάτων σέρβις

• Σχεδόν όλα τα ανταλλακτικά άμεσα διαθέσιμα από το απόθεμά μας

• Επαγγελματική εξυπηρέτηση από έμπειρα εκπαιδευμένους τεχνικούς σέρβις

• Βελτιώστε τη διατήρηση της αξίας και αυξήστε τη διάρκεια ζωής της λύσης Kärcher

• Διενέργεια των νομικά απαιτούμενων επιθεωρήσεων ασφαλείας

• Μη δεσμευτική, τακτική επαφή

• Πρόταση κόστους χωρίς χρέωση

• Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση μετά τη σύναψη συμφωνίας παροχής υπηρεσιών

Προσφέρουμε επίσης πακέτα υπηρεσιών

Όταν συναφθεί μια σύμβαση, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η υπηρεσία μας θα συνεχίζεται κάθε χρόνο, χωρίς να απαιτείται επιπλέον εργασία!

Διατίθενται τα ακόλουθα πακέτα υπηρεσιών:

Κλασικό πακέτο υπηρεσιών:

Το πακέτο υπηρεσιών Classic μας βασίζεται στην αρχή της πρόληψης αντί της επισκευής. Με αυτό το πακέτο, μπορείτε να υπολογίσετε το συνολικό κόστος υπηρεσιών. Επιπλέον, τα ανταλλακτικά φθοράς και τα ανταλλακτικά αντικαθίστανται επί τόπου κατόπιν συνεννόησης με τον συνεργάτη σας.

Συμπαγές πακέτο υπηρεσιών:

Η συντήρηση και η επισκευή είναι πλήρως υπολογίσιμη χάρη στο πακέτο σέρβις Compact. Το κόστος σέρβις και τα συμβατικά συμφωνημένα ανταλλακτικά φθοράς και ανταλλακτικά ενημερώνονται κάθε χρόνο από τους έμπειρους τεχνικούς σέρβις μας.

Διαχείριση στόλου

Πρόσφατα ξεκινήσαμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας την υπηρεσία διαχείρισης στόλου (σύστημα απομακρυσμένης συντήρησης) κατόπιν αιτήματος.