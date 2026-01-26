Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης
Από φορητά μηχανήματα έως ετοιμοπαράδοτα συστήματα αναρρόφησης ή αφαίρεσης σκόνης Στη βιομηχανία, χρειάζεστε ένα σύστημα μηχανημάτων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών που να μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στις διαδικασίες σας και να προσφέρει αντίστοιχη πρόσθετη αξία. Ένα σύστημα στο οποίο όλα τα προϊόντα να είναι ειδικά σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις υψηλές βιομηχανικές απαιτήσεις. Έχουμε αυτό το σύστημα που κάνει τη διαφορά. Σύστημα βιομηχανικής χρήσης της Kärcher.
Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης για υγρά/υπολείμματα κοπής
Οι ισχυρές βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης που διαθέτουμε έχουν επίσης τη δυνατότητα να χειρίζονται μόνιμα και αξιόπιστα μεγάλες ποσότητες διαβρωτικών υπολειμμάτων κοπής και λιπαντικών ουσιών. Συνεπώς, οι βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησής μας είναι η πρώτη σας επιλογή για την αναρρόφηση υπολειμμάτων κοπής και γαλακτωμάτων, π.χ. από μηχανές φρεζαρίσματος και σύγχρονες μηχανουργικές μονάδες.
Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης για στερεά/σκόνη
Ανακαλύψτε το ευρύ χαρτοφυλάκιό μας με βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης με ειδικό σχεδιασμό φίλτρων για αναρρόφηση λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων στερεών σωματιδίων και σκόνης. Αυτές οι βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης είναι εξοπλισμένες με φίλτρα υψηλής ποιότητας σχεδιασμού για επικίνδυνες ουσίες και έχουν ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στις δυνατότητες καθαρισμού τους.
Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης Ex
Επιλέγοντας τις πιστοποιημένες βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης με αντιεκρηκτική προστασία για τη ζώνη επικινδυνότητας ATEX 22 και φίλτρο σκόνης κατηγορίας M και H, εξασφαλίζετε πάντα τη βέλτιστη λύση για την αναρρόφηση εκρηκτικής σκόνης.