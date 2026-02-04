Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης για υγρά/υπολείμματα κοπής

Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης για μεγάλες ποσότητες διαβρωτικών υπολειμμάτων κοπής και λιπαντικών ουσιών Στον βιομηχανικό κλάδο υπάρχει η ανάγκη για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης που μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα αρκετές ώρες την ημέρα ή συνεχώς σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. Το φάσμα των ουσιών κυμαίνεται από μικρές έως πολύ μεγάλες ποσότητες διαβρωτικών υπολειμμάτων κοπής και χονδρόκοκκων σωματιδίων έως απορριφθέντα υγρά μέσα, όπως έλαια, ψυκτικά γαλακτώματα και νερό.